Facebook Instagram Mail Twitter Youtube
Tel: +9 0392 2274 917
E-Posta: ykp@ykp.org.cy
.Yeniçağyeniçağ güncelKişmir: 6 Ekim’deki duruşma öncesi 5 Ekim’de “Adalet nöbeti” düzenleyeceğiz
yazarın tüm yazıları:
yeniçağ güncel

Kişmir: 6 Ekim’deki duruşma öncesi 5 Ekim’de “Adalet nöbeti” düzenleyeceğiz

"Bu Memleket Bizim" podcastını dinleyin

116 kişi tarafından okundu

BASIN-SEN Başkanı Gazeteci Ali Kişmir, şahsına yönelik açılan ceza davasının aslında toplumu susturmaya yönelik bir girişim olduğunu ifade etti.

Ali Kişmir, Yeniçağ Web TV’de yayınlanan “Gündem” programında İsmet Özgüren’in sorularını yanıtladı. Kişmir programın başında süreçle ilgili bilgi verdi. Ali Kişmir, davaya neden gösterilen “Beyaz Evdeki toplantı” adlı yazısından önce bir yurt dışı ziyareti dönüşünde Türkiye’ye sokulmadığını anımsatarak, “Bu girişim aslında bir şeylerin olabileceğinin habercisiydi” dedi. Kişmir, bir süre önce kendisine dava tebliğ edildiğini ve mahkemeye gittiğinde Başsavcılığın duruşmaya katılmadığını anlatarak, “Biz o gün davanın geri çekildiğini düşündük ancak öyle değilmiş ve kısa bir süre önce hukuk davası değil de ceza davasıyla yargılanabileceğimiz bilgisini aldık” şeklinde konuştu. Kişi olarak basına yönelik tüm davalara karşı olduğunu dile getiren Kişmir, buna karşın mağdur olduğunu savunan tarafın zem ve Kadim davası açabileceğini kaydetti. Ağır Cezada yargılanma ihtimalinin aslında toplumu susturma operasyonu olduğunu belirten Kişmir, “Buradaki amaç çok farklı” dedi. Sürecin başından itibaren gerek Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, gerekse toplumun hemen hemen her kesiminden büyük destek gördüğünü dile getiren Ali Kişmir, yürütülen imza kampanyasından da bu desteğin görülebileceğini söyledi.

Davanın 6 Ekim’de görüşülmeye başlanacağını anlatan Ali Kişmir 5 Ekim’de ise “Adalet Nöbeti” adı altında mahkemeler binası önünde yurt içi ve yurt dışından birçok siyasi, örgüt yetkilisi ve vatandaşın bu etkinliğe katılacağını belirtti. Açıklamalarında Başsavcı’nın konuya ilişkin söyledikleri ve Cumhuriyetçi Türk Partisinin yasa değişikliği önerisiyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Ali Kişmir, “Başsavcı yasa değişsin diyerek toplu siyasete atıyor ancak kendisi istese bu davayı geri çekebilir. CTP’nin girişimi ise bu noktada olumludur, 2 bağımsız milletvekilinin de bizimle dayanışma içinde olduğunu biliyorum, hatta UBP’den bile arayıp destek veren insanlarımız var” şeklinde konuştu. Ali Kişmir, Kıbrıslı Türklerin bugün dayatılmaya çalışılanlar karşısında birlik olabilecek kapasiteye sahip olduğunu anlatarak, “Biz modern ve çağdaş bir toplumuz, bugün toplumumuza empoze edilmek istenilenleri savuşturacak birikim ve gücümüz var yeter ki birlikte hareket edelim” ifadelerini kullandı. Kişmir açıklamalarının sonunda ada bir çözümün zaruri olduğunu da dile getirdi.

Önceki İçerik
Reçete yolsuzluğunda devlet cesaretlendiricidir – Nidai Mesutoğlu
- Advertisement -spot_img
Devamını Göster
- Advertisement -spot_img
5,999BeğenenlerBeğen
796TakipçilerTakip Et
1,254TakipçilerTakip Et
129AboneAbone Ol
"Bu Memleket Bizim" yayınlarını izleyin
Video thumbnail
Aykut Bektaşoğlu ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor
59:32
Video thumbnail
Serhan Gazioğlu ve Murat Kanatlı karikatürlerle gündemi konuşuyor
40:16
"Yeniçağ Güncel" yayınlarını izleyin
Video thumbnail
Yeniçağ Güncel’de Murat Kanatlı Ayer Yarkıner ile gündemi değerlendiriyor
01:01:25
Video thumbnail
Yeniçağ Güncel’de Murat Kanatlı Şener Elcil ile gündemi değerlendiriyor
58:16
Devamını Göster

"Bu Memleket Bizim" podcastını dinleyin

DİĞER HABERLER

Reçete yolsuzluğunda devlet cesaretlendiricidir – Nidai Mesutoğlu

Nidai Mesutoğlu

Kötülüğün Sıradanlığı ve “Bizim Bariya” – Burak Kurtcebe

Burak Kurtcebe

Gündemleştirilen ilaç skandalı – Özkan Yıkıcı

Özkan Yıkıcı

Seçimler sonrası muhalefet ekseninde Türkiye ve Yunanistan – Özkan Yıkıcı

Özkan Yıkıcı