Meclis utanmalı ve halka saygı gösterip eski başbakana aklanma şansı vermelidir – Alpay Durduran

Dünya tarihine skandallarıyla geçecek ama buna bir de meclis dokunulmazlığını kaldırdığı halde eski başbakanın istifası gene meclis tarafından kabul etmeyip yargılanmasına izin vermedi diye geçmemeli. KKTC zaten uluslararası toplum ilan edilmesin edilirse kimse tarafından devlet olarak kabul edilmesin denilen bir ülke yeni unvanlara gerek yok. Hatta etrafımızda da yolsuzluğa batmış idareler var ve özelikle bir başbakanını yargıya aklanmaya yollandı diye görülse öncülük bile yapılacak.

Şimdiden mızıkçılık başladı. Meclise sunulacakmış ve meclis karar verecekmiş. Meclis yalnızca istifanın gerçekten eski başbakanın kendisi tarafından yapılıp yapılmadığını görmek ve göstermektir yoksa konu artık yargınındır. Savcılık beklemektedir ve dava yürütülecektir. Yoksa meclisin entrikacıların elinde olduğunun karara bağlandığına inanılacaktır.

Meclisin haysiyeti yargılanmış olacaktır.

Meclis karar verecektir diyenler sanki meclis yargılayacak ve suçsuz bulacak gibi konuşuyorlar. Hâlbuki içtüzük istifanın gerçekliğini inceleyecek o kadar.

UBP’li arkadaşları parti dayanışması göstereceklermiş ve istifayı onaylamayacaklarmış. Yani suçlu da olsa onu ak kaşık kabul edip mecliste kalmak için yargılanmamasını sağlayacaklarmış. Seçim varmış UBP oy kaybetmemesi için dayanışma gerekirmiş. Bunun düşünen buna ihtimal vermekle ülkemizin ahlakına saldırmaktadır. Bizim halkımız, seçmenimiz bir eski başbakanın aklanmasından başka neye onay verse artık ancak seçmeni, halkı ve devleti aşağılar.

Halkın arasında yapılan spekülasyonlar ve seçime neyin yardımı olur gibi düşünceler açıkça Kıbrıslıyı aşağılamaktadır. Elbette aylarca meclise gelmeden maaş almaktan kaçınmayan bir eski başbakan ve onun yokluğunu yasanın emri olan usulle kayda geçirip muamelesini yapmayan bir meclisin saygınlığı ne olur görülecektir. Yasanın emrin hiç saygı duyulmadığı bu salgın tehdidi anında da hemen görüldü. Yasaya uyulmadan kurulan komiteler hemen harekete geçemedi, sallantılar oldu ve karmaşa çıktı. Şimdi de yasallık meclisin bağrından çıktı.

Anavatanın desteğini alan seçilir ilkesi dolayısıyla seçilenler seçildikten sonra yerlerinden atılsalar da kendi gibiler seçileceğine inandıkları için dokunulmazlıkları ezkaza kaldırılsa da bir çaresi bulunur ve paça kurtarılır sen oydan bahset, ilkesi doğrultusunda vızlama yolu açık kabul ederler.

Yasadan da yargıdan da korkmazlar demek ki. Bu ise ortaya konulmak istenen işimiz zor ve hepimiz bunun acısı çekeceğiz. Kimse mutlu olacak değildir. Çoluk çocuğumuz da acısını çekecektir.

Milletvekillerini meclise sahip çıkmaya ve meclisin onurunu koruyup partilerinin maskarası olmamaya davet ederiz. Yoksa onu Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesinden atacaklar. Bir meclise dokunulmazlığı kaldırılan birisinin seçim yakın oyuna muhtacız gerekçesiyle istifasının kabul edilmemesini kimse anlatamaz. Yargıya mı meclise mi saygınlık bırakılmayacak. Yoksa halkımız arasında seçim var doğaldır ki parti onun desteğine ihtiyaç duyacak konuşmaları durumun vahametini ortaya sermektedir.