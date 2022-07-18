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Kıbrıs olaylarının masum kurbanları anılacak

Aralarında YKP'nin de olduğu 113 Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum örgüt, Kıbrıs’ta "toplumlararası şiddet ve savaşta" ilk ölümlerin yaşanmasının 60’ıncı yıl dönümü sebebiyle 18 Temmuz'da ara bölgedeki Dayanışma Evi önünde etkinlik düzenleyecek

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Aralarında YKP’nin de olduğu 113 Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum örgüt, Kıbrıs’ta “toplumlararası şiddet ve savaşta” ilk ölümlerin yaşanmasının 60’ıncı yıl dönümü sebebiyle 18 Temmuz’da ara bölgedeki Dayanışma Evi önünde etkinlik düzenleyecek…

Etkinlik, 18 Temmuz Pazartesi akşamı saat 20.00’de ara Lefkoşa ara bölgedeki Ledra Palas Otel önünde yapılacak ve Andreas Evstathiu, Mehmet Hulusi Kılıç, kızı Birgül Kılıç Yıldırım ve “Süt Babam” belgeselinin yapımcısı Cemal Yıldırım etkinlikte onurlandırılacak.

Konuyla ilgili basın toplantısı etkinliğin organizasyon komitesi tarafından ara bölgedeki Dayanışma Evi’nde yapıldı.

Hazırlanan ortak açıklamayı Kıbrıslı Türkler adına Fatoş Anter, Kıbrıslı Rumlar adına da Christina Valanidou okudu.

Ortak açıklamada, savaş ortamında dünyanın derin ekonomik ve toplumsal krize itildiği, Yunanistan ve Türkiye arasındaki gerginliği bölge adına istikrarsızlaşma tehlikesi yarattığı, münhasır ekonomik bölgelerde gerginliğin arttığı ve Kıbrıs sorunu için çözüm görüşmelerinin çıkmaza sürüklendiği belirtildi.

Güven artırıcı önlem önerilerinin samimiyetsiz, statükoyu uzatma eğiliminde olduğu görüşünün de yer aldığı açıklamada, ülkede yeniden birleşmiş barış içinde ortak vatan vizyonu taşıyan kişiler olarak, Adanın yeniden birleştirilmesi için mümkün olan tüm çabanın ortaya konacağı hatırlatıldı.

Etkinlikte, insanlar arasında temasın, ekonomik ve sosyal iş birliğinin güçlendirilmesi yönünde teşvik edilmesi, diyaloğun geliştirilmesi, Adanın tümünde daha çok geçiş kapısının açılmasının talep edileceği bildirilen açıklamada, ayrıca müzakere masasında bugüne dek yaşanan yakınlaşmaların savunulacağı ve görüşme sürecinin yeniden başlamasının talep edileceği kaydedildi.

Açıklamada, özellikle ateşkes hattında her gün süt tozu sağlayarak Mehmet Hulusi Kılıç’ın kızı Birgül Kılıç Yıldırım’a bebekken yardım edip kurtaran Andreas Evstathiu’nun onurlandırılacağı da belirtildi.

Açıklamanın okunmasının ardından Yenidüzen Yazarı, Gazeteci Sevgül Uludağ, Birgül Kılıç Yıldırım ve eşi Cemal Yıldırım “Süt Babam” isimli belgeselin ortaya çıkış hikâyesini basın mensuplarıyla paylaştı.

Cemal Yıldırım’ın filmi pandemi koşullarında kendi olanaklarıyla çektiğini anlatan Uludağ, hep baskılanıp gizlenen insaniyetin filme aktarıldığının altını çizdi.

Birgül Kılıç Yıldırım da Sevgül Uludağ ve filmin gerçekleşmesinde emeği bulunanlara teşekkür ederek, ömrünün süt babasını beklemekle geçtiğini, bulmak için uzun zaman harcadığını ve en sonunda ona kavuşmanın kendisine verdiği mutluluğu aktardı.

