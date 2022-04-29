Artık talimatla yönetilmek istemiyoruz

YKP Örgütlenme Sekreteri Halil Karapaşaoğlu Avrupa Gazetesi yazarı Şener Levent’in Türkiye’de mahkum olmasını değerlendirdi ve “Türk işgaline karşı çıktığı için ne sömürge mahkemelerinde ne de sömürgecinin kendi mahkemelerinde yargılanmasını kabul etmiyoruz” dedi. Açıklama şöyle:

Türk sömürgeciliği Kıbrıs’ın kuzeyinde Türk işgaline karşı mücadele veren Kıbrıslı Türk aydınlara karşı yürüttüğü sistematik saldırıları yoğunlaştırarak ileri bir noktaya taşımıştır. Avrupa Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Şener Levent ilk önce sömürge mahkemelerinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret iddiasıyla yargılanmış, burada beraat ettikten sonra Ankara’da da aynı mesele ile ilgili hakkında dava açılmıştır. TC mahkemelerinde gazeteci Şener Levent önce 1 yıl hapis cezasına mahkum edilmiş sonra bu ceza 10 aya indirilmiş ve daha sonra da 9 bin TL para cezasına çevrilmiştir.

TC devleti, istirdat projesi kapsamında Kıbrıs’ın kuzeyini kendi topraklarına katmak için siyasal, ekonomik ve kültürel anlamda kuzeydeki toplumsal yapının formunu bozarak yeni bir toplum inşaa etmek için neredeyse 50 yıldır sömürge politikalarını bizlere dayatmaktadır. TC devleti buradaki işbirlikçileriyle birlikte bu amaca ulaşmak için her türlü yolu meşru görmektedir. TC devletinin sömürge politikalarına karşı çıkan Kıbrıslı Türk aydınları ilk önce kuzeydeki mahkemelerde yargılatmış sonra onların Türkiye’ye girişini yasaklatmış şimdi ise Türkiye’deki mahkemelerinde yargılatıp hapse mahkum etmeye başlamıştır. Bundan sonraki süreç Kıbrıslı Türk aydınların işgal topraklarından alınıp Türkiye’deki zindanlara atılmasıdır.

CTP, HP, TDP ve DP hükümetinin İçişleri Bakanı olan şu an HP Milletvekili Ayşegül Baybars, TC İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile güvenlik başlığı altında Şubat 2019 yılında bir protokol imzaladı. Bu protokolün içeriğinin derhal Kıbrıslı Türklerle paylaşılmasını istiyoruz. Bu protokolün içinde mahkûmiyet alan muhaliflerin Türkiye’ye iadesi var mıdır yok mudur? İşbirlikçi UBP’nin bu protokolü bir an önce iptal etmesini istiyoruz.

Yeni Kıbrıs Partisi olarak Avrupa gazetesine 2000’lerin başından bu yana Türk derin devleti tarafından yapılan bombalamaları, kurşunlamaları, haciz işlemlerini, yargılamaları ve yazarlarının zindanlara atılmasını kınıyor ve şiddetle reddediyoruz. Gazeteci Şener Levent’in Türk işgaline karşı çıktığı için ne sömürge mahkemelerinde ne de sömürgecinin kendi mahkemelerinde yargılanmasını kabul etmiyoruz. Yeni Kıbrıs Partisi Türkiye’nin kuzeyde uyguladığı politikalara 33 yıldır karşı çıkmakta bu yolda direnişi örmeye çalışmaktadır. YKP, başta Avrupa gazetesi ve gazeteci Şener Levent olmak üzere bu ülkenin özgürleşmesi için mücadele veren bütün Kıbrıslı Türk aydınlarla dayanışmaktadır. Ülkemizdeki demokratik kitle örgütleri olmak üzere halkımızın tümünü Şener Levent hakkında alınan bu karara en sert şekilde tepki vermeye çağırıyoruz.

Bu memleket ve bu ülkenin aydınlık yüzleri bizimdir. Türkiye’nin hem ülkemize hem de insanlarımıza yaptığı bu zulüm kabul edilemez. Bu zulme karşı, insanca yaşamak için birlikte yeni bir siyasal hat üzerinde birleşmekten başka çaremiz yoktur. Artık talimatla yönetilmek istemiyoruz. Bu memleket bizimdir biz yöneteceğiz!