Almanya seçimleri yorumlanırken – Özkan Yıkıcı

Şu ana kadar gelen haberler “27 eylül gecesinden söz ediyorum” Sosyaldemokratların seçimleri kazandığı hakındadır. Bu sonuçları iyi anlamak için, geçenlerde yazdığım Almanya seçimleriyle alakalı, gelişen süreçteki parti denklemlerini yeniden okursanız,konuyu daha doğru yorumlama şansınızın da olacağını belirtmekte fayda vardır. Seçimi Sosyaldemokratlar kazandı. Hristiyan birlik partielri resmen oy kayıplarıyla yenilgi durumundadır. Yeşiler ise bir ara birinci sıraya çıksalarda, yeniden gerileyip klasik yerlerinde oynuyor. Liberal ve öteki partielrin de durumu bu. Bu arada, Berlinde yapılan halk oylamasında boş konutların yerleşime verilmesi referandumu da büyük oyla evetle sonlandı….

Almanyada seçim sonuçları belli ki Sosyaldemokratlar beklenmeyen şekilde kazandılar. Bu ifade seçim sürecine girerkenki durumdu. Nerede ise üçüncü sıraya dek gerilediler. Almanyadaki sel olayları, Yeşilrin yaşadığı yönetim sgandaları birden Sosyaldemokratların önünü açtı. Özellikle Almanyada seller yeniden Sosyaldemokratlara seçimi kazandırtı. Aynisi ikibinlerde Şloyder dönemi için gerçekleştiydi. Seçimi Hristiyabn blok kazanma eşiğindeyken, oluşan seller ve yine iki parti arasındaki fark, seçmeni sosyaldemokrat yelpazeye çekti. Bu defa gerçi Yeşiler de vardı. Ama, yeşiler elerine geçen fırsatı, örgütsel gerçekliğin yetersizliği ile ilkesel uyumsuzlk pratiği sonucu yükseliş düşüşe dönüp ayni noktaya gelindi.

Şu gerçekerli de gözden kaçırmayalım: Almanya seçimlerinin onca önemli olup da dünyada merakla beklenmesinin nedenlerinden birisi de almanyanın önemli ekonomik güç olması, AB motorunun merkezinde bulunmasının önemi elbet vardır. Ayrıca Alman seçimelrinde kitlesel yapılanış nedeniyle seçmen çizgileri belirli olaylarda kolayca değişkenlik gösteren seçim ortamlarına da sahiptirler. Merkelin Hritstiyan Blok partisi önde girerken, Ekolojik felaketler, seller ve sağlıktaki bazı tartışmalar,Merkel siz partiyi geriletmeye başlattı. Bir anlamda, seçim dönemi yaşanan gelişmeler ve partilerin takındıkları tutumlarla verdikleri güven bazı seçmen faylarını kırdı. Gericilik ve sağın medet bekledikleri göçmenelr sorunu ilk sıraya çıkamadı. Bu çıksaydı faşist partinin de oyunun artması mümkündü. Ama, ırkçı eylimler geride kalınca, faşist parti de pek beklenen yükselişi göstermedi. Ekolojik tartışmalara rağmen Yeşiler yönetsel yetersizlik ile sağa kayış sonucu, yakaladıkları ilk sıraya dek yükselmeyi koruyamadılar. Sol parti ise galiba dünyanın klasik tekrarını yaşadı. Sosaldemokratlar kualisyon yapacağız sesini yükseltmedikleri, Yeşilrin karşı duruşları nedeniyle,seçim sonrası kurulacak kualisyon beklentisi olumsuzluğu nedeniyle pek de olumlu sonuç almadı. Bazı siyasal tavizlerle sistemleşerek ortak olma tavrı nedense karşılık bulmadı. Bu ilk gözlemler, almanya kualisyon pazarlığının epey sancılı geçeceğine benziyor. Şimdilik Sosyaldemokrat, Yeşiler ve Liberaler ortaklığı daha yakın görülüyor. Ancak, yapılacak pazarlıklar ve küçük partilerin tutumları bu tip tercihleri olumlumsuz etkilemeye adaydır. Belli olan Almanyanın yeniden klasik kualisyon döneminin devam edeceğidir. Yanıtılmayalım: Sosyaldemokrat partinin lider kesimi şu anda sağa yöneliş kesimindendir. Almanyanın bağımsız ve Avrupa gücüne nedenli önem vereceği net deyildir. Ekolojik politikanın sözlerle de olsa prokramda yer alacağı kesin. Bence bu konuda Sol partinin kendi kendine deyerlendirme yapması gerekir. Onca tavize karşın klasik Sosyaldemokrat tutumu aşamıyor. Tıpkı tüm dünyada olduğu gibi, Alman Sosyaldemokratlar da hem sol partilrle yakınlıktan kaçıyor, sosyalist söylemlerden de epey uzaklaşıp, sermayenin tercihine ulaşacağı tutumundan hala vazgeçmediler. Neolieraleşmenin sol kanadı gibi hala davranmaktadırlar. Aynen Akıncı ve Mehmedalili bizim gerçeklerimiz gibi.Buda Alman seçimlerinden sosyalistlere çıkan derstir.