Bu zat-ı muhteremler söyledikleriyle ne anlatmak istiyorlar?

- Sunat Atun “Ben vizyoner ve misyonerim”
- Benim olağanüstü bir görevim var,
- Ben vizyon sahibi biriyim,
- Benim önemli bir vizyonum var,
- Ben şeytan taşlamış biriyim,
- Ben hacıyım
- Ertuğruloğlu “BM’nin kuzeydeki faaliyetlerini yasaklayacağız”
- Biz istediğimiz her önlemi almaya muktediriz,
- Geçmişte de BM’nin geçişlerini yasakladıydık,
- Biz kendi kendimize karar veren egemen bir devletiz,
- Ben bu yasakçı cesaretimi Bahçeli’den alırım,
- Dağları yaksalar da benim dağa çıkmamı engelleyemezler.
- Tatar “Köklerimiz Anadolu’dadır”
- Biz bir ağacın dallarıyız,
- Burda yaşayan herkes Anadolu’dan geldi,
- Bana Tataristandan geldi diyorlar, inanmayın,
- Kökler Anadolu’da boşuna uğraşmayın buraya kök salamayız,
- Federasyoncuların kökleri Anadolu’da değildir.
- Sunat Atun “Yapacağımız önemli işler vardı, bazıları taş koydu”
- Dini bütün bir toplum yaratacaktık,
- Memleketin her yanını camilerle donatacaktık,
- Perşembe ös ve Cuma’yı tatil ilan edecektik,
- Elektrik fiyatlarını vatandaşın ödeyemeyeceği bir hale sokacaktık,
- Üstel’i de yeyip başbakan olacaktım
- Serhat Akpınar “Otuz yılın birikimi ile geleceğe yürüyoruz”,
- Ben doğuştan DP’liyim
- Herkes geleceğe yürüyor da biz yürüyemeyiz sanırlar,
- Geçmişi mamur ettik sıra gelecekte,
- Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır,
- Beni bu işlerde yeni sanmayın, ben geleceklerin adamıyım,
- Tatar “Kıbrıs Helen adası olmayacak”
- Kıbrıs Türk’tür Türk kalacak,
- Federasyon Kıbrıs’ın Helen adası olması demektir,
- Kıbrıs’ı Helen adası olması için çalışanlar var,
- Kıbrıs’ın AB üyeliği Helen adası olması demektir
- İki ayrı devlet formülü Kıbrıs’ın Helen adası olmasını engelleyecektir.
- Tufan Erhürman “CTP tek başına iktidar”
- Bu memlekette iktidar vardır.
- Bu memlekette seçimlere müdahale yoktur,
- Seçimlerde halkın iradesi sandığa yansıyor,
- Kim demiş iktidar Ankara’dadır,
- İktidar olmak bizim işimiz
- Tatar “KKTC bir markadır”
- KKTC dünyada bir numara oldu,
- KKTC çevre temizliği konusunda bir markadır,
- Her hafta bir hükümet değiştirmesinde bir markadır,
- Dünyada her türlü müdahalelere açık olan bir markadır,
- Her türlü üç kâğıt, yolsuzluk, usulsüzlükler konusunda bir markadır.