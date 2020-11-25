Ne kadar hazin bir tablo – Yılmaz Parlan

Bu ülkede 74 yılından beri seçim yoktur.

Ya ne vardır, Ankara tarafından atananların sandık yoluyla onaylanması vardır…

Bu gerçeğin görülmesi artık zarurü hale gelmiştir.

Kim ki oy atarak birini seçtiğini sanıyorsa ona rahmetli baba Denktaş’ın sözlerini hatırlatırım ”Türkiye’nin istemediği hiç bir aday seçimi kazanamaz”

Baba Denktaş bu gerçeği biliyordu ve tercih edilmediğini öğrendiğinde aday olmayacak köşesine çekilecek ve kendisine onca yıl verdiği hizmetlere rağmen yaşatılanlardan dolayı ölümü beklerken köşesinde günah çıkarmaya çalışacaktı.

Günah çıkarırken bu ülkede yaşananların sorumlusu olduğunu unutarak bunu yaptı.

Son demeci ibret vericiydi, kontrolsuzca aktarılan taşıma nüfus üzerine ”Bu ülkeye dışarıdan gelenlerden korunmak için evinize köpek alınız” diyecekti!

İşte bu yüzdendir ki rahmetli olduktan sonra anıt mezarı bir türlü yapılmadı, bitirilemedi.

Bir çok insan onun yarattığı düzen sayesinde sterlin milyoneri oldu ama o unutuldu gitti!

Son olarak anıt mezarın yapılmasında devlet kayıtsız kalınca tanınmış simalardan Halil Falyalı ”Denktaş’ın anıt mezarının finansmanını üstleneceğini” açıklamıştı…

Hatırlatmadan da geçemeyeceğim Başkan Erdoğan’ın son 37’nci yıl kutlamaları çerçevesinde yaptığı ziyaretde baba Denktaşın yattığı yeri ziyaret etmemişti.

Ne kadar hazin bir tablo!!!

Sen 40 yıl Ankara’nın bu topraklardaki bekçisi ol ve mezarına kimse gelmesin.

Bu topraklarda herkes ektiğini biçiyor!

”Ben Ankara’nın adamı olmaktan gurur ve mutluluk duyarım” diyenlere bu tabloya bir kez daha bakmasını tavsiye ederim…

Çünkü işin içinde kullanılıp atılmak da var!