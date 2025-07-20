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20 Temmuz’da, Yeni Kıbrıs Partisi, Sol Hareket ve Devrimci Komünist Birlik olarak sokağa çıkıyor

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manşetYKP haber

Sol HareketYeni Kıbrıs Partisi (YKP) ve Devrimci Komünist Birlik (DKB), 20 Temmuz’da Lefkoşa’da düzenlenecek yürüyüşle, Türkiye’nin ilhak politikalarına ve Kıbrıs’ın kuzeyindeki işgale karşı tüm ilerici güçleri sokağa çağırdı

Yapılan ortak açıklamada, 15 Temmuz 1974’teki Yunan darbesi ve ardından 20 Temmuz’da başlayan Türk askeri müdahalesi, emperyalist planların bir parçası olarak adamızın bölünmesine yol açtığını vurguladı.

Açıklamada, “Bu süreç yalnızca Kıbrıs halkına acıgöç ve yıkım getirmekle kalmadı; aynı zamanda bugün hâlâ devam eden işgalinkolonizasyonun ve irade gaspının da temelini oluşturdu” dendi. Açıklamanın tamamı şöyle:

20 Temmuz’da, Yeni Kıbrıs Partisi, Sol Hareket ve Devrimci Komünist Birlik olarak sokağa çıkıyoruz.

15 Temmuz 1974’teki Yunan darbesi ve ardından 20 Temmuz’da başlayan Türk askeri müdahalesi, emperyalist planların bir parçası olarak adamızın bölünmesine yol açtı. Bu süreç yalnızca Kıbrıs halkına acı, göç ve yıkım getirmekle kalmadı; aynı zamanda bugün hâlâ devam eden işgalin, kolonizasyonun ve irade gaspının da temelini oluşturdu.

Aradan geçen 50 yıla rağmen, Kıbrıs’ın kuzeyinde Türkiye’nin İslami-faşist iktidarlarının dayattığı ilhak politikaları, nüfus mühendisliği uygulamaları ve toplum mühendisliği projeleri ile irademiz yok sayılmakta, şovenizm körüklenmekte ve toplumsal yapı bilinçli bir şekilde dönüştürülmektedir.

Bizler; bu adanın gerçek sahipleri olarak, Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi, işgal ve kolonizasyonun son bulması ve Kıbrıs’ın Kıbrıslılar tarafından yönetilmesi talebiyle bir araya geliyoruz.

20 Temmuz Pazar günü saat 19:30’da Lefkoşa Dereboyu’ndaki Pronto Çemberi’nde buluşarak, Türkiye’nin sözde elçiliği – özde valilik binası önüne yürüyoruz. Bu yürüyüş, yalnızca geçmişin değil, bugün dayatılan halk düşmanı politikaların da karşısında durduğumuzu ilan edeceğimiz bir yürüyüş olacaktır.

Tüm demokrasi ve barış güçlerini, tüm ilericileri, işgale ve ilhaka karşı sokağa çıkmayca, sesimizi ve irademizi birlikte yükseltmeye çağırıyoruz.

Yaşasın birleşik, tam bağımsız, özgür Kıbrıs!

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