YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı denize sızan yakıt ile ilgili açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

Yaklaşık 1 hafta önce Suriye’nin Baniyas Termik Santrali’ndeki bir tanktan sızan petrol tüm Doğu Akdeniz’i etkileyen bir çevre felaketine yol açtı, YKP olarak gelişmeleri kaygı ile takip etmekteyiz.

Bu olay bir kez daha göstermiştir ki, özellikle çevre konularında her bir ülke, idare, oluşum, yerel yönetim tek başına bunlarla başa çıkamaz, doğanın sınırları yok, yaşamın geleceği için ortak hareket zorunluluktur, tüm kesimlerin iş birliği ve dayanışması şarttır. Yangınlarda da gördük, bu son yakıt sıkıntısında da yaşamaktayız, tüm canlıların yaşamı için ortak işleri, dayanışmaları çoğaltmamız gerekir, özellikle iklim değişikliğinin artık yaşamın gerçeği olduğu koşullarda, bu insanlığın geleceği için de zorunluluktur.

Son bir haftadır Doğu Akdeniz’inde yaşayan yüzlerce, binlerce canlıyı, oradan beslenen kuşları ve diğer canlıları etkileyen ve uzun süre de etkilemeye devam edecek böyle bir felaketin adanın kuzey sahile gelmeme ihtimalini teğet geçecek diyerek “müjdeleyen” bakanların olduğu bir coğrafyada yaşamaktan da utanç duyuyoruz. Bir çevre felaketinin hâlihazırda tam ortasındayız, teğet geçme ihtimali yoktur. Yetkililerin oturup alınacak önlemleri konuşması gerekirken böylesi boş açıklamalar yapması, ne kadar sorunlu bir idare altında yaşadığımızın da işaretidir. Fokların ve kaplumbağaların korunması, besin kaynaklarına ulaşması için bir şey yapmayı düşünmekte midirler? Balıkçılık konusunda önlemler almayı düşünürler mi? Bu sorun hemen çözülecek bir krizi de ortaya çıkarmamıştır, benzeri Bafra’da geçmiş yıllarda yaşamıştık, çevreye etkileri uzun süre devam etmişti, bu nedenle diğer ülkelerle koordineli izlenmesi ve çeşitli önlemlerin alınması gereken uzun bir zaman diliminden bahsetmekteyiz ama bizim idareciler kıyıya vurmayan yakıt için teğet geçti diyebildiğine göre, durumumuz içler acısıdır, üzgünüz.

Fosil yakıtları çeşitli şekillerde ekolojik krizler ortaya çıkarmaktadır. Mevcut olanlar bile bugünkü enerji ihtiyacı için yeterliyken, bugün yaşadığımız çevre felaketine müdahale etmekteki yetersizlikler de ortadayken, YKP, Doğu Akdeniz’deki tüm doğal gaz aramaları ile ilgili yeniden diyor ki, doğal gaz, doğal olduğu yerde kalsın, tüm doğal gaz faaliyetleri hemen şimdi durdurulsun…