Yıldırım’ın eşi ve “Süt Babam” filminin yapımcısı Cemal Yıldırım da organizasyon komitesine teşekkür etti ve cesur insanların bir araya gelerek eşinin yaşama tutunmasını sağladığını kaydetti.

Yıldırım, filmlerde anlatılmamış birçok hikâyeye yer verdiklerini, çözüme yardımcı olmakla insanları bir araya getirmenin film yapımcılarının görevi olması gerektiğini belirtti ve “Süt Babam” filminin herkes tarafından izlenmesini diledi.

 

Ortak Açıklama

 

ORTAK AÇIKLAMA

Toplumlar arası şiddetin ve savaşın 60 yılının kurbanlarını anıyoruz

Barışı savunuyoruz ve Yeniden Birleşme için mücadele ediyoruz

 

Savaş tamtamlarının seslerinin yakınlaşmakta ve gezegenin başka yerlerine de savaşın sıçramasına yol açabilecek derin ekonomik ve toplumsal bir krizin içerisine dünyanın girmekte olduğu,

Yunanistan ve Türkiye arasındaki gerginliğin bölgeyi istikrarsızlaştırmayla tehdit ettiği,

Kıbrıs’ın MEB’inde gerilimin öngörülemeyecek olumsuz sonuçlarla tırmandırıldığı,

Kıbrıs sorununun çözümü için görüşmelerin aşılması güç çıkmazlarla karşı karşıya olmaya devam ettiği ve iki devletli çözümü masaya getirme çabalarının sürdürüldüğü,

Mağusa’nın kapalı kentinin kolonizasyonu gibi toprak üzerinde yaşama geçirilmeye başlayan olumsuz gelişmelerin yaşandığı ve her iki taraftan da önerilen Güven Arttırıcı Önlemlerin samimiyetsiz veya gerçekleştirilmesinin zor olduğunun veya karşı tarafı tahrik etmek için tasarlandığının görüldüğü, ayrıca önerilen Güven Arttırıcı Önlemlerden bazılarının mümkün olan en kısa sürede birleşik federal bir Kıbrıs’a ulaşma hedefiyle resmi görüşmelerin yeniden başlaması için güçlü bir baskı aracı olmaktan ziyade statükoyu uzatma eğiliminde olduğu,

İki taraftan da milliyetçi söylemlerin daha fazla gerginliğe yol açan olumsuz ve tahrik edici bir atmosfer yaratarak özellikle yılın bu döneminde yükseldiği esnada:

Tüm bu yıllar boyunca yaşanan çatışmalar ve savaş sırasında sevdiklerini kaybeden, büyük acılar çeken, yerinden veya mülkünden olan, bu adadaki tüm toplumsal tabakalardan sıradan yurttaşlar olarak biz, ortak bir vizyonu paylaşıyoruz: Yeniden birleşmiş, barış içerisindeki ortak vatan vizyonunu.

İki taraftan da masum kurbanları hatırlamak için bir araya geliyoruz ve barışın yeniden sağlanması ve memleketimizin yeniden birleşmesi için mümkün olan her şeyi yapacağımıza söz veriyoruz.

Milliyetçiliğin ve şiddete dönüşün hâkim olmayacağını duyurmak için bir araya geliyoruz.

Mevcut ekonomik zorlukların aşılması ve insanların hayatlarının iyileştirilmesi hedefiyle tüm topluluklardan insanlar arasındaki temasların, ekonomik ve sosyal işbirliğinin güçlendirilmesi yönünde teşvik edilmesi ve diyaloğun geliştirilmesi için adanın tümünde daha fazla geçiş noktalarının açılmasını talep etmek için bir araya geliyoruz.

