İstanbul Gümrük Müdürü: ‘KKTC TOPRAĞI BELLİ OLMAYAN BİR ÜLKEDİR’ – Aziz Şah

Türkiye’nin Kıbrıs’ta işgal ettiği ve telleyerek adına ‘KKTC’ dediği askeri bölgeyi en doğru tanımlayanlar hep TC yöneticileri oldu. Çünkü bu koloni rejimini onlar kurdu!

Süleyman Demirel ‘esir kampı’ demişti mesela: ‘‘Kıbrıs Türkü esir kampında yaşıyor, dünya ile irtibatları kesik’’…

Özker Özgür anlatır: DP-CTP koalisyonunda Başbakan Yardımcısı iken Ankara’da Başbakan Tansu Çiller’in huzuruna çıkar…

‘‘Türk Lirası’nın değeri düşürülmüştü… Türk Lirası’nın enflasyonist baskısından kurtulmak için istikrarlı muhasebe birimine geçmek istiyorduk’’ diye anlatır Özker hoca.

Bir gece yarısına doğru Çiller tarafından kabul edilirler. Çiller, ‘İstikrarlı Muhasebe Birimi’ne sıcak bakmadığını söyler. Türkiye kemer sıkıyordu; Çiller’e göre Kuzey Kıbrıs da Türkiye’nin Konya ili gibiydi, kemer sıkması gerekiyordu.

Çiller, KKTC için ‘Konya ili’ benzetmesi yapınca Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın araya girip,

-‘‘KKTC’yi Konya’ya benzetmek doğru olmaz. KKTC bir devlet, dışalımı-dışsatımı var’’ der. Çiller de ona, ‘‘Abesle iştigal etmeyin’’ der.

Çiller’i Korgeneral Hasan Memişoğlu da doğrular: 2005 yılında bir resepsiyonda, CTP yöneticilerine dönemin KTBK komutanı Korgeneral Memişoğlu der ki:

-‘‘1974’ten beri bu ülkede ateşkes koşulları vardır. Türkiye Genelkurmayı’na bağlı bir Kolordu’nun sorumluluğunda bölgenin tüm sorumluluğu Kolordu komutanına aittir. O bölgede sizin de İŞ OLA bir Parlamentonuz vardır, Başbakanınız, Cumhurbaşkanınız vardır’’…

Komutan göstermelik bir parlamentonuz, göstermelik bir başbakanınız ve göstermelik bir cumhurbaşkanınız var, der.

Çiller-Karayalçın diyaloğuna dönelim: Çiller ‘Konya ili’ der KKTC’ye; Karayalçın ‘Dışalımı-dışsatımı var’ deyince, Çiller ‘saçmalama’ der…

Çiller doğru söyler: ‘Devlet’ belirli bir insan topluluğundan oluşan HALKın, sınırları belirli bir toprak parçasından oluşan ÜLKE üzerinde, EGEMENLİĞİnin hukuki teşkilatlanmasıdır. Toprak, insan ve egemenlikten sonra, para politikası, bağımsız maliye ve bütçe gelir.

TC Başbakan’ı Çiller’in karşısına geçen Özker Özgür, ‘devlet’ olduğunu iddia eden KKTC’de ayrı muhasebe/para birimi kullanmak için izin istiyordu! Çiller ‘KKTC devlet değildir’ demekte sonuna kadar haklıydı…

Kıbrıs’ın işgal bölgesindeki korsan yapı ile ilgili en doğru tanımı İstanbul Gümrük Müdürü yapmıştır. Devlet olmanın birinci kriteri ‘Coğrafi anlamda bütünlük teşkil eden sınırları belirli toprak parçası’dır.

Tiyatro üstadımız Yaşar Ersoy, 2015’te Radyo Mayıs’ta ‘Doğruya Doğru’ programında anlattı: Lefkoşa Belediye Tiyatrosu dekor kamyonu İstanbul’da gümrükte takılır… Gümrük Müdürü önündeki ‘ülke listesi’ne bakar ama ‘KKTC’nin adı yok. Kamyonu (önce) kabul etmez… Kıbrıslıtürk tiyatroculara da, ‘‘Sizin geldiğiniz ülke belli değil’’ der. Gümrük Müdürü, el yazısı ile kamyon ile ilgili evraka şöyle yazar: ‘‘KAMYON, TOPRAĞI BELLİ OLMAYAN BİR ÜLKEDEN GELDİ’’…

‘‘Toprağı belli olmayan bir ülke’’ olamaz. Latince ‘terra’dan, ‘toprak’tan gelen territorium-ülke ‘sınırı belli olan’ demektir. İstanbul Gümrük Müdürü KKTC için en doğru tanımı yaparak ‘toprağı belli olmayan bir ülke’ diyor. Başkasının toprağına çöküp ‘devlet oldum’ derseniz, ‘toprağı belli olmayan’ derler size. Bu sebepten KIBRIS CUMHURİYETİ’NİN İŞGAL EDİLMİŞ TOPRAKLARI diyoruz.

Yaşar Ersoy’un anlattığı diğer bir olay: UNESCO’nun İstanbul’da düzenlediği bir tiyatro etkinliğinde, Türkiyeli yetkililerin talebiyle ‘KKTC diye bir ülke olmadığı’ gerekçesi ile Lefkoşa Belediye Tiyatrosu afişleri sökülerek, Kıbrıs Cumhuriyeti’nden gelen Rum tiyatrocuların gözleri önünde Kıbrıslıtürk sanatçılar kovulur. İşin ironisi de şudur ki, Lefkoşa Türk Belediyesi Kıbrıs Cumhuriyeti’nden gelen statüsü ile uluslararası tanınırlığı olan tek belediyemizdir!

İstanbul Gümrük Müdürü’nün dediği gibi: KKTC ‘‘toprağı belli olmayan bir yer’’dir. Kıbrıs Cumhuriyeti’nin işgal edilmiş toprakları üzerinde TC Devleti’nin tellediği bir arsa…

Toprağı Kıbrıs Cumhuriyeti’ne ait, nüfusu belirsiz (kalabalık), egemenliği Geçici 10. Madde ile Türk ordusuna devredilmiş, parası ise TC’ye tabi: Devlet olmanın hiçbir kriteri yok!

(11 Ağustos 2022 tarihinde Avrupa gazetesinde yayınlanmıştır)