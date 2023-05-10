Türkiye’deki 14 mayıs seçimleri değil, “adalı Kıbrıslı haysiyeti”mizi bir tutku olarak içselleştirebilmemiz bizleri kurtarır – Hayati Yaşamsal

Kendinden doğan kıbrıs tarihi’nin bir öznesi olarak, adalı Kıbrıslılar:

Yalnızca kendi bireysel yaşantın için değil,

bir insanlık ülküsü “haysiyet duruşu”na, bütün varlığın ile bağlanıp onu kendinde bir tutku olarak içselleştirebilmen,

Yaşanmış ve devam eden adaletsizliği değiştiremez,

Fakat, adaletsizlik, “haklar ve özgürlük”ler, “tek ve bütün demokratik vatan yaratma” karşısındaki “haysiyet duruşu”nu değiştirir.

Ve bu, ada’nın makus “yaralı tarihi”nin döngüsünü de değiştirir….

Ve bu sayede,

Bu adanın “yaralı tarihi”nin nasıl biteceğine

duruşun sayesinde, adalı Kıbrıslılar karar verir.

“adalı Kıbrıslı haysiyet”i kimse bizden onu alamaz,

çünkü “adalı Kıbrıslı haysiyet”imizi kimse bize vermiş değildir.

biz onu, beş bin yıllık tarih içinde,

kendi eylem ve düşüncelerimizle kazandık.

bakınız aziz şah ne diyor bizlere:

“ancak siz susunca kendi varlığınızı inkâr etmiş olursunuz sevgili Kıbrıslılar!”

“Türkiye bize sağıyla-soluyla ilçe ve sömürge muamelesi yapıyor”.

“mesele bizim ne cevap verdiğimizdir!

“burası ülke be ülke, ne sizin garnizonunuz ne kumarhaneniz”

diyecek iradedir mesele!