YKP’nin 16. Kurultayı 7 Mart’ta

YKP’nin 16. Kurultayı yarın, 7 Mart Cumartesi günü saat 14.30’da Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nda (KTOEÖS) toplanacak.

Kurultay gündeminde Parti Meclisi raporunun ve mali raporunun aklanması ile Parti Meclisi ve Disiplin Kurulu organlarının seçimi var.

YKP Sekretaryası tarafından yapılan açıklamada, YKP’nin 1989 yılında yola çıkarken “vilayetleştirmeye hayır” sloganını kullanmış, “talimatla yönetilmeye hayır, bu memleket bizim, biz yöneteceğiz.” dediği hatırlatıldı ve “Bugün bu sloganlar hâlâ günceldir. Bugün yapılacak mücadelenin de özü bu sloganlar olmalıdır.” denilerek kurultayın da bu çerçevede toplanacağı vurgulandı.

“YKP, 37 yıldır eşitlikçi, özgürlükçü, katılımcı, demokratik bir sosyalizm için; enternasyonalizm ilkelerine bağlı, dayanışmayı önemseyen, emekten yana, antimilitarist, barışçı, ekolojist, toplumsal cinsiyet eşitlikçi ve özgürlükçü bir mücadele de veriyor, bu mücadeleyi de ileri taşımada kararlıdır.” denilen açıklamada, Kurultay 16. Toplantısı’nın da bu ilkeler çerçevesinde örgütlülüğün güçlendirilmesi, Kıbrıs’ta federasyon temelli bir çözüm bulunması, işgallerin ve sömürgeciliğin son bulması, emperyalizme karşı mücadelenin ileri taşınması amacı taşıdığı da belirtildi.

Kurultaya ayrıca tüm basın yayın organları da davet edildi.

"Bu Memleket Bizim" yayınlarını izleyin
Video thumbnail
Halil Paşa ve Murat Kanatlı dünyada, Türkiye'de ve Kıbrıs'ta 2025'te neler olduğunu konuşuyor
01:16:46
Video thumbnail
Celal Devrim Önen ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri değerlendiriyor
01:05:49
"Gündem" yayınlarını izleyin
Video thumbnail
İsmet Özgüren ile Gündem konuğu Mert Özdağ ve Ertuğrul Senova
01:07:44
Video thumbnail
İsmet Özgüren ile Gündem'in konuğu Asım Akansoy
01:04:42
"Yeniçağ Güncel" yayınlarını izleyin
Video thumbnail
Yeniçağ Güncel'de Murat Kanatlı, İzel Seylani ile tiyatroyu konuşuyor
01:06:19
Video thumbnail
Yeniçağ Güncel'de Murat Kanatlı, Abdullah Ekinci ile gündemi konuşuyor
01:12:50

