Bir kez daha ekolojik yıkım ve rant dağıtımı için İmar Planı kararı alındı

YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı “Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı”’nın Birleşik Kurulda geçmesini değerlendir açıklama şöyle:

Girne’de yaşananlardan belli ki doğanın korunması konusunda hiçbir şey öğrenilmediği ya da tersten düşünürsek rant sağlanması için çok şey öğrenildiği belli oluyor ki hükümetin olmadığı, hatta Mimar olan ancak yaptıkları uygulamaları ile Mimarlar Odasına üyeliği düşürülmesi istenen Başbakanın resmi olarak izne ayrıldığını açıkladığı bir zamanda, UBP kurultayında kendisine avantaj sağlasın diye başlattığı süreç, onun UBP başkanlığına aday olmadığını açıkladığı koşullarda devam ediyor. Hükümet istifa etti, yenisi kurulana kadar yalnızca elzem, günlük konuların devamlılığı için Bakanlar Kurulu’nun kararlar üretmesi gerekirken, geleceği ilgilendiren hayati konuda gizli kapaklı “Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı”’nı Birleşik Kuruldan oybirliği ile geçti, olmayan başbakan her an bunu Resmi Gazetede yayınlayıp, resmileştirebilir! İmar Planları önemlidir ve YKP bunun için yıllardır mücadele etmektedir ama geçecek İmar Planlarının da sırf bir avuç müteahhitte rant sağlamak için ekolojik yıkımlara sebep olacak düzenlemeler de içermemesi amacıyla da mücadele ediyor.

KTMMOB’nin son açıklaması rant sağlamak son hazırlanan taslak imar planının değiştirildiğini ortaya koymaktadır. Şeffaflıktan uzak, demokratik katılımı sağlamadan kapalı kapılar ardından geçirilen bu düzenlemeleri YKP olarak kabül etmediğimizin altını çizeriz…

KTMMOB’nin açıklamalarına desteğimizi de ortaya koyarız, Birliğin şu görüşlerini aynen paylaşırız: “Bu yaşananlara ve yaşanacaklara bilerek göz yuman ve/veya destek vermiş olan Belediye Başkan ve meclis üyeleri de bilmelidir ki; yönetme sorumluluğunu üstlendikleri kentlerde bu plan sonrasında yaşanacak tüm sorunların ve usulsüzlüklerin sorumluluğuna ortaktırlar. Yaşananlara sessiz kalanlar ve gerekli tepkileri zamanında vermeyenler de arzuhale göre hazırlandığı anlaşılan imar planı ile plansız kent ve plansız yaşama destek vermiş olacaklardır. Planlı yaşam, planlı şehirler için sorumlulukla çalışan yerel yönetimler ve tüm paydaşlar ile iş birliği ve dayanışma içerisinde olacağımızı bu vesile ile bir kez daha belirtiriz.”

KTAMS’ın “Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı” sürecinin Şehir Planlama Dairesi Müdürlüğü tarafından Birleşik Kurul onayına kadar hukuksuz ve usülsüz bir şekilde yürütülmesini protesto etmek amacı ile gerçekleştirdiği greve YKP olarak desteğimizi de ortaya koyarız…

YKP olarak tüm paydaşların katılımıyla gerçekleştirilen ve herkesin asgari müşterekte uzlaşısı ile 2019 sonu ortaya çıkan İmar Planı’nın revize edilmeksizin hayata geçirilmesi için mücadele edecek herkesle yan yana olmaya, dayanışmaya devam edeceğiz…