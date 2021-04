Afganistan öğretisiyle – Özkan Yıkıcı

Bize sistem sakız çiğner gibi ezberler beynimize yerleştirilir. Çoğu zaman sorgulamadan bunları kabullenip tekrarlarız. Hiç bunun doğrusu tersini dahi düşünmeden ezberleriz. Bir kavramla başlayan konu gidrek sığınılan kolay düşünceye gelinir. Terör kelimesi de bunlardan birisidir. Hele de otoriterleştikçe, faşist rejime geçildikçe, krizde aşmaza gelindikçe,hemen bu kelimelerle karşıt suçlanır. Daha kötüsü, Terörist, terör örgütü ezberi öyle bir konuma gelir ki her karşıta çekinmeden kondurtulur. Suçlanıp düşmanlaştırılır. İçeriği sıfırlanıp,ezberle karşıta konulur. Devletler daha ileriye de gidip “terörist örgütlerle masaya oturulmaz, ufak düşünce farkı veya suçlanmanın daha sert olması adına terörist” kolayca suçlandırılıp karşıta getirilir. Öyle zamanlar olur ki bu kelimelerin nerede ise tüm muhalefet ve karşıtın da özü haline sokulur. Bunu günümüzde en ufak ayrımda baskı aracı kulanmak, ötekinin ne olduğunu gizlemek veya yetersiz karşıtlık kondurtulamadığı için bunun suç etkisi olarak kulanıldığı nice olaya tanıkız. Dünyada bu tip nice kelimeyle karşıtlarla olan ve hat ta hiç olmayıp kişisel ilişki veya çıkar koruma adına savunulan düşünce halini de geçip kültürleştirilir. Sanırım bu ilk kulanım Terör içerikli siyasal hedefleşmeyi israilin Filistine karşı seksenlerde yoğunlaşmasıyla hızlandığını kimse bilmeme aşamasına geldik.

Bunları neden sıraladım: Çünkü günümüz siyasal düşünce tutumunda en çok kulanılan yöntem olduğu süreci yaşamaktayız. Dahası, daha karşıtın ne dediğini bilmeden insanın kolayca tutum sergilemesini veya en azından tarafsızlaşmasını sağlayan psikolojik hareket şekline geldi. Tıpkı KIbrıstta hep kulanılan etnik karşıklıkla bizim iyi onların kötü deyerlerinin tabusalaşması gibidir. En ufak doğruda yönetimin sırf haklı olma adına veya korku saçma yoluyla susturmada “Rumcudurlar” ifadelerini kulanmaları gibi. İşte bu örneklerden birisi ileriki günlerde hem de Türkiyede gerçekleşecek Afkanistan görüşmelerinde yaşanacak. Genel listelere veya siyasal duruşlara bakarsanız Talaban terörist örgütdür. Hat ta B.M. kararları dahi var. Yine ezberletilen kuram ile de “Terörist örgütle devletler masaya oturmaz” gibi tabusalaşrtırılan düşünce de mevcut. Üstelik, bu görüşme Türkiyede yapılacak. Daha gerçekliği kısa zaman önce de Katarda yaşandı. Amerika ile yok edeceği denilen ve dünyada en tehlikeli düşman ilan edilen Talabanla görüştü. Görüşmekle kalmadı Amerikan askerlerinin Afkanistandan çekilmesi gibi çok önemli kararlar da alındı. Bunu zamanında bu köşede yazıldı.

Ezber ile gerçek böyle uçurumlaşınca, hele Talaban gibi örgütle yeri geldiğinde baş düşman yeri geldiğinde karşıt rejimi devirmek için müttefik olma gibi şaka gelecek gerçeklik de vardır. Ama sonuç deyişmiyor: kim ne derse desin, genelikle devletler halklara hep karşıt gördükleri örgütleri kısa yoldan düşmanlaştırıp konuşturulmaz kılmak için terörist yaftasını koyar. Bunlarla temas dahi kurulamayacağını tekrarlarlar. Dahası, öyle haller olur ki devlet görüşürken sizin adını anmanıza dahi yasak getirme ikilemleri de yaşanmaktadır.

