YKP’nin 16. Kurultayı gerçekleşti

YKP 16. Kurultayı, 7 Mart, Cumartesi günü, saat 14:30’de KTOEÖS’te toplandı.

Kurultay Sekreterya üyesi Halil Karapaşaoğlu’nun konuşması ile açıldı. Devrim ve sosyalizm mücadelesinde hayatını kaybedenlerle ilgili bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştikten sonra Divan oluşturuldu. Divan Başkanlığı’na Rasıh Keskiner, sekreterliğine Emir Taşçıoğlu ve Erçin Selasiye seçildi. Divanın oluşumundan sonra Divan Başkanı Rasıh Keskiner kısa bir açılış konuşmasını yaptı. Daha sonra gündemdeki diğer başlıklar ele alındı.

YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı Sekreterya adına bir konuşma yaptı. Kanatlı konuşmasına başlarken Kurultaya katılan herkese teşekkür etti ve ülke olarak çok zor zamanlardan geçtiğimizi belirtip, her şeye rağmen mücadeleye devam edeceklerini ve barışa ve sosyalizme doğru yürüyüşlerinin süreceğini ifade etti.

Parti Meclisi ve Mali Raporun görüşülüp aklanması onaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.. Dünya ve Ülke gündemine dair konuşmalar bölümünde ise üyeler söz alarak değerlendirmeler yaptı.

Son olarak da Parti Meclisi Üyeleri’nin ve Parti Disiplin Kurulu Üyeleri’nin seçimi gerçekleştirildi.

Yeni Parti Meclisi

Yeni Kıbrıs Partisi Parti Meclisi Üyeleri şu isimlerden oluştu; Celal Devrim Önen, Cevdet Beysoydan, Devran Öztunç, Emir Taşçıoğlu, Enver Ballı, Erdinç Selasiye, Ergün Emiroğulları, Gülay Kaşer, Halil Karapaşaoğlu, Halil Paşa, Hamit Yücel, Hüseyin Ağlamaz, İsmet Özgüren, Kemal Güçveren, Mehmet Karadal, Mehmet Özyücekök, Murat Kanatlı, Nevzat Hami, Rasıh Keskiner.

Parti Disiplin Kurulu ise şu isimlerden oluştu; Oğuz Özen, Mustafa Noyan, Engin Ekici, Kemal Aktunç, Serhan Gazioğlu

Parti Disiplin Kurulu daha sonra kendi arasında görev bölümü yaparak 3 asil, 2 yedek üyeyi, belirleyecek.

YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı’nın, YKP Kurultayı Olağan 16. Toplantısı’ndaki konuşması

Değerli dostlar, yoldaşlar, arkadaşlar!

Çok zor dönemlerden geçiyoruz. Siyasi parti olarak da, adamızda ve dünyanın onlarca coğrafyasında yaşayanlar olarak da zor zamanlardan geçiyoruz… Tüm mümkünlerin kıyısındayız… Her şeye rağmen mücadelemizi, barışa ve sosyalizme doğru yürüyüşümüzü sürdürmeye kararlıyız…

Yıllardır dilimizden düşürmediğimiz “Savaşa hayır, barış hemen şimdi!” sloganının değeri, içinden geçtiğimiz bugünlerde daha da anlaşılmıştır… Emperyalizm, sömürgecilik, kolonyalizm üzerine onlarca açıklama, seminer, toplantı yaptık; bugün açık, net herkes tarafından demek istediklerimiz anlaşılıyor…

2 Eylül 1990 tarihinde Yeniçağ Gazetesi “Vilayetleştirmeye hayır” manşeti ile çıkmıştı; bugün hâlâ bu slogan geçerliliğini korumaktadır… TC’nin bin bir çeşit yetkilisi, tarikatı, yeraltı ve yerüstü örgütü ile istirdat planı hayata geçsin diye uğraşırken bizler yola çıkarken pusulamız olan “talimat ile yönetilmeye hayır, bu memleket (yani Kıbrıs’ın tümü) bizim; biz (yani tüm Kıbrıslılar) yöneteceğiz” sloganı çerçevesinde mücadelemizi sürdürüyoruz…

Arkadaşlar,

YKP, 37 yıldır örgütlü mücadelesini sürdürüyor…

Bunun çok öncesinden de başlayan mücadele, gelecek kuşakların bu adada ve dünyada onurlu ve özgür bir yaşamı kurabilmesi içindir…

Gelecek kuşaklara tel örgülerle bölünmüş, etrafı askerî kamplarla çevrilmiş, şovenizmin ve ırkçılığın her kilometrekaresinde hissedildiği bir coğrafya; kapitalizmin insafına terk edilmiş bir dünya bırakma niyetinde değiliz… Bu nedenle ısrarla ve inatla bu mücadele, mücadelemiz sürüyor, sürecek…

Bölünmüşlüğe, taksime, şovenizme ve milliyetçiliğe karşı mücadele bu dönemde maalesef yeterli değildir. Ama geldiğimiz noktada sonuçları en az şovenizm kadar tehlikeli olan; taksim sürecine ve istirdat faaliyetlerine katkısı kolayca fark edilmeyen umutsuzluğa, karamsarlığa, “Bu memlekette bir şey olmaz” hâllerine karşı mücadele de gündemimizde önemli bir yer tutmalıdır…

