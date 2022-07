Kıbrıs olaylarının masum kurbanları anılacak

Aralarında YKP’nin de olduğu 113 Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum örgüt, Kıbrıs’ta “toplumlararası şiddet ve savaşta” ilk ölümlerin yaşanmasının 60’ıncı yıl dönümü sebebiyle 18 Temmuz’da ara bölgedeki Dayanışma Evi önünde etkinlik düzenleyecek…

Etkinlik, 18 Temmuz Pazartesi akşamı saat 20.00’de ara Lefkoşa ara bölgedeki Ledra Palas Otel önünde yapılacak ve Andreas Evstathiu, Mehmet Hulusi Kılıç, kızı Birgül Kılıç Yıldırım ve “Süt Babam” belgeselinin yapımcısı Cemal Yıldırım etkinlikte onurlandırılacak.

Konuyla ilgili basın toplantısı etkinliğin organizasyon komitesi tarafından ara bölgedeki Dayanışma Evi’nde yapıldı.

Hazırlanan ortak açıklamayı Kıbrıslı Türkler adına Fatoş Anter, Kıbrıslı Rumlar adına da Christina Valanidou okudu.

Ortak açıklamada, savaş ortamında dünyanın derin ekonomik ve toplumsal krize itildiği, Yunanistan ve Türkiye arasındaki gerginliği bölge adına istikrarsızlaşma tehlikesi yarattığı, münhasır ekonomik bölgelerde gerginliğin arttığı ve Kıbrıs sorunu için çözüm görüşmelerinin çıkmaza sürüklendiği belirtildi.

Güven artırıcı önlem önerilerinin samimiyetsiz, statükoyu uzatma eğiliminde olduğu görüşünün de yer aldığı açıklamada, ülkede yeniden birleşmiş barış içinde ortak vatan vizyonu taşıyan kişiler olarak, Adanın yeniden birleştirilmesi için mümkün olan tüm çabanın ortaya konacağı hatırlatıldı.

Etkinlikte, insanlar arasında temasın, ekonomik ve sosyal iş birliğinin güçlendirilmesi yönünde teşvik edilmesi, diyaloğun geliştirilmesi, Adanın tümünde daha çok geçiş kapısının açılmasının talep edileceği bildirilen açıklamada, ayrıca müzakere masasında bugüne dek yaşanan yakınlaşmaların savunulacağı ve görüşme sürecinin yeniden başlamasının talep edileceği kaydedildi.

Açıklamada, özellikle ateşkes hattında her gün süt tozu sağlayarak Mehmet Hulusi Kılıç’ın kızı Birgül Kılıç Yıldırım’a bebekken yardım edip kurtaran Andreas Evstathiu’nun onurlandırılacağı da belirtildi.

Açıklamanın okunmasının ardından Yenidüzen Yazarı, Gazeteci Sevgül Uludağ, Birgül Kılıç Yıldırım ve eşi Cemal Yıldırım “Süt Babam” isimli belgeselin ortaya çıkış hikâyesini basın mensuplarıyla paylaştı.

Cemal Yıldırım’ın filmi pandemi koşullarında kendi olanaklarıyla çektiğini anlatan Uludağ, hep baskılanıp gizlenen insaniyetin filme aktarıldığının altını çizdi.

Birgül Kılıç Yıldırım da Sevgül Uludağ ve filmin gerçekleşmesinde emeği bulunanlara teşekkür ederek, ömrünün süt babasını beklemekle geçtiğini, bulmak için uzun zaman harcadığını ve en sonunda ona kavuşmanın kendisine verdiği mutluluğu aktardı.

Yıldırım’ın eşi ve “Süt Babam” filminin yapımcısı Cemal Yıldırım da organizasyon komitesine teşekkür etti ve cesur insanların bir araya gelerek eşinin yaşama tutunmasını sağladığını kaydetti.

Yıldırım, filmlerde anlatılmamış birçok hikâyeye yer verdiklerini, çözüme yardımcı olmakla insanları bir araya getirmenin film yapımcılarının görevi olması gerektiğini belirtti ve “Süt Babam” filminin herkes tarafından izlenmesini diledi.

Ortak Açıklama

ORTAK AÇIKLAMA

Toplumlar arası şiddetin ve savaşın 60 yılının kurbanlarını anıyoruz

Barışı savunuyoruz ve Yeniden Birleşme için mücadele ediyoruz

Savaş tamtamlarının seslerinin yakınlaşmakta ve gezegenin başka yerlerine de savaşın sıçramasına yol açabilecek derin ekonomik ve toplumsal bir krizin içerisine dünyanın girmekte olduğu,

Yunanistan ve Türkiye arasındaki gerginliğin bölgeyi istikrarsızlaştırmayla tehdit ettiği,

Kıbrıs’ın MEB’inde gerilimin öngörülemeyecek olumsuz sonuçlarla tırmandırıldığı,

Kıbrıs sorununun çözümü için görüşmelerin aşılması güç çıkmazlarla karşı karşıya olmaya devam ettiği ve iki devletli çözümü masaya getirme çabalarının sürdürüldüğü,

