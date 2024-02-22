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YKP, Avrupa Sol Parti toplantıları için Ljubljana’ya gidiyor

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Avrupa Sol Partisi

Yeni Kıbrıs Partisi’nin de gözlemci üye olduğu Avrupa Sol Partisi (EL) Yürütme ve Genel Kurul toplantıları 24 Şubat’ta Ljubljana’da gerçekleştirilecek. YKP’yi temsilen Genel Sekreter Murat Kanatlı toplantılara katılacak…

Toplantılarda Haziran 2024’teki Avrupa Parlamentosu seçimleri ve manifesto, Avrupa Komisyonu başkanlığı için EL’in adayı konusu, uluslararası durum ve gelişmeler, çeşitli çalışma gruplarının raporları, Avrupalılar Forumu çalışmaları, Avrupa’daki ve ülkelerdeki sosyal ve siyasi durum değerlendirilecek.

YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı, 23 Şubat’ta adadan ayrılacak ve 26 Şubat’ta adaya dönecek…

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