Müzakere masasında şimdiye kadar varılan yakınlaşmaları savunmak için bir araya geliyoruz ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’i siyasi eşitliğe sahip iki bölgeli iki toplumlu bir federasyona götürebilecek tek gerçekçi yol olarak, üzerinde anlaşmaya varılmış olan çözüm çerçevesi ve Crans Montana’da önerdiği çerçeve temelinde görüşme sürecini yeniden başlatma yönünde derhal harekete geçmeye çağırıyoruz.

Taraflar birbirlerine karşı korkunç suçlar işledi, masum insanlar bu suçların kurbanı oldu. Kıbrıs sorununun kökünde bu şiddet yatmaktadır.

Ancak şiddetin ötesinde, diğer taraftan insanları savunmak için hayatlarını dahi riske atarak hayatlar kurtaran çok sayıda sıradan, halktan insan vardı.

Hem geçmişte hem de şimdi bu adada hümanizmi savunan bu insanları onurlandırmaya devam ediyoruz.

Bu yıl özellikle Andreas Evstathiu’yu onurlandırıyoruz. Andreas Evstathiu hayatını tehlikeye atarak, ateşkes hattında her gün süt tozu sağlayarak Mehmet Hulusi Kılıç’ın kızı Birgül Kılıç Yıldırım’a bebekken yardım edip onu kurtardı.

18 Temmuz 2022 Pazartesi akşamı saat: 20.00’de tüm Kıbrıslıları Lefkoşa’nın ara bölgesindeki Ledra Palas önünde bir araya gelerek, toplumlar arası şiddetin ve savaşın 60 yılı aşkın süresinde Kıbrıs’ın tüm toplumlarından masum kurbanları hatırlamaya ve hayatların kurtarılmasına yardımcı olan insanları, özellikle Andreas Evstathiu, Mehmet Hulusi Kılıç, kızı Birgül Kılıç Yıldırım ve bu insani olayı temel alan “Süt Babam” isimli belgeselin yapımcısı Cemal Yıldırım’ı hep birlikte onurlandırmaya çağırıyoruz.

 

14 Temmuz 2022

 

List of supporting organizations:

1          Actor’s branch-SIDIKEK PEO

2          AKEL – Progressive Party of the Working People   

3          Anatropi

4          Association of Cypriot Refugees in Greece – Cyprus ‘74

5          Association of Historical Dialogue and Research

6          Association of Turkish Cypriot Artists and Authors

7          Athletic-Cultural Youth  Association ” Peace and Friendship”

8          Australian Peace Initiative for Cyprus (Bi-Communal)

9          Bağımsızlık Yolu

10         BARAKA Cultural Group

11         Barış ve Demokrasi İnisiyatifi

12         Bi-communal Centre “Famagusta Avenue Garage”

13         Bi-communal Choir For Peace – Lena Melanidou  Δικοινοτική χορωδία Ειρήνης _Λένα Μελανιδου

14         Bi-communal Initiative of Relatives of Missing Persons and Victims    of 1963-74 events – Together We Can!

15         Bu Vatan Kıbrıslıların Platformu (This Country Belongs to Cypriots Platform)

16         Cooperative Workers Trade Union – KOOP-SEN

17         CTP – REPUBLICAN TURKISH PARTY

18         CTP Women Organisation

19         CTP Youth

20         Cultural Movement(Kinisi Politismou)

21         Customs Workers Trade Union   – GÜÇ-SEN

22         Cypriot Science Education Health and Solidarity Association – KIBES

23         Cypriotism Movement

24         Cypriots’ Voice

25         Cyprus Academic Dialogue

26         Cyprus Association of Social Psychology

27         Cyprus Environmental Movement (Perivallontiki Kinisi)

28         Cyprus Peace Council

29         Cyprus Publisher’s Association – KYa B

30         Cyprus Reunification Movement

31         Cyprus Song Association – KIBHAD

32         Cyprus Sustainability Institute

33         Cyprus Turkish Physicians Trade Union – TIP-İŞ

34         Cyprus Turkish Secondary Teachers Trade Union – KTOEÖS

35         Cyprus Turkish Teachers Trade Union –  KTÖS

36         Cyprus Writer’s Union

37         Cyprus Youth Platform

38         Decision for Peace (Απόφαση Ειρήνης)

39         Eastern Mediterranean University Union of Academic Staff- DAU-SEN

40         EDON

41         EL-SEN

42         EMU Unity and Solidarity Trade Union – DAÜ-BİR-SEN

43         Enfield Cypriots Association (Bi-communal)

44         Enorasis sociocultural club

45         Epilogi Limassol cultural movement

46         FamagustaFor Cyprus party  – Αμμοχωστος για την Κύπρο

47         Famagusta Initiative

48         Famagusta Our Town

49         Feminist ATÖLYE

50         Freedom Initiative – Özgürlük İnisiyatifi 

51         GAT -Gender Advisory Team

52         German-Cypriot Forum

53         Girne Düşünce Derneği

54         Hade!

55         Hands across the Divide

56         HASDER

57         HAZINE-SEN

58         Home for Cooperation

59         IKME Sociopolitical Studies Institute

60         INVEST IN EDUCATION

61         İskele Citizens Initiative

62         KIBRIS TEK YURT HEP BiRLiKTE- ΚΥΠΡΟΣ ΜΙΑ ΠΑΤΡΙΔΑ ΟΛOΙ ΜΑΖΙ

63         KISA – Action for Equality, Support, Antiracism

64         KLIIR

65         Kontea Heritage Foundation

66         Larnaca for Solution – Reunification Movement

67         Left Wing – Αριστερή Πτέρυγα

68         Limassol Civil İnitiative ‘Solution-Reunification-Peace”

69         MAGEM

70         Movement for a Federal Cyprus

71         Municipal Workers Trade Union – BES

72         New Cyprus Association

73         New Cyprus Party   YKP

74         New Internationalist Left

75         NGO Support Centre

76         OPEK – Association for Social Reform

77         Pancyprian Federation of Trade Unions PEO

78         Peace & Solidarity Initiative with Cyprus (P.E.A.K)

79         Peace Association

80         People’s Peace Platform for Unıted Cyprus (London)

81         POGO  Women’s Movement

82         Post Research Institute

83         Proodeftiki Primary School Teachers movement

84         Proodeftiki Secondary School Teachers movement

85         Proodeftiki Student Association

86         Proodeftiki Technical Schools

87         Publishers Trade Union – BASIN-SEN

88         Revolutionary Workers Union Federation Dev- İŞ

89         Socialist İnitiative (Protovoulia Socialiston)

90         Sol Hareket

91         State Workers Trade Union- ÇAĞ-SEN

92         Stop the War Coalition

93         SYKESO  – Συμβουλευτικό Κέντρο Στήριξης της Οικογένειας- Advisory Centre for Family support

94         Symfiliosi / Uzlaşma /  Reconciliation

95         TDP – SOCIAL DEMOCRATIC PARTY

96         TDP Youth

97         The Management Centre of the Mediterranean

98         Third Community Forum

99         TKP

100       Toplumsal İradeye Saygı Platformu (Respect to Societal Will Platform)

101       Turkish Cypriot Association for Democracy (London)(KTDD)

102       Turkish Cypriot Civil Servants Trade Union – KTAMS

103       TÜRK-SEN

104       Unite  Cyprus Now!

105       United Cyprus Party BKP

106       United Cyprus Platform of  Overseas Cypriots

107       United Democrats Youth organization

108       United Turkish Cypriot and Greek Cypriot Teachers Platform

109       We want Federation Left Movement  –  Αριστερή Κίνηση  Θέλουμε Ομοσπονδία

110       Workers Democracy – Εργατική Δημοκρατία

111       Yeşil Barış Hareketi – Green Action Group

112       ÇAĞ- SEN

113       BES

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Υeni Kıbrıs Partisi / Κόμμα Νέα Κύπρος / New Cyprus Party
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