Mağusa’nın kapalı kentinin kolonizasyonu gibi toprak üzerinde yaşama geçirilmeye başlayan olumsuz gelişmelerin yaşandığı ve her iki taraftan da önerilen Güven Arttırıcı Önlemlerin samimiyetsiz veya gerçekleştirilmesinin zor olduğunun veya karşı tarafı tahrik etmek için tasarlandığının görüldüğü, ayrıca önerilen Güven Arttırıcı Önlemlerden bazılarının mümkün olan en kısa sürede birleşik federal bir Kıbrıs’a ulaşma hedefiyle resmi görüşmelerin yeniden başlaması için güçlü bir baskı aracı olmaktan ziyade statükoyu uzatma eğiliminde olduğu,

İki taraftan da milliyetçi söylemlerin daha fazla gerginliğe yol açan olumsuz ve tahrik edici bir atmosfer yaratarak özellikle yılın bu döneminde yükseldiği esnada:

Tüm bu yıllar boyunca yaşanan çatışmalar ve savaş sırasında sevdiklerini kaybeden, büyük acılar çeken, yerinden veya mülkünden olan, bu adadaki tüm toplumsal tabakalardan sıradan yurttaşlar olarak biz, ortak bir vizyonu paylaşıyoruz: Yeniden birleşmiş, barış içerisindeki ortak vatan vizyonunu.

İki taraftan da masum kurbanları hatırlamak için bir araya geliyoruz ve barışın yeniden sağlanması ve memleketimizin yeniden birleşmesi için mümkün olan her şeyi yapacağımıza söz veriyoruz.

Milliyetçiliğin ve şiddete dönüşün hâkim olmayacağını duyurmak için bir araya geliyoruz.

Mevcut ekonomik zorlukların aşılması ve insanların hayatlarının iyileştirilmesi hedefiyle tüm topluluklardan insanlar arasındaki temasların, ekonomik ve sosyal işbirliğinin güçlendirilmesi yönünde teşvik edilmesi ve diyaloğun geliştirilmesi için adanın tümünde daha fazla geçiş noktalarının açılmasını talep etmek için bir araya geliyoruz.

Müzakere masasında şimdiye kadar varılan yakınlaşmaları savunmak için bir araya geliyoruz ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’i siyasi eşitliğe sahip iki bölgeli iki toplumlu bir federasyona götürebilecek tek gerçekçi yol olarak, üzerinde anlaşmaya varılmış olan çözüm çerçevesi ve Crans Montana’da önerdiği çerçeve temelinde görüşme sürecini yeniden başlatma yönünde derhal harekete geçmeye çağırıyoruz.

Taraflar birbirlerine karşı korkunç suçlar işledi, masum insanlar bu suçların kurbanı oldu. Kıbrıs sorununun kökünde bu şiddet yatmaktadır.

Ancak şiddetin ötesinde, diğer taraftan insanları savunmak için hayatlarını dahi riske atarak hayatlar kurtaran çok sayıda sıradan, halktan insan vardı.

Hem geçmişte hem de şimdi bu adada hümanizmi savunan bu insanları onurlandırmaya devam ediyoruz.

Bu yıl özellikle Andreas Evstathiu’yu onurlandırıyoruz. Andreas Evstathiu hayatını tehlikeye atarak, ateşkes hattında her gün süt tozu sağlayarak Mehmet Hulusi Kılıç’ın kızı Birgül Kılıç Yıldırım’a bebekken yardım edip onu kurtardı.

18 Temmuz 2022 Pazartesi akşamı saat: 20.00’de tüm Kıbrıslıları Lefkoşa’nın ara bölgesindeki Ledra Palas önünde bir araya gelerek, toplumlar arası şiddetin ve savaşın 60 yılı aşkın süresinde Kıbrıs’ın tüm toplumlarından masum kurbanları hatırlamaya ve hayatların kurtarılmasına yardımcı olan insanları, özellikle Andreas Evstathiu, Mehmet Hulusi Kılıç, kızı Birgül Kılıç Yıldırım ve bu insani olayı temel alan “Süt Babam” isimli belgeselin yapımcısı Cemal Yıldırım’ı hep birlikte onurlandırmaya çağırıyoruz.

