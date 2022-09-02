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Bu zat-ı muhteremler söyledikleriyle ne anlatmak istiyorlar?

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Zât-ı muhteremler ne anlatmak istiyor?
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  • Sunat Atun “Ben vizyoner ve misyonerim”
  1. Benim olağanüstü bir görevim var,
  2. Ben vizyon sahibi biriyim,
  3. Benim önemli bir vizyonum var,
  4. Ben şeytan taşlamış biriyim,
  5. Ben hacıyım

 

  • Ertuğruloğlu “BM’nin kuzeydeki faaliyetlerini yasaklayacağız”
  1. Biz istediğimiz her önlemi almaya muktediriz,
  2. Geçmişte de BM’nin geçişlerini yasakladıydık,
  3. Biz kendi kendimize karar veren egemen bir devletiz,
  4. Ben bu yasakçı cesaretimi Bahçeli’den alırım,
  5. Dağları yaksalar da benim dağa çıkmamı engelleyemezler.

 

  • Tatar “Köklerimiz Anadolu’dadır”
  1. Biz bir ağacın dallarıyız,
  2. Burda yaşayan herkes Anadolu’dan geldi,
  3. Bana Tataristandan geldi diyorlar, inanmayın,
  4. Kökler Anadolu’da boşuna uğraşmayın buraya kök salamayız,
  5. Federasyoncuların kökleri Anadolu’da değildir.

 

  • Sunat Atun “Yapacağımız önemli işler vardı, bazıları taş koydu”
  1. Dini bütün bir toplum yaratacaktık,
  2. Memleketin her yanını camilerle donatacaktık,
  3. Perşembe ös ve Cuma’yı tatil ilan edecektik,
  4. Elektrik fiyatlarını vatandaşın ödeyemeyeceği bir hale sokacaktık,
  5. Üstel’i de yeyip başbakan olacaktım

 

  • Serhat Akpınar “Otuz yılın birikimi ile geleceğe yürüyoruz”,
  1. Ben doğuştan DP’liyim
  2. Herkes geleceğe yürüyor da biz yürüyemeyiz sanırlar,
  3. Geçmişi mamur ettik sıra gelecekte,
  4. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır,
  5. Beni bu işlerde yeni sanmayın, ben geleceklerin adamıyım,

 

  • Tatar “Kıbrıs Helen adası olmayacak”
  1. Kıbrıs Türk’tür Türk kalacak,
  2. Federasyon Kıbrıs’ın Helen adası olması demektir,
  3. Kıbrıs’ı Helen adası olması için çalışanlar var,
  4. Kıbrıs’ın AB üyeliği Helen adası olması demektir
  5. İki ayrı devlet formülü Kıbrıs’ın Helen adası olmasını engelleyecektir.

 

  • Tufan Erhürman “CTP tek başına iktidar”
  1. Bu memlekette iktidar vardır.
  2. Bu memlekette seçimlere müdahale yoktur,
  3. Seçimlerde halkın iradesi sandığa yansıyor,
  4. Kim demiş iktidar Ankara’dadır,
  5. İktidar olmak bizim işimiz

 

  • Tatar “KKTC bir markadır”
  1. KKTC dünyada bir numara oldu,
  2. KKTC çevre temizliği konusunda bir markadır,
  3. Her hafta bir hükümet değiştirmesinde bir markadır,
  4. Dünyada her türlü müdahalelere açık olan bir markadır,
  5. Her türlü üç kâğıt, yolsuzluk, usulsüzlükler konusunda bir markadır.
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