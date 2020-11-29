Ortadoğu’da yeni dönem hamleleri – Özkan Yıkıcı

Mart ayının ortasında, ratyo ve internet TV son yayınımda kitabı da yayınlanan Kutay Bekrtaşoğlu ile gerçekleştirdim. Önemli tesbitde çakıştık. Kıbrısın, Ortadoğu ülkesi olup bölgenin politikalarından oldukça etkilendiğine taraftar olduk. Bunu örneklerle açıklayıp, yayınlanan kitabyla da yorumladık. Zaten, bu prokram günümüze dek Ratyo Mayıs ve internet kanalında son oldu. Hala, bizim prokramlar yayınlanmıyor. Aslında, klasik Kıbrıslılığın da basit düşünce şeklinin yansımasıdır. Genelikle Kıbrıslılar farketmez Türkü Rumu, genelikle Uluslararası koşulları sık sık kulanıp kendine iç politik probaganda oluşturur. Fakat, gerçekte dünyada olanları bir yana brakın, bölgemizde ister Ortadoğu bağlantılı ister se üyesi de olduğumuz AB gelişmelerini lafta söylerler de özünde pek de alakadar olmazlar. Sadece destek mahiyetinde algıda kulanılır. Bu nedenle bizim medya ve yayın organları önemli haberleri dahi yayınlamaktan hep kaçınır. Bundandır ki Ratyo Mayıs da kısıtlanan yayın prokram ekseninde ilk kaldıracağı veya erteleceği yayının dış politika, uluslararası koşulları aktaran yayınların olması sürpriz olarak bana hiç gelmedi. Hat ta yayınlar sürdürülürken ve şimdi dahi prokramın olup olmadığını dahi sormadım. Çünkü, memleketi iyi bildiğime inanıyorum ve öncelik bu tip yayınlar olmadığını da yaşayarak öğrendim. Zaten genelde medya böylesi içsel müsadelei probaganda alanında yayın yapmak ve izleyici de sadece kendi lehine laf duyup moral bulma tutumuyla, uluslararasılaşan Kıbrıs gerçeği ve karşısında odenli uzak olma paradoksunu da yeniden üreterek devam ediyoruz.****

Farkındayım: konuyu uzattım. Fakat, arada bana gelen bazı bilinmeden yapılan eleştirilere veya sorulara da dokunma imkanını da değerlendirdim.

Dünya şöyle bir tartışma beklenti cenderesine girdi: AArtık Trump kaybetmeği kabulendi. Baydın dönemi başlayacak. Baydınla olası ayarlarla, politikacılar da kendilerini şimdiden nasıl ayar çekeceği tahminleri yapılıyor. Özellikle de Ortadoğu şimdiden bu havaya girdi. Yalnız: önemli kimi uyarı da durmadan geliyor. Özellikle Trump kaybetse de geçiş dönemi var. Ocak ayının yirmilerine dek hala Trump dönemidir. Bu geçiş döneminde elbet gider aayak, Baydına yeni sorunlar brakmak, istediği politikayı uygulamasında tıkaç rolü yapmak için de elinden geleni de yapacağına inanan epey kesim vardır. Hele de Ortadoğuda, Rusya ile ilişkilerde ve Çine karşı tutumlarda Baydına epey yeni iş çıkaracağı kesin gibi. Ortadoğuda sıklaşan ve sorunları evrileştiren tutumlar bunun kanıtı. Tabi şunu da ekleyelim: Baydın gelmeden önce birçok devlet de kendi lehine mevzilenmek, sorunu kaşıma adına da eleri boş durmayacaktı ve durmuyor. Sanırım son Ortadoğu gelişmeleri, Baydına pek de brakılan yer dedirtecek koşul için erken olduğu sinyalini veriyor.***

