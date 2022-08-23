Ukrayna savaşının başlanması üzerinden altı ayı geçirdik. Öylesine bir gündeme geldik ki artık Ukrayna savaşının da önemi azaltıldı. Daha çok etkielri ve algı operasyonları öne çıkıyor. Ukrayna savaşı dense de ateşkes veya barışın sağlanması için Rusya Amerikanın son sözü söyleyeceği kesindir. Ukrayna lideri sadece şovun ve savaşın figürü oynuna yönelik rol yapmanın ötesine gidemiyor. Bu arada Ukrayna savaşıyla salt Ukrayna değil geniş açıdan Batı Kolektif emperyalist kesimin anbargo ve savaşa direk katgılarıyla Rusyayı kuşatma projesinin hamlesi olaraka sürdürülmektedir. Ukrayna krizi bize yeniden eğer anlamak istersek, önemli gerçekleri göstermeğe devam etti. Mülkieytin kutsalığı, Rusyaya ve belirli başka ülkelere konulan anbargolar yanında mülklerine el konulmasıyla yerden yere vuruldu. Rusya karşıtlığı ile Avrupa sokaklarındaki kültürel saldırılar ve yasaklamalar da tam Emperyalist gerçeklikle bize mesajı vermesi gerekmektedir. En tehlikelisi, faşizmin nedenli kitlesel iç tutum haline gelişinin acı karşılaşmalarıyla yüzleştik. Kısaca, Ukrayna savaşı salt Ukrayna Rusya değil, Batı kolektif emperyalist güçelr ile Rusya arasındaki rekabet ile Rusyanın kuşatılma savaşının değişik esrumanlarıyla sürdürülmeğe devam ediliyor. Sonlanacağına da pek işaret hyok.****

Ukrayna savaşının üzerinden altı ay geçti. Savaş sürürken, öteki politik ahamleler de savaşın karekterislik özeliğini haykırmaktadır. Ayrıca, probaganda algılarının yalanla süstletilme biçimleriyle de sık sık karşılaşma, normal iletişim haline sokuldu. Bizde ise çoktan Ukrayna savaşını unutuk. kOnuyla ilgili gelişmeleri pek tındığımız yok. Sadece sıkışıldığı zaman, krizler karşısında suçu Ukrayna savaşına atmanın kolaylığına sarılıyoruz. Halbuki söylenen kadar, söylenmeyen çok rezil drecesini çoktan aşan tutumlar da var. Hele de Ukrayna destek tutumunun altında çok çirkin kirli durumlar da devam ediyor.

Savaş sürerken, Ukraynada 11 sol partinin yasaklanmasına kimse değinmedi. Solcu bazı vekilere faşist örgütlerin işkence yapıp kendileri lehine konuşma resimleri de kafalardaki “demokrasiciliği” bozamadı. Seçimi kazanma şansı olan partiyi de kapatma tutumuna batıdan hiç ses gelmedi. Bunlar hep Ukraynada savaş sürerken, faşistlerin direk iç politikadaki dizayin hamleleri olarak gerçekleştirildi. Ukraynaya birileri özgürlük damgası vurmaya çalışırken, öte yandan solcu vekile işkencelerle söyletme videyolarının da yayınlanması, ezberleri bozma faydası olmadı.

Son dönemde Ukrayna savaşı sürerken, bazı hamlelere tanık oluyoruz. Özellikle Rusyada öldürtülen ALeksandırın kızı birçok tehlikenin tırmanayacağının işaretidir. Önemli kesimler bunu Ukraynanın gerçekleştirdiğine inanıyor. Ayrıca Kırımda ve Rusyanın kontrolundaki bölgelere sabotaj ve saldırılar gerçekleştiriliyor. Kimisine göre Rusyanın sınır bölgelerine Ukraynanın hamle yapması sürpriz değildir. Bu gelişmeler savaş alanında suikast ve sabotajlarla yeni bir pencere açılırken, Amerika vei ingilterenin Ukraynaya en moderin silahları gönderdiği bilgileri de sürpriz değildir. Bu bize baştaki tesbiti yeniden doğruluyor: Ukraynadaki savaş Rusya Ukrayna arasında değil Rusya Amerika ilişkilerinde ancak durdurulabilinir. Zaten ABD başkanı Baydının hele de oğlunun da Ukraynadaki bazı sgandallarda yeri ortaya çıkmasıyla, bu savaşın birçok kirliliği de örtme beklentisiyle sürdürtüğü tahminleri de gidrek artıyor.

Ukrayna savaşı, zaten baştan beri Stratejik Avrasya stratenisinin devamı olduğu malumumuzdu. Bu bir anlamda uzun vadeli Çini kuşatma hareketinin önemli bir kavşağı idi. Berlinskinin seksenlerden beri çizdiği ABD stratejinin Ukrayna önemli açılım alanıydı. Şimdi bu oyun oynanıyor. Rusyayı en azından etkisizleştirme hamlesi sürüyor. Ters olan şu nokta var: DLugans ve DOns bölgelerini bağımsız devlet olarak tanımaya başlayan ülkeler var. Buna Suriyenin de ekleneceği söyleniyor. DUriyefin dediği gibi: Ukrayna artık eski Ukrayna olmayacak. Yeni Defaktoya göre şekillenecek. Bu kim kazanırsa kazansız, farketmez. İşte son Ukrayna gelişmeleri ve özellikle zelenskinin iç muhalefeti yasaklaması, faşistlerin göztere göstere işkence yaparak videyoların yayılması, nasıl bir geleceğin korkutucu tutumlarıdır.

Kısaca, bizde iş normal halde görünse de Ukrayna krizi genel sistemsel krizle devam eidyor. Her türlü yöntem Rusyaya karşı kulanılıyor. Rusya da tepetaklak devlet saldırısıyla karşılık veriyor. Yeni ekonomik araştırma uygulamalarıyla şimdiden geçmiş gibi olmayacağını anlatmaya uğraşıyor. İlk darbeyi de Doların aldığı da kesin. Bakalım bu yolculuk nereye kadar sürecek.