Umutsuzluğun pompalandığı bu dönemde net olarak bilinmesi gereken şudur ki; umutsuzluk demek, statükonun, işgalin ve fetih politikalarının devam etmesi, kökleşmesi, kurumsallaşması demektir… “Bu memlekette bir şey olmaz” demek; 40 bin TC askerini, binlerce ABD, İngiliz, Yunan ve diğer uluslardan askeri, bir sürü üssü ve askerî teçhizatı kabullenmek, sineye çekmektir…

Mücadelenin yavaşlaması, durması, ertelenmesi demek; Türkiye’nin burayı asker ve sivil bürokratlarıyla, neoliberal politikaları da kullanarak, İslami cemaatlerin yeşil sermayesiyle kolonileştirme sürecine devam etmesini kabullenmek demektir…

Susmak, kabullenmektir. Umutsuzluk, Kıbrıs’ın resmî olmasa da fiilî olarak TC’nin vilayetine dönüşmesine onay vermek demektir…

Tam da bu nedenlerden dolayı YKPlilere düşen en önemli görev, umudunu canlı tutmaktır…

İnatlarına, meydan okuyarak ama neşemizle, isyanımızın işgale olduğunu, Kıbrıs’ın yeniden birleşeceğini, barışın bu topraklarda yeniden yeşereceğini söylemek; bunun için mücadeleyi yükseltmek görevi bizlerindir…

İnatlarına, elbet bir gün bu adanın tümden askersizleşeceğini, tel örgütlerin olmayacağını, sınırsız, silahsız, garantörsüz, tam bağımsız olunacağını söylemek YKP’lilerin tam da böylesi zamanlarda görevidir…

Umutla yeniden başka bir dünyanın ve sosyalist Kıbrıs’ın mümkün olduğunu söylemek bizlere düşendir…

Tam da burda spesifik iki konuya atıf yapmak gerek… Çok uzun zamandan sonra özel sektörde sendikalaşma mücadelesi içinde olan grevdeki Ektam emekçileri ile dayanışmayı bir kez daha ortaya koyarız… Ayrıca kadınlar günü değil 8 Mart emekçi kadınlar günü dolayısıyla emekçi kadınlar sömürüye, herhangi bir ayrımcılığa uğramayacağı bir düzen için mücadele etmeye, mücadele edenlerle dayanışmaya YKP olarak devam edeceğiz… Bu çerçevede herkesi 8 Mart Pazar saat 18.30’da Ektam grev çadırı önünde buluşmaya çağırırız..

Değişmeyecek tek şey, değişimin ta kendisidir… Nice imparatorluklar, padişahlar vardı; yaşadıkları dönemlerde hiçbir şeyin değişmeyeceğini söylediler, sonsuza kadar yaşayacaklarını iddia ettiler ama şimdi yokturlar… Marksistler değişimin ta kendisine, değişimin dönüştürücülüğüne, devrim süreçlerine inandılar ve bugüne kadar da çok az yanıldılar… Bu nedenle tereddüt etmeden bir kez daha: Biz kazanacağız, diyoruz…

Değerli dostlar,

Dediğimiz gibi anayurdumuz adamızın yeniden birleştirilmesi için, statükoya karşı ve işgalin ortadan kalkması için mücadeleye kararlılıkla devam ediyoruz…

Bu mücadeleye katılmak, katkı koymak isteyenlere bir kez daha çağrı yapıyoruz:

• Kıbrıs’ın yeniden birleştirilmesi için mücadeleyi benimseyenlere,

• Sınırsız, silahsız, garantörsüz bir Kıbrıs mümkün diyenlere,

• Emekten yana, toplumsal cinsiyet eşitlikçi ve özgürlükçü, antimilitarist, ekolojist temelde “eşitlikçi ve özgürlükçü bir sosyalizm, hemen şimdi” diyerek örgütlenmede ve mücadelede taraf olanlara,

• TC’nin asker ve sivil bürokratlarının hegemonyasına karşı “Talimatla yönetilmeye hayır, bu memleket bizim, biz yöneteceğiz” diyenlere,

• Fetihçi bir zihniyetle Kıbrıs’ın kuzeyinin denizaşırı sömürgecileştirilmesine, asimilasyon politikalarına ve demografik yapının değiştirilmesine karşı çıkanlara,

• “Başka bir dünya mümkün” diyenlere; dünyanın merkezi Lefkoşa değil diyerek neoliberal saldırganlığa karşı mücadeleyi dünyanın her yerinde ve aynı zamanda Kıbrıs’ta yükseltme kararlılığında olanlara,

• Sermayenin değil, emeğin Avrupa’sını savunanlara,

• “Bütün halklar kardeştir” diyenlere,

• Dili, dini, rengi ne olursa olsun; kadınlara, LGBT bireylere, gençlere, emekçilere, ekolojistlere, antimilitaristlere, barış aktivistlerine

Yeni Kıbrıs Partisi’ne katılım çağrısı yapıyoruz…

Bir kez daha gelin; yeni bir Kıbrıs’ı, yeni bir Avrupa’yı, yeni bir dünyayı kurmak için işgale karşı sosyalist Kıbrıs yolunda YKP’de birleşelim, diyoruz…

Sevgili dostlar,

Defalarca dediğimiz gibi gelecek kuşaklara sözümüz var; onlara sınırsız, silahsız, garantörsüz, askersiz, sosyalist bir Kıbrıs bırakacağız. Bu nedenle başka yolu yok; mücadele sürüyor. Katkı koyanlara, yüreğini koyanlara, yaşamını adayanlara bir kez daha teşekkür ediyoruz…

Kurultayımızın başarılı geçmesi dileklerimizle katılan herkese teşekkürler…