Talaban, başta ABD ve Sudilerin desteği ile güçlendirilip, afkanistandaki Sovyet yanlısı kesimi devirmek için kulandıkları önemli örgütlerden biridir. Hat da bir dönem de onlarla ortak davranıldı. Stratejik deyişimle onları düşmanlaştırılıp yapmadıkları eylemleerle de suçlayıp karşı cepeye koyana dek. Afkanistan işkal edilip onlar devrildi. Nerede ise 20 yıldır birçok ülkenin askeri afkanistanda Talabanı yok etmek için mücadele ediyordu. Başarısız olunca ve milyarlık dolarlarla destekledikleri afkanistan işbirlikçi yönetimler ülkede denetimi kuramayınca, milyarlarla hesaplanacak yıkımlar sonrası, aBD Katarda Talabanla masaya oturdu. Şimdi de Afkanistan işbirlikçi yönetim ile Talabanın Türkiyede görüşmlere başlayacakları haberleri yayıldı. Yine şu gerçek var: Bir çok ülke Talabanı yasa dışı ilan etti. Bu nedenle demokratik ülkelerde terörisst ilan edilen örgütün yasal faaliyet şekli olacak görüşme yapmasının da koşulları hukuken tehlikelidir. En azından, örgüt liderlerinin tutuklama durumu var. Onun için Afkanistan tipi görüşmeler genelikle ya yyasalığa uyan veya yasalığa dikat etmeyen ülkelerde gerçekleşir. Nitekim, ABD Talabanla Katarda yapıldı. Şimdi de Afkanisten yönetimi ile Talaban, Türkiyede görüşmlere oturacakları belirttiliyor. Bunlar, çokm ezberi bozan gelişmnelerdir. En serrt suçlamaların nasıl gerçekler karşısında tersdüz olduğunun kanıtlarıdır. Buna benzer çok olay vardır. Ama, hem de B.M. kararıyla Afkanistan işkal ediliyor, Talaban TTeröristler listesine konuluyor. Her yerde vuruluyorken, birden bu planın mimarları ve dayatanların Terörist örgütle görüşmelere oturdukları görülüyor. Oysa brakın görüşmeyi, bu örgütün denilen sıfatla anılmasının eksik olduğunu söylemeniz dahi, sizi kesin teröre destek vermekle heme yargıya taşınırsınız. Yüzlerce kişinin Guatanama üstünde en keskin suçlamalara karşın hala yargılanmadığı dünya kara sayfası da tarihe çoktan geçti.****

Yine de hala haberler verilirken, çoğu bu gerçeklikler yokmuşçasına hemen Talabanın başına Örgüt veya katledilen Terörist ifadeleri konulmaktadır. Amerikayla anlaşmaya rağmen, öylesine ezber algısı oluşturuldu ki Afkanistandaki Terörist örgüt Talaban ifadesi hala kulanılıyor. Kimse ne olan gelişmelerin farkında, nede ezberlerinin geçerli olup olmadığı sorgusu var. Çok önemli bir başka gerçek de böylesi çift sorunlu eleştirel konular genelikle demokratik olmayan koşullarda zemin zorlanır. Talabanın Avrupada deyil de Ortadoğu ülkelerde görüşme yapılması, bunun örneğidir. Şimdi senelrin Afkanistanı yeni döneme doğru epey sancıyla gitmeye çalışıyor. Yarın, günümüzün hala teörist örgütü Talabanı Afkanistanın devlet yönetiminde görmek gayet normal durumu gösteriyor. Ama şimdi hala Talaban terörist örgütdür. Hem de düşüncesi deyişmemesine rağmen. Daha ilginci, yarın Talabanın Batının sömürgeleştirmesi için militanlarının yeniden Amerika adına savaşmalarını da yakalamak mümkündür. IŞİD eylemi zaten kanıtıdır. Ayni şekilde bu yapıların Sovyet sonrası “yeni dünyanın” ürünleri olduğunu da akılda tutmalıyız.

Kısaca, Afkanistan hala karışık yolların içinde. Sövyetlerden merikaya her türlü işkalleri yaşayan, İslamcı ve gerici her türlü dönmüşümlerde debelenen ve nice sonuca imza atırılan konumunu korumaya devam ediyor. Şimdi de Türkiyede Talaban ile Afkan yönetiminin görüşmelerine tanık olacağız. Daha acıtanı, çoğu gelişmelerde iB.M. olmasıdır. Güvenlik Konseyin ilk önemli işkal onaylarıdnan birisidir Afkanistan. Şimdi en keskin düşmanlar, görüşme masasında. Şu laf da tekrarlanıyor: Teröristlerle masaya kesin oturulmaz! Dünyada örneği yok. Ek mi, her karşıt terörist olunca acaba kim dost kalacak?