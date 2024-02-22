Turgay Zeki nasıl Turgay Salih Zeki oldu?

Gazete Duvarda Osman Çaklı, yeniden Turgay Avcı’nın diplomasını yazdı, öğrenci dergisindeki fotoğrafı paylaştı ve sorular sordu… Haber şöyle:

Kıbrıs’ın YÖK’ü olan Yüksek Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Turgay Avcı’nın diplomasının sahte olduğuna yönelik yeni ‘şüpheler’ ortaya çıktı. YÖDAK Başkanı’nın Turgay Zeki olan adı 1974’te Kıbrıs’taki soyadı kanunundan sonra kayıtlarda Turgay Avcı olarak güncellendi. Beyrut Amerikan Üniversitesi kayıtlarına göre 1980’da üniversitede ‘Turgay Zeki’ ismiyle yer alan Turgay Avcı, 1985 yılında ise Turgay Salih Zeki ismiyle diploma almış görünüyor.

2004-2013 yılları arasında milletvekili 2006-2009 yılları arasında Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olan, 2021 yılında YÖDAK’ın başına Cumhurbaşkanı tarafından atanan Turgay Avcı ile ilgili soruşturmada ise ilerleme kaydedilmiyor.

1974’TEN SONRA AVCI OLDU 1985’TE TURGAY SALİH ZEKİ ADIYLA DİPLOMA ALDI

Turgay Avcı, sahte diploma iddiaları üzerine yaptığı açıklama ile kendisine iftira atıldığını belirtmiş ve diplomasını paylaşmıştı. Avcı’nın diplomasında, Turgay Salih Zeki isminin yazdığı görülmüştü. Ancak Avcı, 1974 yılından sonra Kıbrıs’taki geçici hükümet tarafından çıkarılan soyadı kanunu kapsamında, Turgay Zeki olan ismini Turgay Avcı olarak değiştirmişti. Kıbrıs kütüklerine de geçirilen bu değişikliğe rağmen Avcı’nın Beyrut Amerikan Üniversitesi’nden Turgay Salih Zeki ismiyle nasıl diploma aldığı bilinmiyor. Turgay Avcı’nın diplomasının ön lisans düzeyinde olduğu da başka bir iddia olarak Kıbrıs’ta konuşulanlar arasında.

AĞABEYİ DE AYNI OKULDA SAİD ZEKİ İSMİYLE YER ALDI

Beyrut Amerikan Üniversitesi’nin öğrenci yıllığına göre Turgay Avcı, üniversitenin ilk yılında Turgay Zeki adıyla yer alıyor. 1984 yıllarına dair kaydının bulunmadığı üniversitede Avcı, bu kez 1985 yılındaki yıllıkta Turgay Salih Zeki ismiyle yer alıyor. Aynı yıllıkta ağabeyi de Said Zeki ismiyle yer alıyor.

Yeniçağ Güncel’de konu gündeme gelmişti,



Yeniçağ manşetteki haber de şöyleydi

Gazete duvar ne olmuştu hatırlatması da yapıyor:

NE OLMUŞTU

Kasım 2022’de KKTC gazetelerinde YÖDAK üyesi Hasret Balcıoğlu’nun diplomasının sahte olduğuna dair haberler yayımlandı. İhbar kabul edilen haberler üzerine inceleme başlatıldı. 20 yılı aşkın süredir akademisyenlik yapan Hasret Balcıoğlu, İstanbul Üniversitesi’nde lisans, Trinity School’da yüksek lisans eğitimi aldığını söyledi. Balcıoğlu, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde ekonomi doktorasından sonra profesörlüğe kadar yükselmişti.

Ancak yapılan araştırmada Hasret Balcıoğlu’nun diplomasının sahte olduğu, söz konusu diplomanın ön lisans derecesinde olduğu tespit edildi. Balcıoğlu, hakkındaki iddiaları yalanlasa da tepkiler üzerine YÖDAK üyeliğinden istifa etti.

Bu gelişme üzerine YÖDAK, ülkedeki 21 üniversitenin rektöründen ve YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı dahil tüm üyelerden diplomalarının ve transkript belgelerinin istenmesine karar verildi.

Herkes istenen bilgileri kurula sunarken 19 Nisan 2021’den beri YÖDAK Başkanı olan Turgay Avcı araştırma heyetine istenen belgeleri vermekten imtina etti. Bunun üzerine YÖDAK, Turgay Avcı’yla ilgili belgelerin toplanması için yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Hasgüler başkanlığında bir heyet görevlendirdi. Araştırma sonucunda hazırlanan raporda da Turgay Avcı’nın diplomasının gerçekliğini kanıtlayan belgeleri sunamadığı ifade edildi.