14 Temmuz 2022

List of supporting organizations:

1 Actor’s branch-SIDIKEK PEO

2 AKEL – Progressive Party of the Working People

3 Anatropi

4 Association of Cypriot Refugees in Greece – Cyprus ‘74

5 Association of Historical Dialogue and Research

6 Association of Turkish Cypriot Artists and Authors

7 Athletic-Cultural Youth Association ” Peace and Friendship”

8 Australian Peace Initiative for Cyprus (Bi-Communal)

9 Bağımsızlık Yolu

10 BARAKA Cultural Group

11 Barış ve Demokrasi İnisiyatifi

12 Bi-communal Centre “Famagusta Avenue Garage”

13 Bi-communal Choir For Peace – Lena Melanidou Δικοινοτική χορωδία Ειρήνης _Λένα Μελανιδου

14 Bi-communal Initiative of Relatives of Missing Persons and Victims of 1963-74 events – Together We Can!

15 Bu Vatan Kıbrıslıların Platformu (This Country Belongs to Cypriots Platform)

16 Cooperative Workers Trade Union – KOOP-SEN

17 CTP – REPUBLICAN TURKISH PARTY

18 CTP Women Organisation

19 CTP Youth

20 Cultural Movement(Kinisi Politismou)

21 Customs Workers Trade Union – GÜÇ-SEN

22 Cypriot Science Education Health and Solidarity Association – KIBES

23 Cypriotism Movement

24 Cypriots’ Voice

25 Cyprus Academic Dialogue

26 Cyprus Association of Social Psychology

27 Cyprus Environmental Movement (Perivallontiki Kinisi)

28 Cyprus Peace Council

29 Cyprus Publisher’s Association – KYa B

30 Cyprus Reunification Movement

31 Cyprus Song Association – KIBHAD

32 Cyprus Sustainability Institute

33 Cyprus Turkish Physicians Trade Union – TIP-İŞ

34 Cyprus Turkish Secondary Teachers Trade Union – KTOEÖS

35 Cyprus Turkish Teachers Trade Union – KTÖS

36 Cyprus Writer’s Union

37 Cyprus Youth Platform

38 Decision for Peace (Απόφαση Ειρήνης)

39 Eastern Mediterranean University Union of Academic Staff- DAU-SEN

40 EDON

41 EL-SEN

42 EMU Unity and Solidarity Trade Union – DAÜ-BİR-SEN

43 Enfield Cypriots Association (Bi-communal)

44 Enorasis sociocultural club

45 Epilogi Limassol cultural movement

46 Famagusta – For Cyprus party – Αμμοχωστος για την Κύπρο

47 Famagusta Initiative

48 Famagusta Our Town

49 Feminist ATÖLYE

50 Freedom Initiative – Özgürlük İnisiyatifi

51 GAT -Gender Advisory Team

52 German-Cypriot Forum

53 Girne Düşünce Derneği

54 Hade!

55 Hands across the Divide

56 HASDER

57 HAZINE-SEN

58 Home for Cooperation

59 IKME Sociopolitical Studies Institute

60 INVEST IN EDUCATION

61 İskele Citizens Initiative

62 KIBRIS TEK YURT HEP BiRLiKTE- ΚΥΠΡΟΣ ΜΙΑ ΠΑΤΡΙΔΑ ΟΛOΙ ΜΑΖΙ

63 KISA – Action for Equality, Support, Antiracism

64 KLIIR

65 Kontea Heritage Foundation

66 Larnaca for Solution – Reunification Movement

67 Left Wing – Αριστερή Πτέρυγα

68 Limassol Civil İnitiative ‘Solution-Reunification-Peace”

69 MAGEM

70 Movement for a Federal Cyprus

71 Municipal Workers Trade Union – BES

72 New Cyprus Association

73 New Cyprus Party YKP

74 New Internationalist Left

75 NGO Support Centre

76 OPEK – Association for Social Reform

77 Pancyprian Federation of Trade Unions PEO

78 Peace & Solidarity Initiative with Cyprus (P.E.A.K)

79 Peace Association

80 People’s Peace Platform for Unıted Cyprus (London)

81 POGO Women’s Movement

82 Post Research Institute

83 Proodeftiki Primary School Teachers movement

84 Proodeftiki Secondary School Teachers movement

85 Proodeftiki Student Association

86 Proodeftiki Technical Schools

87 Publishers Trade Union – BASIN-SEN

88 Revolutionary Workers Union Federation Dev- İŞ

89 Socialist İnitiative (Protovoulia Socialiston)

90 Sol Hareket

91 State Workers Trade Union- ÇAĞ-SEN

92 Stop the War Coalition

93 SYKESO – Συμβουλευτικό Κέντρο Στήριξης της Οικογένειας- Advisory Centre for Family support

94 Symfiliosi / Uzlaşma / Reconciliation

95 TDP – SOCIAL DEMOCRATIC PARTY

96 TDP Youth

97 The Management Centre of the Mediterranean

98 Third Community Forum

99 TKP

100 Toplumsal İradeye Saygı Platformu (Respect to Societal Will Platform)

101 Turkish Cypriot Association for Democracy (London)(KTDD)

102 Turkish Cypriot Civil Servants Trade Union – KTAMS

103 TÜRK-SEN

104 Unite Cyprus Now!

105 United Cyprus Party BKP

106 United Cyprus Platform of Overseas Cypriots

107 United Democrats Youth organization

108 United Turkish Cypriot and Greek Cypriot Teachers Platform

109 We want Federation Left Movement – Αριστερή Κίνηση Θέλουμε Ομοσπονδία

110 Workers Democracy – Εργατική Δημοκρατία

111 Yeşil Barış Hareketi – Green Action Group

112 ÇAĞ- SEN

113 BES