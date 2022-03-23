Biriken deneyimden günümüz gerçeklerine – Özkan Yıkıcı

Konuları birbirine bağlayarak ele almak önemlidir. Aksi taktirde bazen eksiklik bazen de yanlış aktarıma dek sizi kolayca taşır. Yine kuramları doğrudürüs yerinde kulanmak şart. İçerikleri ile anlamlarıyla birlikte ele alarak vurgulatmak şart. Sizin dünya görüşüünüze göre yorum yapmak da normal olacak sonuca gelirsiniz. Günümüz dünyası yukarda özetlediğim kuraları hep sınıfsal çıkara göre saptırıp, kendi lehinde kulanır. Ona göre insan yetiştirip, kendine hizmet etmesini sağlar. Örneğin Sosyyalistler bilir ki sistemin ismi kapitalizimdir. Emperyalizim ise onun üst aşaması olup uluslarasılaşan sernaye döneminin iadesidir. Emperyalist veya sömürge olmanın da kuraları vardır. Önüne gelene emperyalist devlet denmez. Sömürge halindeki ülkeye de bağımsızmış gibi ifade konmaz. Her işkali yapan ülke de eşitdir emperyalistir denmez. Emperyalist olmanın da özellikle ekonomik önemli kurumsallaşma süreçleri sonrası erişildiğini hep zamanında bize anlatılar. Sosyalist düüşünce sistemi okumak ve deyiştirmek için bu tür bilimsel yaklaşımlara hep önem verildi.

Dünya emperyalist çağa geçince, kendine has yapıları da geliştirdi. Emperyalizim ile faşizim ayni süreçte bu nedenle buluştu. Faşizim, emperyalist çağda krizlerde veya yönetememede baş vurulan sermayenin devlet biçimi olarak hayata geçti. Krizlerdeki çaresizlik ile çözülen orta sınıf üzerinden milliyetçilik veya dini kulanarak kitleselleşme durumuna da gelir. Sonuçta her dönem deyişik gelişmelerle olsa da faşizim Emperyalizmin gericileşen süreçteki idolojik ve devlet biçimine dek gelinen düşünce şeklinin siyasal örgütlenmesidir. Onun için emperyalizmi doğru yere koyarak, devamında nasıl faşizmi getirdiğini iyice bütünleştirerek anlamak gerekir. Marksisler bu yöntemi kulanır. Ötekiler ise boşaltarak ve sermaye ulusalcılık veya inancı kulanıp faşist taban veya yönetim biçimini baskıyla lehine kulanmaya çalışır…

Yukardaa özetlediğim gelişmelere doksanlar sonrası başllayan tehlikeli başka grçekler de var. Güvenlik ihracıyla yeni açılım yapan emperyalist devletler, ortak operasyonlarla buna B.M. kararı damıtılarak müdahaleleer gerçekleştirildi. Somali ve Yugoslavya bunların ilk örnekleridir. Daha sonra direk işkal dönemini yyine güvenlik ihracı olarak denediler. Fakat işkalerdeki bataklılaşma gerçeği daha yeni yöntemler geliştirildi. Güvenliği özelleştirerek, şirketlere devrederek, özel şirketlerle operasyonlar başladı. Özellikle ırakta ilk önemli deneyim oldu. Daha sonra bunu daha da yeni boyutlarla zenginleştirdiler. Suriye ve ıraktan sonra Libya ve Ukraynada oldukça yaygınlaştırdılar. Aslında bu deney Afkkanistanda cihatçı kulanımla başlatıldı. Birçok ülkeden adı gönülü, özgür savaşçı denilerek insanlar toplanır. Kimisi para kimisi de gericiliğin en karanlık dönemlerinin sevdalısı olarak katılır. Savaşlarda cihatçı veya gönülü adıyla paralı ve oldukça gerici düşünceli yapılarla savaşa katılınır. Böylelikle direk ABD, İngiltere değil de cihatçı veya gönülü simgeli milislerin işkal veya başka operasyonlarda karşımıza çıktıklarına tanık oluyoruz.

Suriyede bunları epey yaygın gördük. Şimdi de Ukraynada. Bir anlamda, gericiöliğin ve ırkçılığın gölgesinde emperyalizim adına yeni savaşın savaşçılarına da raslamaya başladık. Bu tür yapıların vahşi yöntemler kulanması, görünümde kimsenin sahiplenmeyerek adeta serbes kıyım yapma koşullarına da sayip olmaları tesadüf değildir. Boşuna değil Ukraynadaki faşistlere yadrdımın batı Avrupadan amerikaya dek birçok ülkenin ya faşistleri veya paraya ihtiyaç duyan kesimler boşuna katılmadı. Gidilen ülkenin de koşullarına bakmadan gerektiği anda gidilen yerin insanlalrına da vahşetle davranılmaktadır. İlgili ülkenin devletin kontrolunda da değillerdir. Bu nedenle oldukça yeni tehlikeli faşist dalga da deyişik görünümlerle epey etkili olmaya adaydır. Afkanistandaki cihatçıların günümüz dünyasındaki yeri veya azınlık denilen faşistlerin şimdi nereye dek savaşta rol aldıkları kuşkuları sistemdeki gericiliği oldukça beslemektedir. Suriye ve Ukraynna hat ta Libya ve ıraka bakarak bunun sancılarını daha iyi anlarsınız. Şimdiden Ukraynaya giden değişik yerlerden faşistlerin yaptıkları zülmün resimleri dünyaya yayılıyor. Ama, batı bunları gönülü ve özgür savaşçılar olarak hala taktim ediyor. Çünkü, direk ABD veya Alman askeri yerine faşistlerin gönderilmesiyle hem katılmamış gibi olup sorumluluğu da almama görüntüsüne oynanmaktadır. Bundandır ki Emperyalizmi iyi anlamak, geliştiridiği yöntemleri de izleyerek değerlendirmek önemlidir.

Cihatçı veya faşist, sistemin dilediği ülkeyi kulanma aadına örgütlediği kesimlerdir. Hem didlediği gibi kulanıyuor hem ilgili ülke yönetimine getiriyor hem de boşta braktığında yeni düşman adıyla terörist ilan etme çeşitlenmesini deyuerlendirir nitekim IŞİD bunun en net uygulatıcı yapısıdır. Yine batı Avrupa faşist parti tehlikelerinden söz ederken, yasalar çıkarırken, Ukraynaya da gidip onlar adına Rusyaya karşı savaşan yapılar halindedir. Onun için resmi geniş şekliyle okumak önemlidir Yoksa,farkında olmadan faşistlerin desteklenmesi, iktidarlara gelmelerine yardımcı olmaktan kurtulunamaz. Son Ukrayna savaşında değişik birbirine düşmanmış gibi olan faşist örgütlerin nasıl vahşet konumunda yanyana bütünleştiğini yeniden yaşıyoruz. Ayrıca ayni çağrılara Türkiye ve hat da bizden de potansiyel destek olduğunu da gözden kaçırmayalım.