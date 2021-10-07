Gelişmelerle Avusturya’yı duyunca – Özkan Yıkıcı

Yaşadığım önemli bazı olaylar nedeniyle, ne zaman Avusturya gelişmelerini duysam, aklıma hemen yaşadığım ve hala gelişmelerle nedenli olumlu olumsuz bilmem, ilgili durumları da anımsarım. Bşirincisi oldukça genel ülke gerçekleriyle çarpıcıdır. Ötekisi ise kendimin biraz da hayal damıtarak şu dönemdeki konumdur. Avusturyadaki birkaç hafta önceki yerel seçimler ve ikinci önemli şehrin belediye başkanını Komonist partinin kazanması, geçen gün Avusturya polisinin hem de başbakanın konutunu araması bilgileri ile birlikte aklımın bir yerinde olan iki konu da birden beynime yerleşip, parmaklarımın ucundan klavye ile birlikte şekilendi. Ek bilgi ise benim ve bazı arkadaşların ikibinde yaşadığımız Viyane gerçeğinin ispiyoncusunun geçen gün hem de iki toplumlu ödülü AB çerçevesinde alması da bana ve birkaç arkadaşa deyişik düşünceler oluşturdu…

Austurya biri sol için öteki genel kurumsal hukuk bakımından iki olayla, gündeme düştü. Tersinin K. Kıbrısta yaşanması ise birçok çevreye de sürpriz geldi. Kimisi de özellikle başbakanın konutunun aranması olayını istemeden kıyaslama adına haberleştirip yorumladıklarına da tanık olduk. Bunlar, kafamızın kuma batırılmasına rağmen, yine de gerçeklerin kumların örtüsünü kaldırma gücünün olduğunun basit kanıtıdır.

Girişte de belirtim: Avusturya adını duyunca ben daha bir yazma işdahım ve tekrarı yaşadığım geçmişteki olayın ve şimdilik hayal ile burukluk isteği arasındaki özel durumla alakalıdır. İkibinlerde Avusturyaya gençlik merkeziyle gidip, orada Kıbrıs gecesine katıldık. Avusturyada yaşayan Türk ve Rumların düzenlediği geceydi. Orada birinin gelip videyo çekmesi ve kendini tanıyanlara Sonide çalıştığını söylemesi başlangıcı kafamda hala cantlı. oYsa ben onun KKTC temsilciliğinde olduğunu daha doğrusu TC Elçiliğindeki Kuzey Kıbrıs memuru halini gitmeden haber aldım. Bu gizleyişin anlamını zaten biliyordum. Benim dşınmda herkesi kandırdı. Kıbrıs dönüşünden altı ay sonra Kani Kanolun bana konuyla alakalı soru sorması ve buradaki Elçiliğe gelen bizi Rumcularla suçlama bilgilerini sorup gerçeğini öğrenmek isteyince, ben olayın özünü ona anlatım. Ama, ilgili şahıs oldukça pişkindi. Nitekim, önce Mehmedali döenminde Barışçıl birokrat ve sonra iki toplumlu yapılarda temsilci olarak yer aldı. Ardından, AB yurttaşlık kuralı buna da uyduruldu. En son da iki toplumumlu küttürel mirasın başarılı uygulayıcısı olarak da uluslararası ödüllendirildi. Bu gelişim bana hep K. Kıbrıstaki kaypak zemin ile bunun işbirlikçiliğini uygulama becerisinin önemli yaşanarak tanıklaştığım örnek olarak da ne zaman Avusturya duyunca aklıma takılan buruk olgudur.

