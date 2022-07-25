Piyango kimi vurdu? – Özkan Yıkıcı

Üstel son dönemin sgandalarla birleşen ve yükselen sömürge tipi makamcı olarak artık tarihe yazıldı. Önce Jet sgandalıyla pandemi döneminde yıldızı iyice parlatıldı. Soruşturma artık kimbilir hangi halının altına süpürüldü. Sonra yine sağlık makamına layik görüldü. Adapas sgandalı patladı. Tam yayılacakken, oda kapatıldı. Birileri ordan orarya dolaşıp Adapas hızı birden kazaya uğrayıp yok edildi. Senbolik halde kaldı. Sonra partisi istememesine rağmen ve başkanı olmasına karşın birileri onu baş makama oturtu. Tüm karşı çıkanlar birden onu alkışlayarak itihatın kulluk senfonisinin girişini yaptılar. Artık Jet sgandalı ve Adapas rezaleti geride kaldı. Bereket, Gürleyen Cagfer gibileri vardır ki Jet sgandalında kimlerin olduğunu söylemeyerek ona altın tepside destek sundu. Bedeli de Girne hastahanesinde çıktı.

Üstel artık koltukta dediği dedikti. Fakat önündeki yazıyı dahi okuyamıyordu. Bir anlamda halk diliyle oturduğu koltukta tütmüyordu. Durmadan rezalet ve yalanlar uçuşuyordu. Tutarsızlık olmaz sa olmazdı. En kocaan yalanlar peşpeşe kovalanıyordu. Fakat bir eksik vardı: nasıl ki ulaştırmada Jet sağlıkta Adapas ile ödeşti. Senboleri oldu, şimdi de üst makamda bir şey olmalı ki senboleşip Ünalaşsın. Karava sahilerinde binalar yükselsin. Derken hem de hamasi havadaki şans oyunundaki piyango imdadına yetişti. Ünal üstele bağlı gençlik dayresi ve spor bölümlerinin çıkardığı piyango fotoğrası siyasal senbol olarak Ünalaştı. Hem de Erenköy direnişi piyangosuna konulan fotoğrafın kahraman mücahit değil de rum milisleri çıkması işin K. Kıbrısta nerelere dek gelindiğinin itirafıydı. Hamasiden tutun, milliyetçi kahramanlığa, yalandan kurguya veya çalıntıdan beceriksizliğe ne ararsanız var. Üstelik direk Fuat Beyin de katgısıyla atanan hem de partisine rağmen üstelin döneminde oluyordu. Dilirganın Erenköyü şimdi de yeni bir atılımla mücahit yerine rum milisleri kondurtularak bir Kıbrıs Türk resim oyunu sergiliyordu.

Fakat K. Kıbrıs sorununa girince işler durmaz. Nehir gibi akıp denize doğru patlar. Nitekim patlayan fotoğraf vepiyango gerçeği bir beceriksiz veya hata hikayesi değildi. Herkes bu noktayla ponpalama veya bajane bulma peşindeyken, birden ayni resmin hem de saraylının kutsal hamasi nutukları çekerken resim gösteriş kanıtı olarak videyolarda kulanıldığı da yayıldı. Tabi ki Tatarın saçmalama ve bilmeme tutkularına bağlanan dilinin de neler savuracağı da sürpriz gelmeyecekti. Onca danışmanı ve Türkiyeli yol göstereni olduğu halde. Sıkılmadan, utanmadan bunu bilinçli yaptığı ve üstüna anlamsız saçma kelimeler konuldu. Şimdi ahaliye soralım: anladınız mı neden Ersin ve ünal seçkilerinde Türkiye direti: anlamadıysanız artık diyeceğim yok.

Piyango fotoğrafının serüven geçmişi daha da yaygınlaştı. TRT dizisinde de kulanıldığı dahi yazıldı. Ama belkide en ilginç bilgi Güney basınından geldi: Meerlim, resimde bir de kilise vardı. Rumların Beşparmaktaki türk mevzisini ele geçirip bayrağı kilise önünde salıyorlardı. Kilise resimden çıkarıldı. Demek ki tesadüf malası da yalan çıktı. Bilmeden bahanesi de çürük. Madem bilmiyorlardı, ozaman kilisenin resmi neden resimde yok? Bu basit soru da olanın bilinçli probaganda aygıtına eklendiği gerçeğine daha yakın gelmektedir. Ama bu piyango hikayesi gayet güzel gelişiyor. Herkes bir şey yazıyor. Ama genel politika hiç eleştirilmiyor. Buna benzer çok resmi görüşün şekillendirildiği, yalanların söylenip gerçeklerin korkutularak yasaklanıp hafızadan sildirtildiği yaşananlarına hala dokunulmuyor. Bu resim hem de eksik olarak siyasal probagandada kulanıldı. KKilise çıkarıldı. Piyango fiyasgosu olmasa dahası birileri farkına varıp Avrupada yayınlamasa ayni yalanla hamaset okumaya devam edilecekgti. Kimsenin kuşkusu olmasın. Nasıl ki teşkilatın Türk solcularını vururken rumlar vurdu yalanı günümüzde resmen tek gerçek olarak kabullenirken, ozamanki suskunluk klve hafıza kaybuının sonucu olduğu gibi.

Bir ince yalan daha var: sözkonusu olayın olduğu dönemde çekilen resim sürecinde Eyoka kapatıldıydı. Hükümet ve bazı parti nilisleri vardı. Eyoka yasaklı ve fes edildiydi. Bu Atmışlar ortası gerçek de unuturuldu. Klasik her döneme EYoka kondurtup sanki sürekli bir Eyoka süreci işlediği algısı da yerleştirildi. En mühümi bilgisizlik, cihalet ve hamasilik, her türlü yalanın resmi idolojikleşmelerde kabdulenme sonucu şimdi de milli piyangoyu vurdu. Piyango ise Üstele çıktı. Şimdi anladınız mı neden Ünal ve neden tümsgandalar kapatılıyor. Bu yanıtlar ayni zamanda gerçekten bizim fotoğrafımızın da çekimi olacak. Bir yerde hem çalıntı hem resmin bir bölümü alınarak alınan yere karşı düşmanlık tohumu ekilip savunuluyorsa, tüm resmi idolojinin yeniden sorgulanmasına dek gidecek yüzleşme olması şartını dayatmaktadır.