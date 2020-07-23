E-Mail: ykp@ykp.org.cy

Hukuksuzluğa karşı direniş her yerde

55 kişi tarafından okundu

YKP Sekretaryası mahkemelerde süren davaları değerlendirdi. Açıklama şöyle:

YKP dahil birçok örgüt, kurum kuruluş COVID-19 başladığında yasaların uygulanmasını talep etti, UBP-HP hükümeti ise yasadışılığı normalleştirip tüm uyarılara kulak tıkadı. Kıbrıs Türk Tabipler Birliğinin Yüksek İdare Mahkemesinde açtığı dava ile beraber, kararın açıklanmasına saatler kala hükümet, Bulaşıcı Hastalıklar Yasasını uygulamaya soktu ama onu da gene gereklerini tam yerine getirecek şekilde yapmıyor, mümkün olduğunca yasalardan kaçmaya devam ediyor… YKP, bu süreçte de sağlık çalışanları örgütleri ile dayanışmaya, onlarla birlikte mücadele etmeye, eylemlere destek vermeye devam edecektir.

İmar Planları önemlidir, bunun nasıl yapılacağı da yasalarla belirlenmiştir. Mağusa-İskele İmar Planları yasadaki gibi Birleşik Kurullardan geçmesine rağmen, usulen bunun Başbakan tarafından hemen Resmi Gazetede yayınlanıp yürürlüğe girmesi gerekirken, yasalar bir kez daha çiğnenmiş, Kurul kararları tanınmamış, karar varken emirname ile düzenlemeye gidilmeye çalışılmıştır. Yasadışılığı normalleştiren UBP-HP hükümeti, emirnamenin süresi dolunca yeniden hem yasadışı hem de garip işler yapmaya çalıştılar. Bir kez daha konu Yüksek İdare Mahkemesine gitti, bir kez daha mahkeme hükümetin aleyhine karar üretti. YKP, bu süreçte İmar Planının yürürlüğe girmesi için mücadele eden KTMMOB ile Şehir Plancılar Odası başta olmak üzere tüm taraflarla dayanışmasını yineler, emirnamenin değil, Birleşik Kurulu’dan geçen İmar Planlarının hemen şimdi Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe sokulması ile yasadışı uygulamalara son verilmesi çağrısı yapar…

Tüm bu süreçler devam ederken Bilişim Suçları Yasası apar topar meclisten geçmiş, yürürlüğe de girmiştir. Hükümet bir kez daha kimseye dinlememeye kararlıdır. YKP, konuyu Anayasa Mahkemesine taşıyan Basın-Sen ile dayanışmasını ortaya koyar, düşünce ve ifade özgürlüğünün savunulması için mahkemelerde sokakta, her alanda verilecek mücadelelerde taraf olduğunun altını çizer…

Önceki İçerikUzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu
- Advertisement -
- Advertisement -
5,970BeğenenlerBeğen
796TakipçilerTakip Et
1,034TakipçilerTakip Et
11AbonelerAbone

YKP basın açıklamaları

Hukuksuzluğa karşı direniş her yerde

YKP'nin açıklamaları YKP - 0
YKP Sekretaryası mahkemelerde süren davaları değerlendirdi. Açıklama şöyle: YKP dahil birçok örgüt, kurum kuruluş COVID-19 başladığında yasaların uygulanmasını talep etti, UBP-HP hükümeti ise yasadışılığı normalleştirip...
Devamını Oku

Yarınki eyleme katılım çağrısı yaparız

YKP'nin açıklamaları YKP - 0
Yeni Kıbrıs Partisi, yaptığı açıklama ile güneyde çalışan emekçilerin yarın düzenleyeceği eyleme destek belirtti. Açıklama şöyle: YKP olarak, Kıbrıs bölünemeyecek kadar küçüktür söylemini kurulduğu günden...
Devamını Oku

Kıbrıslı ancak barışın ve işbirliğinin dünyayı rahata erdireceğin inananlar güç kazanırsa bu sorunlardan kurtulabilir

YKP'nin açıklamaları YKP - 0
YKP Sekretarya üyesi Alpay Durduran son gelişmeleri değerlendirdi. Açıklama şöyle: Corvid-19 dolayısıyla alınan önlemler ve sonrasındaki gelişmelere sonucu bizde iktidarın hala bir isyanla karşılaşmaması gelen...
Devamını Oku

Üst yönetim alt yönetim üzerinde tahakküm edebilir

YKP'nin açıklamaları YKP - 0
YKP Sekretarya üyesi Alpay Durduran Diyalog TV’nin yayınlarının durdurulmasını değerlendirdi. Açıklama şöyle: Şimdiye kadar şemasını da çıkarıp yönetimimizin bir devlet yönetiminden çok az ve aslında...
Devamını Oku

Bu yıl 1 Mayıs’ta sokakta değiliz ama döneceğiz!

YKP'nin açıklamaları YKP - 0
Yeni Kıbrıs Partisi Sekretaryasının 1 Mayıs açıklaması şöyle: Bundan 72 yıl önce, 1948’de CMC madenlerinde Kıbrıslı emekçiler birlikte direnmişler, 1 Mayıs’ı birlikte kutlamışlardı… Bundan 62 yıl...
Devamını Oku
Υeni Kıbrıs Partisi / Κόμμα Νέα Κύπρος / New Cyprus Party
Bizimle iletişime geç: ykp@ykp.org.cy