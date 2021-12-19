ÇATI çöktü, TL’lerini de alıp güle güle gitsinler – Yılmaz Parlan

TL eridi ondan vazgeçmeden onu değiştirmeden hiçbir şeyi değiştiremeyiz.

Tabi ki bu bir politika. Başkan Erdoğan Türkiye için olmasa da kendi için doğru olduğuna inandığı politikaları yürürlüğe koydu.

Yani Türk lirası eriyecek!

Amaçlanan hedefler arasında ucuz iş gücü yaratmak ticaret hacmini ihracatı artırıp cari açığı minimize edip düşük faizle yatırımı teşvik edip üretimi artırmak.

Başarabilir başaramaz mı buna Türk halkının dayanma gücü karar verecek.

Yalnız bize gelince ayni şeyleri söyleyemeyiz. Bu durum da COVİD’den bile korunabilir yaşamaya devam edebilirsiniz de bu erime süreci karşısında kimse tutunamaz.

Çünkü başkan Erdoğan’ın politikaları bize uymaz.

TL’nin erime süreci uzunca bir süre devam edecek bu açık ve net.

Başkan Erdoğan hariç kabul etmeliyiz ki hiçbir siyasinin TL üzerinde bir yetkisi ve kontrolü yok. O yüzden seçim meydanlarında konuşulan her şey boş ve hoş bir sedadan ibaret!

TL’nin üzerinde yetkiniz olmayınca “Hayatı ucuzlatacağız” lafı hava da kalıyor.

Size daha seçim öncesi bunu yapıyorlar seçim sonrasını düşünün neler yapacaklar!

Zamlar, pardon onların tabiri ile güncellemeler şimdi 4-5 gün ara ile yapılıyor seçim sonrası gün aşırı olacak.

Artık enflasyon yok STAGFİLASYON sürecindeyiz.

Satılmasa da her şeyin fiyatı sürekli artacak.

Maaş artışı tek başına çözüm değil aksine erimeyi hızlandırır.

Kaşıkla verdiklerini bir sonraki hafta kepçeyle alırlar.

Bunu bilmek için ekonomi okumaya ya ekonomi profesörlerinin açıklamasına da gerek yok.

Kıbrıs sorununu çözmekten başka hiçbir seçeneğimiz yok.

Öyle benim “Kırmızı çizgim var” masalları da artık geride kaldı.

Oraya kim gelirse gelsin bu antlaşmayı imzalamak zorunda hem de hiç kıvırmadan, gecikmeden.

Federal çözümün BM parametreleri bellidir o yüzden tarife gerek yok.

Ne kadar erken çözersek herkes için iyi olacak.

“Ama ben AB’ye karşıyım istemem” gibi seçeneğiniz de yok.

Toplu bir iflasla yüz yüzeyiz.

Güneyle kuzey arasındaki ekonomik fark gece ile gündüz gibi oldu.

O kadar yalın yani!

Günün en çarpıcı ifadesi ise KTÖS Genel Sekreteri Şener Elçil’den geldi, “TL’lerini de alıp güle güle gitsinler.”

ÇATI da ZEMİN de çökmüştür…

Oyun bitti…

Perde kapandı…