Avusturyada önce birkaç haftasında yapılan yerel seçimler konuşuldu. Aslında geleneksel şu veya bu kayışlarla sistemsel yeniden üretilen meşurluktu. Bir sırıtan gelişme vardı: Avusturyanın ikinci önemli şehrinin belediye başkanılığını Avusturya Komonist partisinin adayı kazandı. Öyle bir sürprizdi ki AKP ülke boyutunda oldukça az oya sahipti. Bu nedenle ikinci Kroz şehrinin başkanlığını kazanması, sürprizdi. Bu ya ayrıca yapılan çalışmanın sonucu veya duyulan tepkilerin bir anlamda AKP adayı ile buluşmasının anlatılma şansı vardı. Nitekim, böylesi tuhaflık dneilecek gelişmenin, aslında yerel yapılan çalışmaların sonucu olduğu anlaşılıyuordu. Özellikle çalışma şekli ve yapılan örgütlenmelerle halka yaklaşım biçimi, sistemdeki duyulan sıkıntılar, sonuçta Avusturyada alışılmamış bir sol kazanma sonucunu getirdi. Halk komiteleri ve sosyal yardım ağları, kooperatif şeklindeki kentsel kurumsallaşmalar,n ilişkilerdeki belirleyicilik, ülke çapında olmayan güç ikinci kent boyutunda belediye başkanı kazandırma sonucuna geldi.

Genelde dünyada sosyalist hareketler hernekadar seçenek olarak genel siyasetde günümüzde sıkıntılıdır. Fakat, yerel yönetimlerde tam aksi birçok ülkede önemli deneyimler de gerçekleştirdiler. Başarı öykülerine raslamak muhtemeldir. Bu çelişki Avusturyada da yaşandı. Ayni durum çelişki de getiriyor. Başarılı olunan yerel yönetimdeki parti örgütü ile genel merkez arasında da sıkıntılar yaşatılmaya adaydır. Sonuçta reforimist olsa da sistem içi kalıcılaşma adına resterosyan olsa da kazanan bir yerel gerçeklik vardır. Bunun zaman zaman Komonist parti içinde çelişkiler getirmesi ve merkezden yerelin daha bağımsız davranmasını da getirmesi şaşırtıcı olmayacaktır. Çünkü, sonuçta bir başarı şu veya bu şekilde kazanıldı.****

Daha bu haberin soğuk konma gelmeden, bu defa Viyanadan bir haber geldi. Başbakanın evi polis tarafından arandı. Yolsuzluk ve suistimaal nedeniyle belgeler bulmaya çalışınıldı. Daha da bize ilginç gelecek olanı; Maliye bakanının biraz da açıklamalarıyla konu tetiklendi. Reklamlardaki etkileme ve kamuoyu araştırmalarda rüşvet verip kendi lehine rakamlarla oynama gibi davranış şüpelenmeleri, ilgili aramanın hem de başbakana haber vermeden yapıldı. Bu arada Avusturya kualisyonunda Faşist Özgür parti ile Yeşilerin de olduğunu ekleyelim. Bu bize şu anda birçok ülkedeki Yeşilerin sola karşı olma dürtüsünün uygulanan ülkelerden birisinin de Avusturya olduğu ek bilgisini de veriyor.****

Özellikle başbakanın evinin aranması ve nedenleri duyulunca, elbet K. Kıbrısa çok ters gelecekti. Çünkü, burada tam aksi olmaktaadır. Hele de reklamlarla oynama kamuoyu rakamlarını lehine dyeiştirme olmazsa olmazımızdır. Rüşvet, yolsuzluk ise yapmayan enayi denilen kültüre sahipiz. Bundandır ki bazı kişiler Avusturyanın bu polis girişimine önem verdiler. Keşke bizde de ihdiyacını da romantik şekilde söylediler. Bunalr K. Kıbrısta oldukça uzak. Tam aksi oluyor. Olduğu için de hep gülerek alaylı şekilde geçiştiriliyor. Hele de onlara Komonistlerin ikinci şehrin belediye başkanını aldı derseniz, hemen bizdeki sağa teslim olan sosyalistleri işrate ederek “orada da bir şey dyeişmez” ezberini söylerler. Kendi gerçeklerimiz ile gerçeklerden kopmanın sıkıntılı sonucudur. Bu nedenle Avusturya ikili gelişmeler kapitalist devlet içinde olmasına karşın, sömürge olup ilhaklaşma stratejili K. Kıbrısta ayni koşulların olması düşüncelerin örgütlenmesi pek kolay deyildir. Çünkü sol sağlaşarak kendini imkar edip hat ta sol düşünceyle alay ederken, yolsuzlukla rüşvetin temel davramnış kültürleşmesi sonucu söylenen olayların buradaki karşılık bulması çok güç Ancak, Enayi adıyla çıkarına bakmayan zavalı halinde sizi görürler.