Kıbrıs olaylarının masum kurbanları anılacak

Aralarında YKP’nin de olduğu 113 Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum örgüt, Kıbrıs’ta “toplumlararası şiddet ve savaşta” ilk ölümlerin yaşanmasının 60’ıncı yıl dönümü sebebiyle 18 Temmuz’da ara bölgedeki Dayanışma Evi önünde etkinlik düzenleyecek…
Etkinlik, 18 Temmuz Pazartesi akşamı saat 20.00’de ara Lefkoşa ara bölgedeki Ledra Palas Otel önünde yapılacak ve Andreas Evstathiu, Mehmet Hulusi Kılıç, kızı Birgül Kılıç Yıldırım ve “Süt Babam” belgeselinin yapımcısı Cemal Yıldırım etkinlikte onurlandırılacak.
Konuyla ilgili basın toplantısı etkinliğin organizasyon komitesi tarafından ara bölgedeki Dayanışma Evi’nde yapıldı.
Hazırlanan ortak açıklamayı Kıbrıslı Türkler adına Fatoş Anter, Kıbrıslı Rumlar adına da Christina Valanidou okudu.
Ortak açıklamada, savaş ortamında dünyanın derin ekonomik ve toplumsal krize itildiği, Yunanistan ve Türkiye arasındaki gerginliği bölge adına istikrarsızlaşma tehlikesi yarattığı, münhasır ekonomik bölgelerde gerginliğin arttığı ve Kıbrıs sorunu için çözüm görüşmelerinin çıkmaza sürüklendiği belirtildi.
Güven artırıcı önlem önerilerinin samimiyetsiz, statükoyu uzatma eğiliminde olduğu görüşünün de yer aldığı açıklamada, ülkede yeniden birleşmiş barış içinde ortak vatan vizyonu taşıyan kişiler olarak, Adanın yeniden birleştirilmesi için mümkün olan tüm çabanın ortaya konacağı hatırlatıldı.
Etkinlikte, insanlar arasında temasın, ekonomik ve sosyal iş birliğinin güçlendirilmesi yönünde teşvik edilmesi, diyaloğun geliştirilmesi, Adanın tümünde daha çok geçiş kapısının açılmasının talep edileceği bildirilen açıklamada, ayrıca müzakere masasında bugüne dek yaşanan yakınlaşmaların savunulacağı ve görüşme sürecinin yeniden başlamasının talep edileceği kaydedildi.
Açıklamada, özellikle ateşkes hattında her gün süt tozu sağlayarak Mehmet Hulusi Kılıç’ın kızı Birgül Kılıç Yıldırım’a bebekken yardım edip kurtaran Andreas Evstathiu’nun onurlandırılacağı da belirtildi.
Açıklamanın okunmasının ardından Yenidüzen Yazarı, Gazeteci Sevgül Uludağ, Birgül Kılıç Yıldırım ve eşi Cemal Yıldırım “Süt Babam” isimli belgeselin ortaya çıkış hikâyesini basın mensuplarıyla paylaştı.
Cemal Yıldırım’ın filmi pandemi koşullarında kendi olanaklarıyla çektiğini anlatan Uludağ, hep baskılanıp gizlenen insaniyetin filme aktarıldığının altını çizdi.
Birgül Kılıç Yıldırım da Sevgül Uludağ ve filmin gerçekleşmesinde emeği bulunanlara teşekkür ederek, ömrünün süt babasını beklemekle geçtiğini, bulmak için uzun zaman harcadığını ve en sonunda ona kavuşmanın kendisine verdiği mutluluğu aktardı.
Yıldırım’ın eşi ve “Süt Babam” filminin yapımcısı Cemal Yıldırım da organizasyon komitesine teşekkür etti ve cesur insanların bir araya gelerek eşinin yaşama tutunmasını sağladığını kaydetti.
Yıldırım, filmlerde anlatılmamış birçok hikâyeye yer verdiklerini, çözüme yardımcı olmakla insanları bir araya getirmenin film yapımcılarının görevi olması gerektiğini belirtti ve “Süt Babam” filminin herkes tarafından izlenmesini diledi.
