Akkuyu’da neler oluyor? Nükleer karşıtı haber ve yazılaranti-nükleer haber 14/08/2022 Paylaş FacebookTwitterWhatsAppViberYazdırEmailTelegram 40 kişi tarafından okundu "Bu Memleket Bizim" podcastını dinleyin Paylaş FacebookTwitterWhatsAppViberYazdırEmailTelegram Önceki İçerikYakın tarihte kısa dolaşım – Özkan YıkıcıSonraki İçerikAnadolu’da bir köy mezarlığına gömün Kıbrıs Türk Liderliği’ni! – Aziz Şah - Advertisement - - Advertisement - 5,999BeğenenlerBeğen796TakipçilerTakip Et1,226TakipçilerTakip Et81AboneAbone Ol YKP basın açıklamaları Barış ve küresel adalet için mücadele yükseltilmeli 31/08/2022 Türkiye Cumhuriyeti’nin talimatlarına “Hayır”! 25/08/2022 İşgalin ve istilanın yıldönümünde yüzümüzü savaşa ve milliyetçiliğe değil insana ve sevgiye döndük 18/07/2022 "Bu Memleket Bizim" yayınlarını izleyin "Bu Memleket Bizim" podcastını dinleyin