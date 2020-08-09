E-Mail: ykp@ykp.org.cy

Nereden başlamalı – Özkan Yıkıcı

69 kişi tarafından okundu

Teknolojik arıza denilen dönemi yaşadım. Önceki makalemde de belirtiğim gibi “bilgisayar operasyonu” nedeniyle yazmaya ara verdim. Bunun yaklaşık 1 ay süreceğine ben de yaşamasam, inanmayacaktım. Anlayıp da anlamama veya bildik havasıyla önemli özelikleri bilmeme gerçeğini yaklaşık 1 ay yaşayarak tekrardan öğrendim. Neyse, sevgili Abbas hocamın sayesinde, darmadağın edilen bilgisayarım, en azından biraz çalışır hale getirildi. Ben de kısa olsa da tam 1 ay sonra, yeniden yazı yazmaya başlıyorum.

Yaklaşık 1 ay geçti. Ama, bilgisayar gibi dünya durmadı. Öyle olaylar yaşandı ki tanıklık etmemenin sıkıntısını da yaşadım. Hangisinden başlasam bilmem: Kuzey Kıbrıs resminin yeniden çizilmesi veya Türkiyede gelişen resmen rejim deyişim hamleleri veya dünya krizlerinin peşpeşe devam etmeleri, hepsi süratle yaşandı. Temuz ayının en sıcak dönemine bakmadan, etraf iyice ısındı.

En gerçeklik tekrarı, K. Kıbrıs koltukçularının istenilenlerin Ankaraya Fuat bey tarafından çağrılmaları ve yaşananlar oldu. Talimat ve teslimiyetin adeta saydamlaşan resmini gördük. Tabi ki klasik bizlik duruşlar da oldu. Konuşmama anlayışı ile istenileni dilendirme duruşu, yeniden sergilendi. Anormal K. Kıbrıs gerçeği ile normal sayma sanalığında, anormalin normalmış davranışını yaşadık. Gerisi plavra. Üstelik, sıkılmadan da herkesin bildiğine karşın da kolayca yalanlar da söylendi. K. Kıbrısın gerçeğini yeniden yaşadık.

Sonrasımı: sanki burada Korona krizi, döviz fırlaması, ekonomik yıkım yyokmuşcasına, Türkiyede rejim deyişimle gericilik ve otoritrlik yerleşmiyormuşçasına işler devam ediyordu. Seçim yatırımı adına istihtamlar veya Türkiye adına yağcılıklar ayuka çıktı. Muhalefet partisi ise danışmanlık talebiyle uzayda gezinmeye devaam ediyordu. Saray ise orada kalmanın sesizliğine büründü…..

Dünyada da sarsıntılar sürdü. Türkiyede, halifecilik dahi konuşulmaya başlandı. Herkese tehtitler yağdırıldı. Lübnanda, önemli patlama oldu. Amerikaan şirketi, Suriyedeki özerk DG kesimiyle petrol anlaşması yaptı. Libyada işler iyice karıştı. Ekonomik krizin depremi TL fırlamasıyla Türkiyede resmen çıldırdı. Tabi Türkiyeleşen K. Kıbrıs da nasibini aldı. Ama koltukçularımızın aklı hep seçim ve istihtamla, Türkiyeleşmenin ötesine gidemiyor. Tabi örtülmeye veya küçümsenmeye çalışılan Korona sağlık salgını da artık gizlenemez hale geldi. Ama,makamcılar hep başarı hikayesiyle avunmaya devam ediyor. Halk da benzer tutuma girince, yeni anormalik de normalleşti.

Bu arada, Kafkaslarda da kriz oyunu oynanma sahnesine getirilmekle uğraşta. Bunlar hep ayni dönemdeki yakınn tarih günleri ile birlikte savruldu. Temuz darbesi, müdahalesi, Türkiyedeki darbe girişimi ve sonrası da arada kaynadı. Belli olan, Kapitalist sistem iyice çürüyor. Gericilikle uygarlık krizine de girildi. Korona hikayesi, romanlaşıyor. Ama, hala bunların çoğu konuşulmuyor.

