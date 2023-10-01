Özuslu: Bizde düşünce suçu yoktur

CTP Milletvekili Gazeteci Sami Özuslu, adanın kuzeyinde düşünce suçu diye bir suçun olmadığını vurguladı…

CTP Milletvekili Gazeteci Sami Özuslu, Yeniçağ Web TV’de yayınlanan “Gündem” programında İsmet Özgüren’in sorularını yanıtladı. Özuslu, BASIN-SEN Başkanı Gazeteci Ali Kişmir aleyhine getirilen davanın hem teknik hem de hukuken doğru olmadığını söyledi. Sami Özuslu, “Bugüne kadar verilen emsal kararlara uygun değil. Biz parti olarak ilk günden bir yasa önerisi hazırlayıp meclise sunduk, bu öneriye 18 CTP milletvekili ve 2 de bağımsız milletvekili imza koydu. Öneri ilgili komiteye sunuldu ancak şu ana kadar komitenin bu öneriyi gündeme aldığını görmedik. Bu çağdışı kalmış yasaların düzenlenmesi için hükümet ortaklarından da destek bekliyoruz, çünkü eninde sonunda bu çağdışı yasalar değişecek” dedi. Özuslu, Başsavcının “Top siyasette” söyleminin doğru ancak adaletin eşit işlemesi gerektiğine işaret ederek, hala yargının gündemine getirilmeyen Jet Raporu, KIB-TEK’e ihalesiz akaryakıt alımı ve Emrullah Tuğralıya yapılan vergi affını anımsattı. Toplumda moral motivasyon ve umutsuzluğun hakim olduğunu dile getiren Özuslu, “Bu bir çürümüşlük ve yozlaşmadır, bunun geri döndürülmesi gerekmektedir” şeklinde konuştu. Özuslu, 6 Ekim’de Ali Kişmir’le ilgili davanın görüşülmeye başlanacağını belirterek, bu gelişmeye karşın geçen hafta içerisinde basınla ilgili örgütlerin bir araya gelmesinin son derece önemli olduğunu kaydetti. Sami Özuslu, yaklaşık 1 yıl önce Ünal Üstelin Başbakanlığında basına yönelik 3 yasa tasarısının gündeme geldiğini anımsatarak, basın örgütlerinin eylemleri sonucu bu yasa tasarılarının askıya alındığını söyledi. “Şu anda söz konusu davanın başlamasını engelleyecek 2 makam var, bunlardan biri Başbakanlık diğeri ise başsavcılıktır. Bu nedenle ben de bu iki makama ısrarla çağrıda bulunuyorum” dedi. Özuslu, basın davalarıyla ilgili geçmişten günümüze neler yaşandığını tek tek incelediğini anlatarak, bu davalarla ilgili örnekler verdi. “Bizde düşünce suçu yoktur” ifadelerini kullandı. Sami Özuslu, basın özgürlüğünü koruyan güçlü bir içtihat olduğuna atıfta bulunarak, “Yargı size diyor ki ben gazetecileri mahkum etmem, ben basın özgürlüğüne engel olmam diyor, askerden şikayet gelmiş olabilir ancak yargı kaç defa ders niteliğinde karar verecek, benim bu noktada isyanım bunadır” dedi. Ali Kişmir’in yazısında askeri hedef alan hiçbir unsur olmadığını belirten Özuslu, burada kendilerine hakaret edildiğine inanan siyasiler olması halinde gayet rahatlıkla hukuk davası açabileceklerini, ancak esas maksadın Türkiye rejiminin müdahalelerini örtbas etmek amacıyla bu yola gidildiğini belirtti. Özuslu, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Şefik’in de “Bu davaların yeri ceza değil hukuk mahkemeleridir” şeklindeki açıklamalarını da anımsattı.