Önce Suriyedeki iran devrim muhafızların merkezleri İsrail tarafından vuruldu. Denecek ki “zaten yapıyordu”! Fakat, bu defa olay fazla haberleştirilmediği gibi peşpeşe gelen öteki hamleler de işin tekrarın ötesinde olduğuna işaret ediyor. Daha ilgili Suriye hamlesi anlaşılmadan, birden önemli suikast haberi irandan geldi. İranın nükler fizik mühendisi ve devrim muhafız komutanlarından liderlerinin öldürüldüğü bilgisi uçuştu. Hemen hedef önce İsrail ve Amerikan destekli oluşu haberleştirildi. Amerika hem kutladı hem de alakam yok dedi. Klasik Amerikan demogojik algı propagandasının kendisi yapıldı. İsrail susar gibi olup ne dediği anlaşılmayan açıklama yapıldı. Oysa gerek Trump gerek se Metanyahu ikidebir irana saldırıyı açıkça öneriyorlardı. Üstelik Trumpun yeniden iranla yapılan anlaşmaya dönme şansını da engelemeleri gerekiyordu.

Pek de konuşturtmak istenmeyen ek bilgi de var: özellikle son Ortadoğu operasyonlarını israilin nasıl ve nerden uyguladığı sorusu sorulmuyor bu defa! Çünkü daha önce özellikle ırak ve iran üzerindeki İsrail operasyonlaırıının Azarbaycandaki İsrail üstünden gerçekleştirildiğini rahmetli Robert Feesk açıkça yazdı. Bu defa ilgili üst unutuldu! Çünkü Karabağ savaşında Azarbaycanın başarısında, İsrail silahlarının önemi oldukça etkili oldu. Tabi karşılığındaki üst de hediye deyildi!

Sadece iran halkasında veya Suriye üzerinden gelişmeler olmuyor: Kürtler ekseninde de kırılmalar, saflaşmalar da karmakarışıklaştı. Türkiye de ısrarla Kuzey Suriyedeki Rojova bölgesine girme fırsatı koladığını açıkça ifade ediyor. Yeniden Terör koridoru kuramını piyasaya sürdü. K. Suriyede cihatçıları korumada ve öteki yerlerde yerleşerek parasıyla yeni nifus yapısıyla kökleşmeye uğraşıyor. Bir anlamda Baydının Natoyla Suriye hamlelerine hazırlanılıyor. Kürtler içinde ise gerilimler tırmanıyor. Barzani türkiye flörtü yoğunlaşıyor. Bakalım ne çıkarılacak? Şengen operasyonu gündeme sokulmaya uğraşılıyor. Yeniden, yeni teknoloji ile IŞİD Suriye Irak coğrafyasında provakasyonlara başladılar. Bunlar, Trump dönemi ile kalıcılaşma ile yeni Nato hamlelerine hazırlık gibi iki planın herkesin kendine hazırlığın önemli işaretleridir.

Dahası var: açıkça Sudi Arabistan ve İsrail diplomatik eksene kaydı. Arap şehlikleri de yeni döneme hazırlanıyor. Metenyahu hem israilde koltukta kalma, hem Trump döneminin geçiş dönemini iyi kulanmak ve hem de Baydına kendi planını sunma koşullarını dönüştürme çabasındadır. Filistinle ilgili kararlar, Suriyeden irana karşı saldırılar, Sudilerle yeni diplomasi oyunu ve ötekiler, hepsi israilin geçiş dönemi ile gelecek kesime koşul oluşturma politikasının adımlarıdır.*****

Bu arada yine Lübnandaaki Hizbulah karşıtlığı da unutulmadı. Ona yönelik provakasyonlar da gerçekleştirilmeye başlandı. Daha önemlisi Arap İsrail yeni eksen de derinleştiriliyor. Elbet Türkiye de ayni dönemi kulanmaya başladı. Sanırım Maraş hamlesi Kıbrıs için deneme şeklidir. Türkiye içi dengeler yanında Kürtlere

Kısaca: Ortadoğu hem geçiş dönemi hem de Baydını oturarak beklemiyor. Beklerken de boşlukta herkes çıkara oynuyor. Bakalım Baydın oluşacak birikim üzerinden nereye yönelecek?yönelik politikayı öne çıkarma, K. Suriyedeki hamleler hepsi yeni dönem için kazanç arayışlarının mesaj alma tutumudur.