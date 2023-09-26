Kişmir: 6 Ekim’deki duruşma öncesi 5 Ekim’de “Adalet nöbeti” düzenleyeceğiz

BASIN-SEN Başkanı Gazeteci Ali Kişmir, şahsına yönelik açılan ceza davasının aslında toplumu susturmaya yönelik bir girişim olduğunu ifade etti.

Ali Kişmir, Yeniçağ Web TV’de yayınlanan “Gündem” programında İsmet Özgüren’in sorularını yanıtladı. Kişmir programın başında süreçle ilgili bilgi verdi. Ali Kişmir, davaya neden gösterilen “Beyaz Evdeki toplantı” adlı yazısından önce bir yurt dışı ziyareti dönüşünde Türkiye’ye sokulmadığını anımsatarak, “Bu girişim aslında bir şeylerin olabileceğinin habercisiydi” dedi. Kişmir, bir süre önce kendisine dava tebliğ edildiğini ve mahkemeye gittiğinde Başsavcılığın duruşmaya katılmadığını anlatarak, “Biz o gün davanın geri çekildiğini düşündük ancak öyle değilmiş ve kısa bir süre önce hukuk davası değil de ceza davasıyla yargılanabileceğimiz bilgisini aldık” şeklinde konuştu. Kişi olarak basına yönelik tüm davalara karşı olduğunu dile getiren Kişmir, buna karşın mağdur olduğunu savunan tarafın zem ve Kadim davası açabileceğini kaydetti. Ağır Cezada yargılanma ihtimalinin aslında toplumu susturma operasyonu olduğunu belirten Kişmir, “Buradaki amaç çok farklı” dedi. Sürecin başından itibaren gerek Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, gerekse toplumun hemen hemen her kesiminden büyük destek gördüğünü dile getiren Ali Kişmir, yürütülen imza kampanyasından da bu desteğin görülebileceğini söyledi.

Davanın 6 Ekim’de görüşülmeye başlanacağını anlatan Ali Kişmir 5 Ekim’de ise “Adalet Nöbeti” adı altında mahkemeler binası önünde yurt içi ve yurt dışından birçok siyasi, örgüt yetkilisi ve vatandaşın bu etkinliğe katılacağını belirtti. Açıklamalarında Başsavcı’nın konuya ilişkin söyledikleri ve Cumhuriyetçi Türk Partisinin yasa değişikliği önerisiyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Ali Kişmir, “Başsavcı yasa değişsin diyerek toplu siyasete atıyor ancak kendisi istese bu davayı geri çekebilir. CTP’nin girişimi ise bu noktada olumludur, 2 bağımsız milletvekilinin de bizimle dayanışma içinde olduğunu biliyorum, hatta UBP’den bile arayıp destek veren insanlarımız var” şeklinde konuştu. Ali Kişmir, Kıbrıslı Türklerin bugün dayatılmaya çalışılanlar karşısında birlik olabilecek kapasiteye sahip olduğunu anlatarak, “Biz modern ve çağdaş bir toplumuz, bugün toplumumuza empoze edilmek istenilenleri savuşturacak birikim ve gücümüz var yeter ki birlikte hareket edelim” ifadelerini kullandı. Kişmir açıklamalarının sonunda ada bir çözümün zaruri olduğunu da dile getirdi.

