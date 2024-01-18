Pek çok Kıbrıslıtürk çocuk da hayatını kaybetti, onların anısını da onurlandırınız…

Çeviri: Sevgül Uludağ

İlerici Öğretmenler ve Anaokulu Öğretmenleri Hareketi – PROODEFTİKİ Kıbrıslırum Eğitim Bakanı Dr. Athina Mihailidu’ya hitaben yayınladığı açık mektubunda, 1974’te hayatlarını kaybeden Kıbrıslırum çocukların anısını okul salonlarına isimlerini vererek yaşatmak yönündeki girişiminden dolayı Eğitim Bakanı’nı tebrik ederken, “1974’ün trajik olaylarının mağdurlarının, kayıplarının ve yol açtığı büyük acıların sadece Kıbrısrum toplumuyla sınırlı olmadığını, istiladan önce ve istila sırasında çok sayıda Kıbrıslıtürk çocuğun da hayatını kaybettiğini” vurguladı.

Sandallar’daki ilkokulda EOKA-B’nin katlettiği çocukların fotoğraflarının hâlâ asılı ve isimlerinin de tek tek yazılı olmaya devam ettiğini ve öldürülen çocuklardan en küçüğü Selden Faik’in henüz on altı günlük bir bebek olduğunu belirttiği mektubunda İlerici Öğretmenler ve Anaokulu Öğretmenleri Hareketi – PROODEFTİKİ, “Kıbrıslıların tümünün yaşadıkları olayların tümünün kabul edilerek bütünsel olarak ele alınması gerektiğinin altını çizdi ve okullarda tarihin şeffaf ve adil bir şekilde ele alınması yoluyla adamızın yeniden birleşmesini teşvik edecek, Kıbrısımızın tüm kurban çocuklarının anısını onurlandıracak eylemlerde bulunma” yönünde Eğitim Bakanı’na çağrıda bulundu.

İLERİCİ ÖĞRETMENLER VE ANAOKULU ÖĞRETMENLERİ HAREKETİ’NİN AÇIK MEKTUBUNUN TAM METNİ

AKEL Türkçe sayfasında Türkçe olarak yayımlanmış olan PRODEFTİKİ’nin mektubunun tam metni şöyle:

“Sayın Eğitim, Spor ve Gençlik Bakanı Dr. Athina Mihailidu’ya açık mektup

Konu: Kayıp Kıbrıslırum çocukların anısını okul salonlarına isimlerini vererek yaşatmak

Sayın Bakan,

1974’te Türkiye’nin istilası sırasında kaybolan Kıbrıslırum çocukların isimlerini okul salonlarına verme yönündeki övgüye değer ve doğru kararınızdan dolayı size en içten takdirimizi ve saygımızı bu mektupla ifade etmek istiyoruz. Kararınız, bu masum çocukların anısını onurlandırma ve onların anısını yaşatma ihtiyacını yansıtıyor.

Ancak savaşın ve ne yazık ki yol açtığı kayıpların çocukları milliyet, renk ve din temelinde ayırmadığını önemle belirtmek isteriz. Trajik olayların mağdurları, kayıpları ve yol açtığı büyük acılar sadece Kıbrısrum toplumuyla sınırlı değildir. İstiladan önce ve istila sırasında çok sayıda Kıbrıslıtürk çocuk da hayatını kaybetti. Sandallar’daki ilkokulda EOKA-B’nin katlettiği çocukların fotoğrafları hâlâ asılı ve isimleri de tahtada tek tek yazılı olmaya devam ediyor. Bu çocuklardan en küçüğü Selden Faik henüz on altı günlük bir bebekti.

Savaşın kurbanı olan çocukları anmanın ve onurlandırmanın değerini anlıyoruz, ancak barış ve ülkemizin yeniden birleşme mücadelesine hizmet eden faaliyetler Kıbrıslırumların, Kıbrıslıtürklerin, Ermenilerin, Maronitlerin ve Latinlerin, Kıbrıslıların tümünün yaşadıkları olayların tümünü kabul ederek bütünsel olarak ele almalıdır. Toplumlar arasında anlayış ve saygıyı güçlendirecek, barış ve uzlaşıyı teşvik edecek şekilde tarihin tam ve adil bir biçimde ele alınması şarttır. Gerçeklerin sadece yarısını söylemeye son vermek çocuklarımıza ve genç nesillere yönelik bir borcumuzdur. Ülkemizin yakın tarihindeki olayların bütünsel ve kapsamlı bir şekilde öğretilmesi, yalnızca geçmişin etkin bir şekilde anlaşılmasına hizmet etmekle kalmaz, ama aynı zamanda genç nesillerin barış içerisinde bir arada yaşamanın ve karşılıklı saygının önemini anlayacakları ve Kıbrısımızın çok kültürlülüğünü bölücü bir miras olarak değil, bir zenginlik olarak algılayacakları bir geleceğin yaratılması için de büyük öneme sahiptir.

Dolayısıyla Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi gerçeklerin yarısının söylenmesiyle ve üstü örtülü anlatılarla gerçekleşemez. Ülkemiz için birleşik bir geleceği birlikte inşa etmemiz için geçmişin bütünlüklü ve kapsamlı bir şekilde kabul edilmesi ve tanınması gereklidir. Bu, adanın tüm toplumları arasında güç ve birlik kaynağı olabilir. Böylece sadece tarih bilgisine sahip çocuklar değil, Kıbrıs’ın birliğine ve barışına katkıda bulunacak yurttaşlar da yetiştirebiliriz.

Bu mektubumuzla sizi cesaret göstermeye ve ülkemizin Eğitim Bakanı olarak, okullarda tarihin şeffaf ve adil bir şekilde ele alınması yoluyla adamızın yeniden birleşmesini teşvik edecek, Kıbrısımızın tüm kurban çocuklarının anısını onurlandıracak eylemlerde bulunmaya davet ediyoruz. Bu açık mektupta kaydedilen her şeyi dikkate alacağınızı ve ülkemizde birlik ve barış içerisindeki bir gelecek için ortaya koyduğumuz çabalarımıza katılmanızı umuyoruz.

En içten takdir ve saygılarımızla,

İlerici Öğretmenler ve Anaokulu Öğretmenleri Hareketi – PROODEFTİKİ

15.01.2024”