Ortak Açıklama
ORTAK AÇIKLAMA
Toplumlar arası şiddetin ve savaşın 60 yılının kurbanlarını anıyoruz
Barışı savunuyoruz ve Yeniden Birleşme için mücadele ediyoruz
Savaş tamtamlarının seslerinin yakınlaşmakta ve gezegenin başka yerlerine de savaşın sıçramasına yol açabilecek derin ekonomik ve toplumsal bir krizin içerisine dünyanın girmekte olduğu,
Yunanistan ve Türkiye arasındaki gerginliğin bölgeyi istikrarsızlaştırmayla tehdit ettiği,
Kıbrıs’ın MEB’inde gerilimin öngörülemeyecek olumsuz sonuçlarla tırmandırıldığı,
Kıbrıs sorununun çözümü için görüşmelerin aşılması güç çıkmazlarla karşı karşıya olmaya devam ettiği ve iki devletli çözümü masaya getirme çabalarının sürdürüldüğü,
Mağusa’nın kapalı kentinin kolonizasyonu gibi toprak üzerinde yaşama geçirilmeye başlayan olumsuz gelişmelerin yaşandığı ve her iki taraftan da önerilen Güven Arttırıcı Önlemlerin samimiyetsiz veya gerçekleştirilmesinin zor olduğunun veya karşı tarafı tahrik etmek için tasarlandığının görüldüğü, ayrıca önerilen Güven Arttırıcı Önlemlerden bazılarının mümkün olan en kısa sürede birleşik federal bir Kıbrıs’a ulaşma hedefiyle resmi görüşmelerin yeniden başlaması için güçlü bir baskı aracı olmaktan ziyade statükoyu uzatma eğiliminde olduğu,
İki taraftan da milliyetçi söylemlerin daha fazla gerginliğe yol açan olumsuz ve tahrik edici bir atmosfer yaratarak özellikle yılın bu döneminde yükseldiği esnada:
Tüm bu yıllar boyunca yaşanan çatışmalar ve savaş sırasında sevdiklerini kaybeden, büyük acılar çeken, yerinden veya mülkünden olan, bu adadaki tüm toplumsal tabakalardan sıradan yurttaşlar olarak biz, ortak bir vizyonu paylaşıyoruz: Yeniden birleşmiş, barış içerisindeki ortak vatan vizyonunu.
İki taraftan da masum kurbanları hatırlamak için bir araya geliyoruz ve barışın yeniden sağlanması ve memleketimizin yeniden birleşmesi için mümkün olan her şeyi yapacağımıza söz veriyoruz.
Milliyetçiliğin ve şiddete dönüşün hâkim olmayacağını duyurmak için bir araya geliyoruz.
Mevcut ekonomik zorlukların aşılması ve insanların hayatlarının iyileştirilmesi hedefiyle tüm topluluklardan insanlar arasındaki temasların, ekonomik ve sosyal işbirliğinin güçlendirilmesi yönünde teşvik edilmesi ve diyaloğun geliştirilmesi için adanın tümünde daha fazla geçiş noktalarının açılmasını talep etmek için bir araya geliyoruz.
Müzakere masasında şimdiye kadar varılan yakınlaşmaları savunmak için bir araya geliyoruz ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’i siyasi eşitliğe sahip iki bölgeli iki toplumlu bir federasyona götürebilecek tek gerçekçi yol olarak, üzerinde anlaşmaya varılmış olan çözüm çerçevesi ve Crans Montana’da önerdiği çerçeve temelinde görüşme sürecini yeniden başlatma yönünde derhal harekete geçmeye çağırıyoruz.
Taraflar birbirlerine karşı korkunç suçlar işledi, masum insanlar bu suçların kurbanı oldu. Kıbrıs sorununun kökünde bu şiddet yatmaktadır.
Ancak şiddetin ötesinde, diğer taraftan insanları savunmak için hayatlarını dahi riske atarak hayatlar kurtaran çok sayıda sıradan, halktan insan vardı.
Hem geçmişte hem de şimdi bu adada hümanizmi savunan bu insanları onurlandırmaya devam ediyoruz.
Bu yıl özellikle Andreas Evstathiu’yu onurlandırıyoruz. Andreas Evstathiu hayatını tehlikeye atarak, ateşkes hattında her gün süt tozu sağlayarak Mehmet Hulusi Kılıç’ın kızı Birgül Kılıç Yıldırım’a bebekken yardım edip onu kurtardı.
18 Temmuz 2022 Pazartesi akşamı saat: 20.00’de tüm Kıbrıslıları Lefkoşa’nın ara bölgesindeki Ledra Palas önünde bir araya gelerek, toplumlar arası şiddetin ve savaşın 60 yılı aşkın süresinde Kıbrıs’ın tüm toplumlarından masum kurbanları hatırlamaya ve hayatların kurtarılmasına yardımcı olan insanları, özellikle Andreas Evstathiu, Mehmet Hulusi Kılıç, kızı Birgül Kılıç Yıldırım ve bu insani olayı temel alan “Süt Babam” isimli belgeselin yapımcısı Cemal Yıldırım’ı hep birlikte onurlandırmaya çağırıyoruz.
14 Temmuz 2022
List of supporting organizations:
1 Actor’s branch-SIDIKEK PEO
2 AKEL – Progressive Party of the Working People
3 Anatropi
4 Association of Cypriot Refugees in Greece – Cyprus ‘74
5 Association of Historical Dialogue and Research
6 Association of Turkish Cypriot Artists and Authors
7 Athletic-Cultural Youth Association ” Peace and Friendship”
8 Australian Peace Initiative for Cyprus (Bi-Communal)
9 Bağımsızlık Yolu
10 BARAKA Cultural Group
11 Barış ve Demokrasi İnisiyatifi
12 Bi-communal Centre “Famagusta Avenue Garage”
13 Bi-communal Choir For Peace – Lena Melanidou Δικοινοτική χορωδία Ειρήνης _Λένα Μελανιδου
14 Bi-communal Initiative of Relatives of Missing Persons and Victims of 1963-74 events – Together We Can!
15 Bu Vatan Kıbrıslıların Platformu (This Country Belongs to Cypriots Platform)
16 Cooperative Workers Trade Union – KOOP-SEN
17 CTP – REPUBLICAN TURKISH PARTY
18 CTP Women Organisation
19 CTP Youth
20 Cultural Movement(Kinisi Politismou)
21 Customs Workers Trade Union – GÜÇ-SEN
22 Cypriot Science Education Health and Solidarity Association – KIBES
23 Cypriotism Movement
24 Cypriots’ Voice
25 Cyprus Academic Dialogue
26 Cyprus Association of Social Psychology
27 Cyprus Environmental Movement (Perivallontiki Kinisi)
28 Cyprus Peace Council
29 Cyprus Publisher’s Association – KYa B
30 Cyprus Reunification Movement
31 Cyprus Song Association – KIBHAD
32 Cyprus Sustainability Institute
33 Cyprus Turkish Physicians Trade Union – TIP-İŞ
34 Cyprus Turkish Secondary Teachers Trade Union – KTOEÖS
35 Cyprus Turkish Teachers Trade Union – KTÖS
36 Cyprus Writer’s Union
37 Cyprus Youth Platform
38 Decision for Peace (Απόφαση Ειρήνης)
39 Eastern Mediterranean University Union of Academic Staff- DAU-SEN
40 EDON
41 EL-SEN
42 EMU Unity and Solidarity Trade Union – DAÜ-BİR-SEN
43 Enfield Cypriots Association (Bi-communal)
44 Enorasis sociocultural club
45 Epilogi Limassol cultural movement
46 Famagusta – For Cyprus party – Αμμοχωστος για την Κύπρο
47 Famagusta Initiative
48 Famagusta Our Town
49 Feminist ATÖLYE
50 Freedom Initiative – Özgürlük İnisiyatifi
51 GAT -Gender Advisory Team
52 German-Cypriot Forum
53 Girne Düşünce Derneği
54 Hade!
55 Hands across the Divide
56 HASDER
57 HAZINE-SEN
58 Home for Cooperation
59 IKME Sociopolitical Studies Institute
60 INVEST IN EDUCATION
61 İskele Citizens Initiative
62 KIBRIS TEK YURT HEP BiRLiKTE- ΚΥΠΡΟΣ ΜΙΑ ΠΑΤΡΙΔΑ ΟΛOΙ ΜΑΖΙ
63 KISA – Action for Equality, Support, Antiracism
64 KLIIR
65 Kontea Heritage Foundation
66 Larnaca for Solution – Reunification Movement
67 Left Wing – Αριστερή Πτέρυγα
68 Limassol Civil İnitiative ‘Solution-Reunification-Peace”
69 MAGEM
70 Movement for a Federal Cyprus
71 Municipal Workers Trade Union – BES
72 New Cyprus Association
73 New Cyprus Party YKP
74 New Internationalist Left
75 NGO Support Centre
76 OPEK – Association for Social Reform
77 Pancyprian Federation of Trade Unions PEO
78 Peace & Solidarity Initiative with Cyprus (P.E.A.K)
79 Peace Association
80 People’s Peace Platform for Unıted Cyprus (London)
81 POGO Women’s Movement
82 Post Research Institute
83 Proodeftiki Primary School Teachers movement
84 Proodeftiki Secondary School Teachers movement
85 Proodeftiki Student Association
86 Proodeftiki Technical Schools
87 Publishers Trade Union – BASIN-SEN
88 Revolutionary Workers Union Federation Dev- İŞ
89 Socialist İnitiative (Protovoulia Socialiston)
90 Sol Hareket
91 State Workers Trade Union- ÇAĞ-SEN
92 Stop the War Coalition
93 SYKESO – Συμβουλευτικό Κέντρο Στήριξης της Οικογένειας- Advisory Centre for Family support
94 Symfiliosi / Uzlaşma / Reconciliation
95 TDP – SOCIAL DEMOCRATIC PARTY
96 TDP Youth
97 The Management Centre of the Mediterranean
98 Third Community Forum
99 TKP
100 Toplumsal İradeye Saygı Platformu (Respect to Societal Will Platform)
101 Turkish Cypriot Association for Democracy (London)(KTDD)
102 Turkish Cypriot Civil Servants Trade Union – KTAMS
103 TÜRK-SEN
104 Unite Cyprus Now!
105 United Cyprus Party BKP
106 United Cyprus Platform of Overseas Cypriots
107 United Democrats Youth organization
108 United Turkish Cypriot and Greek Cypriot Teachers Platform
109 We want Federation Left Movement – Αριστερή Κίνηση Θέλουμε Ομοσπονδία
110 Workers Democracy – Εργατική Δημοκρατία
111 Yeşil Barış Hareketi – Green Action Group
112 ÇAĞ- SEN
113 BES