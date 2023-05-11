Günümüze gelen geçmişten önemli dopink uyarısı – Özkan Yıkıcı

Türkiyede seçimler son günlerine geldi. İşler epey kağoslarla dolu. Genelikle siyasal karşılıklı hamleler ve algı operasyonlarıyla dolu dolu geçiyor. Bu arada ekonomik alanda da her iki kesim de dış bağlantılı isimlerle süsleme ve “umut” vermeğe uğraşıyoarllar. Erdoğan bir zamanlar kovduğu Mehmet Şimşeki yeniden bakan yapıp algı oynuna girişirken, Kılıçtaroğlu da yurt dışı bazı Türkiye kökenli bilimcileri Türkiyeye getirerek gelecek satmaya çalışıyor. Toplamda, Neoliebral bir yeniden kurumsallaşma veya reçete içirme döneminin de mesajları netleşiyor. Üstüne kamusal algı konulup da dağıttımla konu da gizlenme peşinde. Sadece yurt dışı Türkiyeli kökeniyle ekonominin düzelme algısı sunulmaya devam edilmektedir.

Tüm bu gelişmeler gelişirken, Neoliberalizmin özü kitlelerin gözünden kaçırılmaya uğraşılırken, eski bir ekonomi mimarı Kemal Dervişin ölüm haberi geldi. Aslında eğer sosyal politikacılar veya sosyalist ağırlıklı kamusal iktisat anlayışlı partiler olup seçime kamusal alanla anti Neolieral çizgide girilseydi, Kemal Derviş çok konuşulacaktı. Yaptıkları ve günümüz Türkiyeyi getirdiği dönemi daha sağlıklı konuşulacaktı. Havadan “şu kadar verecem” örtüsü daha kolay yırtılacktı. Olmadı. Hat da Neoliebral eksenliler dahi kendilerinin önemli yol göstericileri Kemal Dervişe gereken ölüm sonrası katgılarını resmen değerlendirmediler. Büyük sermaye kesimleri, kendilerine karlar dizen bu uygulatıcı bilim adamını da gereken yeri vermeden susarak gömdüler. Buda siyasal tarihin önemli cilvesidir.

Türkiyede seçimlere günler kaldı. Erdoğan resmen yırtnıp kovduğu ingilterede çalışan Mehmet Şimşeği yeniden seçim arenalarında bakan olarak çıkarmaya uğraştı. Öyle ki Şimşekle birşiikte gelecek güzel ekonomi masalı yazmaya yöneldi. Öte yandan şahlanan Kılıçtaroğlu yurt dışı bazı Türkiyeli bilim adamlarını Türkiyeye getirip ekonomide düzelme yapacağı reklamına iyiece sarıldı. Tam da arada parlayan ekonomik gündemde bunlar olurken, ikibinlerin ekonomik mimarı, reçetiyi içirten Kemal Derviş Türkiyeye gönderildi. İMF temsilcisi olarak dibe vran ekonomiyi yeniden reçetelerle canladırma görevini aldı. İMF temsilcisi olarak krizli çöken Türkiye gerçeğinde ekonomik ayağa can verecekti. Ayni anda yine ABD merkezli Türkiyede AKP adıyla bir parti kurdurtuldu. Bunun da temel siyasal amacı siyasal ayağın siyasal islam modelini kurumsallaştırmaktı. Kemal Derviş Ekonomi Recep Tayip Erdoğan da siyasal ayak olarak yeni Türkiyenin resimleri oldu.

Kemal Derviş, ayrıca çöken ve can çekişen sosyal demokrat çizgide de lider olup ekonominin sos ayağı oluşturma rolü da vardı. Bunu başaramadı. Bu arada Kemal Derviş K. Kıbrısta da yankı buldu. Özellikle klasik yerel solculuktan fonculuğa geçen kesimler Kemal Dervişin Kıbrıs barışına da katgıları olacağı imajını yaydılar. Türkiye ekonomisini kurtaracağını söylerlerken, Kıbrıs barışına da özellikle annan planında yardımcı olacağı probagandası yapıldı. CTP ve Akıncı cepesi bunu probaganda alanında kulandılar.

Derviş, reçetesini italat ekonomisine dayalı, dış sermaye hareketleriyle sıcak para gelişi, özelleştirme ve başta tarım alanlarının piyasalaşması kurallarıyla bir reçete sundu. Buna bağlı olarak dibde olan ekonomide büyüme sıçraması oldu. Yeni sermaye kesimi rantla şişirildi. Ama sonuç günümüzde malum. BNitekim, ekonomik reçetesini yazdırtan Derviş, siyasal alanda ikinci ayak sosyaldemokratlar hareketini geliştirmede başarısız oldu. Oda Türkiyeyi bitirdi.

Aradan epey zaman geçmedi. Türkiye yine ekonomik krizlerle dibe vurdu. Üstüne yolsuzluk ve mafyacılığın daha kökleşmesi de eklendi. Yine seçim var. Sahnelerde ve probagandada yine yurt dışı ekonomisler. Hem de Neoliebraler. Halbuki neoliebralizmin ikibinler başındaki çöküşlerle artık miyadını doldurduğu da herkes tarafından nrede ise kabul gördü. Ama, Türkiyede seçimler var. Yine neoliberal dış akademisyenlerden medet umuluyor. Kemal Derviş de tam da mesajıyla ölüm haberi geldi. Kendi mirasının çöküşünü görerek hayata gözlerini yumdu. Ama, başta Türkiye hala sınıf egemen Neoliebral kapitalizmin çürümüşlüğünde ayakta kalıp acı reçete içirme dönemine devam deniliyor. Bu ikili geçmiş ve günümüz buluşması size de ilgnç gelmedimi?