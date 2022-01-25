Kıbrıs’ta kar yağıyor – Özkan Yıkıcı

Alışılmamış iklim koşullarından geçiyoruz. Son günlerde, özellikle geceleğin donuyoruz. Başaarılı çağdaş politik kamu anlayışı nedeniyle de elektrik kesintielri sık sık yaşanıyor. Anlayacağınız, elektrik kesintileri nedeniyle soğuyu evde bir başka hissediyoruz. Kar, genelde Trodos dağlarında bilinip, çok seyrek Beşparmakta da yağmaktaydı. Oysa bu günlerde birçok yerleşime yönelik kar haberli de güncelleşmeler oluyor. Kısaca; iklim bozulmalarının sonuçlarından birisi olan ansızın sert iklim yaşanma gerçeğini, şu anda Kıbrısta yaşıyoruz. Siyasetin bozup bize hediye etiği iklimsel bozulmanın direk yaşamımıza yansıyaşanmasına tanık olduk.

Kar haberli donma gerçekli günlere geldik. Kışın elbet yağışlı olması normal. Belirli rakamsal sonuca göre de düşüşler de gerçekleşiyor. Fakat, artık dört mevsimli süreçli iklim geneleğini siyasal tercihle bozduk. Şu iklim dönemi dörken, ötekisini yaşama gerçeğine de alışşıyoruz. Yazda kış, kışta bahar yaşanması karışıklığı doğal hale doğru yelken açıyor. Diyer taraftan artık her kavram alışılan doğal hali değil de sert şekilde de ansızın bastırdığına da ulaştık. K. Kıbrısta alt yapı bozuklukları ve doğanın tahribinin epey fazla olması nedeniyle de bu yeni dönem oldukça pahalıya mal oluyor. Seller, yangınlar, bunlardan birkaçıdır. Ama,kimse tetbir veyaa bu gerçeklerle hesap sorma ihdiyacında değildir. Bu yağma ve yıkımın da resmen rantıyla kazanan sermaye kesimi ile koltuk koruyan politikacılar oluştu. Örnekmi; elektrik kesintileri yoğunlaşırken, seller kardeşleşip evlere doğru dolarken, alt yapı eksikliği imdat çağrısı yaparken, sanki meydan bakir ve boşmıuş gibi de Mağusa Boğaz iskele imar planında dörtyüzbin kişilik kısa vadeli emlak izni veriliyor. Hem de tam seçim sürecinde. Elektrik yetersizliği nedeniyle sık sık kesintiler olurken, nifusdan daha fazla nifuslu bir kısa bölgede sıkıştırma emlak planı açıklanıyordu. Böylesi çarpıklık ile alt yaapı yetersizliği ortadayken de seçim sonucunun bu politikalara oldukça destek vermesi çarpıklığı da ekleniyor. Demek ki yola devam!

Kar yağıyor. Lefkoşa sokaklarında yağmurlar ahmak ıslatacak derecede sürüyor. Soğuk ise dondurucu. Ama, yetmiyor, K. Kıbrıs gerçekliği sürüp, elektrikler kesiliyor. Tam da dinlemek istediğiniz televizyon bölümü yayınlanacak ken de olması ihtimal. Zaten, hangi saat kesileceği söylenmiyor. Kış işe düne dek yaşatılan kış baharı yerine sert kış moduna geçti. Sizi kesintilerle adeta tuş edilecek yerden tutuyor. Yine de sağolsun politikacılarımız denip oylarımız destek olarak akmaya devam ediyor. Daha kötüsü, seçim sürecinde hem de yaşantılmasına karşın konu probaganda eksenine giremiyor. Alışılmamıkş kar yağış ile Kuzeydeki “aman yağmur artarsa sel olur” korkuları altında, gecelerin anlamı bir başka oluyor. Yine de ahali koltukta olanları başarılı edip yeniden uygulama aşkıyla koltuğa oturtmaktadır. Yağmurun niteliği bir yana kimi üzülen de var. Nede olsa alışılmış havadan kuraklık parası alanlar için kötü haber! Çünkü eğer kuraklık parası gelmezse, kiminin havadan alma kolaylığı biraz zarar görecek.***

Gecenin sesizliği ışıksızlıkla zaman zaman bozuluyor. Duyulan haverler birkaç günün soğuk olacağını söylüyor. Yağış, fırtına deniliyor. Korkutan alt yapısı gerçeği vardır. Yine de evde elektrik kesilince soğuk vurgunu ile ürperme deneğimi de yaşatan egemen siaysete teşekkür etmek, oy vermekle gerçekleşti. Demek ki soğuk ve don seçimin geçmesini bekledi. Kimine göre de isyan ediyor. Onca felakete karşın destek almak kolay değildir. Birileri de bilimsel araştırılsın diyor. Halbuki sömürgeciliğin yeniden üretilip, onu normalmış gibi savunma kültürünün sonucuna kanıt taşındı. Bir de egemen sermayenin kar hırsıyla doğayı yerlebir etmenin iklimsel bozulmanın itirafına yeniden kavuşuyoruz. Tanık oluyoruz da sorgulamadan ayni siaysete devam denildi. Pek duymadık, çevrenin düzenlenmesi, iklimlerin bozulmasının tehlikeleri gibi talepler vurgulanmadı. Oy almanın kurallı ilkesi değildi. Olan, rant, Türkiyeden alınacak parayla ödenme, destekler yönüyle avanta kapmanın kapanında debelenen fare gibi ordan oraya savrulup seçimi tamamladık

Kıbrısta kar sadece Toroslarda genel olarak görülür. Oraya gidilip kar topu da oynanır. Kazara, bazen Beşparmakları da sarar. Fakat, merkezlere doğru hele de deniz kenarı yerlerde pek de alışılmış yağış değildir