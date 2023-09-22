Elcil: Kıbrıslı Türklerin Kıbrıs Cumhuriyetindeki haklarını alması çözüme yönelik önemli bir adım olur

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Arif Hasan Tahsin Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Şener Elcil, gündemi Yeni Çağ Gazetesi Web Tv’de yayımlanan ve Murat Kanatlı’nın hazırlayıp sunduğu “Yeniçağ Güncel” programında değerlendirdi. Elcil, Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hristodolidis’in Kıbrıslı Türklere yönelik gündeme getirdiği açılım paketiyle ilgili soruya verdiği yanıtta, kendilerinin de içinde yer aldığı bir grubun katkı ve talepleri sonucu hazırlanan söz konusu önerilerin bir paket seklini almasının Kıbrıs sorununun çözümüne önemli bir katkı sağlayabileceğini kaydetti. Şener Elcil, 1963’ten itibaren adada gerçekleşen birtakım olayların Kıbrıslı Rumları Kıbrıs Cumhuriyeti’ni sahiplenmeye, Kıbrıslı Türkleri ise Türkiye’nin bir alt yönetimi noktasına getirdiğini ifade etti.

Elcil, Kıbrıs Cumhurbaşkanı Hristodolis’in önerilerinin New York ziyareti sonrası gündeme geleceğine inanç belirterek, “Bu açılım Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik somut bir katkı olacak” dedi.

Açıklamalarında Hristodolidisin açıklamalarıyla ilgili olarak Kuzey İrlanda örneğini gösteren Elcil, “Orada da yıllarca devam eden anlaşmazlık uzlaşmayla sonuçlanabildiğine göre, Kıbrıs’ta da iki toplum birtakım işbirlikleri ve istişarelerle bu sorunu çözülebilir” şeklinde konuştu.

Şener Elcil, Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından hayata geçirilmesi öngörülen paketin iki unsurdan oluştuğuna değinerek, bunlardan birinin “İnsani konular” diğerinin ise “Siyasi adımlar” olduğunu söyledi. Kıbrıslı Türklerin 2014 yılından itibaren Kıbrıs Cumhuriyeti’nin sağlık hizmetlerinden yararlanamadığını anımsatan Elcil, “Özellikle kronik hastalıkları olan insanların bu hizmetlere ulaşamaması büyük sıkıntılara yol açmakta, Kuzeydeki yapı örneğin kanser hastalarının ilaçlarını getirmede bile sıkıntı yaşadığı için insanlar ölüp gidiyor” dedi.

Şener Elcil, vatandaşlık konusunun da önemli bir sorun olduğuna değinerek, konunun tamamen insani bir konu olduğunu ve mutlak çözülmesi gerektiğini kaydetti. Elcil, “Bu sorun kategorize edilip mutlaka çözülmesi gerekir” dedi.

Açıklamalarında siyasi konuların önemine de işaret eden Şener Elcil, “Geçiş kapıları gibi unsurlarda yapılacak kolaylaştırmalar insanları yakınlaştırmaya yönelik girişimlerdir ve bunlar kaynaşma ve paylaşma noktasında bir çözüme hizmet edecek unsurlardır” şeklinde konuştu.

Elcil, geçişlerin kolaylaştırılması konusunda sendikalar, Ticaret Odası’nın, Benzinciler Birliği’nin ve Esnaf ve Zanaatkarlar Odasının eylemler gerçekleştirip kolaylık talep etmesi gerektiğine vurgu yaparak, “maalesef bu geçişten yararlananlar bu yönde bir adım atmıyor” şeklinde konuştu.

Son günlerde Pile’de ortaya çıkan gerginlikle ilgili de açıklamalarda bulunan Elcil, “Burada egemenlikten söz ediliyor, bu mümkün değil çünkü Pile toprakları Larnaka’ya kadar dayanıyor, yapılmaya çalışılan bir provokasyondur” ifadelerini kullandı.

Değerlendirmelerinin sonunda Basın-Sen Başkanı gazeteci Ali Kişmir’in Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanma girişimini de değerlendiren Şener Elcil, yapılmak istenilenin Türkiye’deki Erdoğan rejiminin uygulamalarının bir benzerinin buraya yansıtılması olduğunu vurguladı.