Kısa bir giriş yaptım. Sık sık gelişen bu koşulları yazmaya devam etme umuduyla şimdilik bu kadar.

Önceki İçerikUzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu
Sonraki İçerikLübnan patlaması ve sonrası – Özkan Yıkıcı
- Advertisement -
- Advertisement -
5,951BeğenenlerBeğen
796TakipçilerTakip Et
1,036TakipçilerTakip Et
12AbonelerAbone

Diğer yazıları

Özkan Yıkıcı

Lübnan patlaması ve sonrası – Özkan Yıkıcı

YKP - 0
Son günlerde Lübnandaki feci patlamanın yankıları deyişik şekilerde gündemde duruyor. Atom bonbası etkisindeki kimyasal made patlaması, oldukça sarsıcı oldu. Siz, eğer bir konu hakında...
Devamını Oku
Özkan Yıkıcı

Acil durum nedeniyle – Özkan Yıkıcı

YKP - 0
Yazımı erken yazmak zorunda kalıyorum. Bilgisayarımı bakıma verecem. Üstelik, sağnak halinde oldukça önemli gelişmeler de peşpeşe geliyor. Bunlara dokunmadan da olmaz. Hele de bazısı...
Devamını Oku
Özkan Yıkıcı

Amerika’dan Yeni Zelanda’dan gelen esintiler – Özkan Yıkıcı

YKP - 0
Olaylar akıp gidiyor. Hangisini ele alacak sorusu hep kafamda dolaşır. Bazısı hiç bilinmeyip ilgilendirilmeyen, bazısı yanlış öğrenilen ve bazısı da sırf çıkar adına öğrenilip...
Devamını Oku
Özkan Yıkıcı

İnkar ederek oluşturulan cennetlerden! – Özkan Yıkıcı

YKP - 0
İnsan içine karıştıkca, daha yaygın oluşan düşünce modeliyle karşılaşıyorum. Bana şu ilginç asırlar öncesi Çin deyimi geliyor. “ Cahil birine meram anlatmak zor. Ama,...
Devamını Oku
Özkan Yıkıcı

İsrail hamleleriyle Kıbrıs’a uyarılar – Özkan Yıkıcı

YKP - 0
Dünya krizlerle yaşamaya alıştı. Son Korona krizi de gösterdi ki onca insan kaybına ve sistem yanlışına karşın, siayset bildiği fırsatı kulanmaya hız veriyor. Krizler...
Devamını Oku

YKP basın açıklamaları

Hukuksuzluğa karşı direniş her yerde

YKP'nin açıklamaları YKP - 0
YKP Sekretaryası mahkemelerde süren davaları değerlendirdi. Açıklama şöyle: YKP dahil birçok örgüt, kurum kuruluş COVID-19 başladığında yasaların uygulanmasını talep etti, UBP-HP hükümeti ise yasadışılığı normalleştirip...
Devamını Oku

Yarınki eyleme katılım çağrısı yaparız

YKP'nin açıklamaları YKP - 0
Yeni Kıbrıs Partisi, yaptığı açıklama ile güneyde çalışan emekçilerin yarın düzenleyeceği eyleme destek belirtti. Açıklama şöyle: YKP olarak, Kıbrıs bölünemeyecek kadar küçüktür söylemini kurulduğu günden...
Devamını Oku

Kıbrıslı ancak barışın ve işbirliğinin dünyayı rahata erdireceğin inananlar güç kazanırsa bu sorunlardan kurtulabilir

YKP'nin açıklamaları YKP - 0
YKP Sekretarya üyesi Alpay Durduran son gelişmeleri değerlendirdi. Açıklama şöyle: Corvid-19 dolayısıyla alınan önlemler ve sonrasındaki gelişmelere sonucu bizde iktidarın hala bir isyanla karşılaşmaması gelen...
Devamını Oku
Υeni Kıbrıs Partisi / Κόμμα Νέα Κύπρος / New Cyprus Party
Bizimle iletişime geç: ykp@ykp.org.cy