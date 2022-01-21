PAZAR GÜNÜ OY MOY YOK!

Yüzdük yüzdük sonuna geldik. Birkaç gün sonra kurallarını Rejimin belirlediği göstermelik bir oyun olan “seçim” var. Çizilen bu çemberin içinde yer almak için canla başla söylemedikleri yalan bırakmayanların heyecanı büyük. Kimisi yürüyormuş, kimisi geliyormuş, kimisinin fikri varmış! AKP-MHP İttifakının baş bayii ve şube bayiliği için hepsinin nerede ise aya gidecek proje üstüne projeleri varmış! Ve sanıyorlar ki toplum, görerek, bilerek ve yaşayarak bu yalan vaatlere inanıp sandığa gidip oyunu kullanacak; o günler geride kaldı, bu yalan dolana inanan yok artık.

Statükonun içinde yer alanların satmaya çalıştıkları projeler hayali projelerdir. Asıl ve gerçek olan proje, TC devleti tarafından yıllar önce hazırlanan İSTİRDAT projesidir (Osmanlının kaybettiği toprakları geri alma projesi). İşte bu ülkenin kuzeyinde yaratılan her şey bu proje tahtında planlanmakta ve uygulanmaktadır. Bu çerçevede Toplumun iradesinin yansımaması için tüm alanlar kontrol altına alınmış, göstermelik bir vitrin oluşturulmuş ve bu vitrinler zaman zaman yenilenmektedir. Adına seçim dedikleri bu oyun da vitrinin yeniden süslenmesinden başka bir şey değildir. Bu şekilde her alana müdahaleleri ile oluşturdukları kukla hükümetlerle yıllardır idare etmeyi başardılar. Ancak yıllar önce bu gelişi gören ve başkaldırıp boykot uygulayan Yeni Kıbrıs Partisi’nin Seçim platformuna müdahalesi bugün kitleselleşerek Rejimin göstermelik oyununu bozmuştur.

Boykotun giderek artması karşısında paniğe kapılan Rejim ve buradaki temsilcilerinin tümü kendi seçilme dertlerini unutmuş vatandaşları iradelerini yansıtmak için sandığa çağırmaktadır. Hatta çağrılarında sandığa gelin, kime isterseniz hatta boş oy verin ama yeter ki katılın diyorlar. Boykotumuzun kime yarayacağı ile ilgilenmiyoruz. Şurası açık ki bu göstermelik oyun içinde yer alanların hiçbirine yaramayacak; çünkü birlerinin kopyası haline gelmişlerdir.

Biz de bir kez daha vurgulayarak diyoruz ki merak etmesinler biz de irademizi kullanacağız. Bir kez daha niçin boykot yaptığımızı vurgulayalım. Gerçi biliyorlar ama bilmemezlikten gelerek aslında Rejimin değirmenine su taşıyorlar.

BOYKOT Ankara’nın her türlü müdahalelerine karşı çıkmak; çözümün önünde engel olan statükoyu yıkmak; geçici 10. maddenin kaldırılması gerekliliğini vurgulamak; TC’den nüfus taşınarak toplumun iradesinin gasp edilmesinin savaş suçu olduğunu tekrarlamak ve bunu uluslararası platforma taşımak; dinci ve kinci radikal İslam’ı reddetmek ve Kıbrıs ile Kıbrıslıların yeniden birleştirilmesi için mücadele etmek.

Halkımıza bir kez daha çağrımızı tekrarlıyoruz. Her şeyimize müdahale ettiler, etmektedirler. İrademizin yansımaması için savaş suçu işleyerek nüfusumuzu değiştirdiler. Şimdi de utanmadan sandığa gelin iradenizi yansıtın diye çağrı yapıyorlar. Biz de diyoruz ki kurduğunuz göstermelik oyunun içinde yer almayacağız. İrademizi, bağımsız, özgür ve dokunulmaz bireylerin oluşturduğu federal bir Kıbrıs’ta ortaya koyacağız. Barış içinde ve kardeşçe yaşayacağımız yeni bir düzenin tohumlarını BOYKOT ile başlatıyoruz. Dolayısı ile göstermelik seçiminizi reddediyoruz ve haydi BOYKOT diyoruz. Varlığımız için bu kaçınılmaz bir görevdir. Katılın bu mücadeleye. Katılın bu direnişe. Katılın ki yarınlar toplumumuz ve tüm insanlık için daha aydınlık olsun.

Tekrarlıyoruz: PAZAR GÜNÜ OY MOY YOK BOYKOT VAR BOYKOT.

Boykot Eylem Komitesi adına

Rasıh Keskiner