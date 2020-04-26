“Evet”’imizi lekeleyen zamanın siyasetçilerini bir kez daha kınarız

YKP Sekretarya üyesi Alpay Durduran Annan Planı referandum yıldönümünü değerlendirdi. Açıklama şöyle:

ANNAN Planındaki anayasayı onaylama ve Avrupa(lı) Birliğine Üyeliği Kabul oylamasının Referandumunda Kıbrıslı Türkler evet Rumlar hayır demiş, onun için biz ödüllendireceğimize Rum tarafının ödüllendirilmesi büyük haksızlık ver Batılıların ve sairin her zaman olduğu gibi Rum tarafını kayırdığının tekrar teyidi olmuş, BM’nin de onların oyuncağı olduğu kanıtlanmış.

Bunu söyleyenlere TC hükümet yetkililerinin “Biz Rum tarafının ret oyu kullanacağını anket yaparak tespit ettik; onun için Türklere EVET oyu verdirdik” şeklindeki demeçlerini anımsatmakta olmamıza rağmen hala “biz evet dedik” ama diye konuşuyorlar. Tabii yabancıların, BM’nin ve Batılıların ve sairin el birliği ile Rum dostu, Türk düşmanı olduğunu iddia da etmeyi unutmazlar.

Şimdi ise Referandum’un yıldönümü gününü kutlarlar. Bunun Kıbrıslı Türklere övünç kaynağı olması referandumun başarısızlıkla sonuçlanmasına katılmamak ve barış için Kıbrıs’ın yeniden birleşmesine destek vermekse iyi bir şey ama Kıbrıs’ın birleştirilmesini destekleyen ve bunun için uzun yıllar büyük masrafı göze alan ve Türkiye gibi büyük bir devletle ilişkilerini zora sokmaktan kaçınmayan AB ve Batılıların gerisini haksız eleştirmek kabul edilemez bir yanlış olur. Bizim “evet”imizi de bilinçsiz ve Türkiye’nin uyduluğuna indirir.

Hala BM çabalarını küçümseyip Kıbrıs’ın birleşmesini görev olarak yüklenmiş insanları Türk düşmanı, Rum dostu gibi suçlamak da gerçeklerle bağdaşmaz. BM görevlilerini yan tutmakla suçlayanların her iki tarafın olduğu da görülmek istenmez.

YKP olarak referandumda evet diyenlere teşekkür ederiz ama Kıbrıslıların aralarına nifak sokmak için suçlama amaçlı kullananlara da kapılmak gerektiğini anımsatırız.

Bizim “evet”’imizi lekeleyen ve istismar eden zamanın siyasetçilerini bir kez daha kınarız.