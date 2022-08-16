Bandista’nın yeni albümü “kalbi kırık adanın işgalinin 48’inci yılında” kayda düşüldü

tayfa bandista kalbi kırık adanın işgalinin 48. yılında sunar; lakandon ormanından akdenizin ortasına bir albüm yavrusu, bir itiraz, bir LA sesi. https://t.co/uIPO9eaRNU

armağandır! çoğaltınız! dağıtınız! youtube: https://t.co/tFTDD8fFlA

soundcloud: https://t.co/fbL8zI4qMu pic.twitter.com/ZVleDNVIlJ — tayfa bandista (@bandista) August 14, 2022

Kıbrıs’taki örgütlerle de bağı bulunan Bandista, 14 Ağustos akşamı yeni albümünü kamuoyuna duyurdu. İnternet üzerinden paylaşıma, indirmeye ve kullanıma serbest şekilde paylaşılan LÂ albümü, 4 parçadan oluşuyor.

Konuyla ilgili Bandista tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

beyaz adamın “yeni dünya’nın keşfi yahut fethi” dediğine kadim kıtanın kadim halkları “LÂ! bu bir işgaldir” derler. itirazın LÂ’sını seslendiren Zapatista ve diğer yerli halklardan yüzlerce köylü oluşturdukları dinleme ve anlatma ekipleriyle 2021 senesinde işgalden 500 yıl sonra işgalcinin topraklarına yaptıkları iade-i ziyareti, “ancak korkmayın! intikam için değil, buralarda da mücadele ettiklerini bildiğimiz yoldaşlarımızla hemhal olmaya geliyoruz!” diye duyurdukları la Traversia por la Vida (yaşam yolculuğu)yla gerçekleştirdiler.

okyanus, pandemi, sınırlar ve diğer engelleri aşarak bu yolculuğun Kıbrıs ayağında gerçekleşen, kalbi kırık adanın insansızlaştırılmış topraklarında akdeniz’in farklı dillerini ve halklarını Chiapas köylüleriyle yan yana getiren buluşmada vücut bulan, faşizmin, kapitalizmin, patriyarkinin ve kolonizasyonun tahribatına dair farklı coğrafyalarda kendi dinamikleriyle yeşeren direnişlerin birlikte raksı bu albüme esin oldu.

Yunanistan’da Nazizm’in infaz ettiği yoldaşlarımızdan, bedenlerini bombaların şerrinden Akdeniz’e bırakan göçmenlerin hikayelerine, Kazablanka’da bir taraftar grubunun tezahüratından varlıkları direnişin tanımına dönüşmüş Filistin halkına, Zapatista toplulukların şarkılarından haziranımızın sokak sloganlarına Akdeniz’i Lakandon ormanlarıyla ilişkilendiren bu siyahatin notlarını LÂ albümümüzle, kalbi kırık adanın işgalinin 48inci yılında kayda düşüyoruz.

armağandır! çoğaltınız! dağıtınız!

tayfa bANDiSTA

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