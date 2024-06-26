Kolay değil: tam ondört yıldır şu veya bu şekilde tutsaklık yaşadı. Yargı sonucu olmadan gerçekleşen tam ondört yıl.. Assange sistemin adalet ve siyaset tutsaklığının ne olduğunu ödeyen önemli medya yayıncısıdır. Tam ondört yıl ordan oraya tutsaklık yaşadı. Konu ise Amerika’ya verilip verilmemme indirgemesiyle savruldu. Ekvator elçiliğinden İngiltere hücre hapisliğine dek tam dört yıl geçti. Neden mi: Amerikanın pisliklerinin yayınladığı için. Amerikan emperyalizmin uygulamaları ve diplomatik yazılımları internet sitesine WikiLeaks belgeeriyle dünyaya sunmasıdır. Suç unsurundan çok, siyasi kesimler “gizli sırları yayınlama” noktasından yaklaştılar. Assange ise bunun kamu görevi olduğu ve insanların bunları bilmesi gerektiği yayın hakıyla yayınladı. Yalan yoktu. Tam aksi yapılan katliyamların belgeleri vardı. Ama tüm bunların bedeli Assange tam odndört yıl hapisten esarete yaşamının tükenmesine sebep kılındı.

Dünya son yılalrda ünlü yayıncı Assange’ın hikayesini izledi. Konu şuydu: Assange amerikaya verilsin mi verilmesin mi oluyordu. Konu Amerika olunca da akan sular dururdu. İlk adalet kırılması isveçte başlayıp, sonra İngiltere adalet odalarında deam etti. Avusturalya başbakanının da devreye girmesi ile durum sonuca ulaştı. Zaten Assange ondört yıl içerde yaşıyordu. Verilecek bir cezayla hüküm olsa da hapiste tutuklu kalma nendeniyle dışarı çıkacaktı. Amerikan kesimi de bunu kabul ediyordu. Assangea, bir suçu kabul etmesi önerildi. Bunun la verilecek ceza miktarı da yatağı sürece uyacağı için de serbes brakılacaktı. Konu “gizli belgeleri ele geçirme ve yayınlama suçu”n olarak da belirlendi. Böylelikle WikiLeaks belgeleri resmen cezayla birlikte onun sahibi Assange serbes kaldı..

Kısa bir düşünün: WikiLeaks belgeleri ikibin onda yayınlanınca yankı buldu. Tam on milyon belge olarak söylenmektedir. Afganistan ırak Amerikan operasyonlarından, diplomatik yayzışmalara dek epey bilgi vardı. Bunlar, yayınlanmayan bilgilerdi. Birçok kaynak da böylelikle ortaya çıktı. Aynen Kıbrıs gibi. Öyle ki Turgay Avcının kurduğu hülle partisinin hikayesi dahi gönderilen kriptolarda vardı.

Bu yayılma, Amerikan çevrelerini sarstı. İnanılmaz bir koşuşma başladı. İsveçte Assange bulunurken, iki kadının iftirasına uğradı. Konu tamamen netleşmeden sveç “kutsal adeleti” hemen harekete geçti. Hatta Assangeı Amerika’ya teslim etmesi gündeme geldi. İngiltere’ye gidiş ise ayni karşılıkla karşılandı. Ekvator elçilik esirliği başladı. ABD Ekvatordaki sol yönetimi seçimle devirince de Assangeın Ekvator elçiliği serüveni de sonlandı. Onu İngiltere’ye verdiler. Hapiste hep verilsinmi sorularıyla yatıyordu. Yarı felç dahi oldu. İngiltere yargısı da epey sıkıştı. Pazarlıklar ise sonuçta Assangeın bir suçunu kabul etmesiyle sonlandı. Çünkü suçun bedeli ondört yılı zaten hapiste geçirdi.

Assange bu yaşamla bedel ödedi. Suçu ise Amerikan emperyalizmin yaptıkları ile diplomatik yazışmalarının kamuoyuna sunulmasıydı. Bu bilgilerle de gördüm ki gerek Druşodisin gerekse Aslımın yayınladığı Amerikan belgeleri eserlerinden daha fazla bilgiler saçıldıydı. Bu da bizim araştırmalarımızda dikat etmemiz gereken konumu yansıtıyordu. Amerika kendince yayınlattığı belgeler tamamen gerçeği açıklamıyor. Gizlediği bilgilerle de durum daha geniş olmaktadır. Ben bunu direk Yetmişdört döneminde yaşadım. Amerikan belgeleri denilirken, özellikle Kıbrıs ve Yunanistan’da saçılan belgeler çok daha geniş ve bazı farklı durumlar da vardı. Zaten genelde yayınlanan belgeler tüm gerçekleri içermez. Latin Amerika deneğimi bize bunu kanıtladıydı. Bazı CİA müdahaleleri Amerikan yayınlanan belgelerde raslanmazken, kendi ülkelerinde sol yönetiler gelince, yapılan taramada ortaya serildi. Bunu en son brezilya ve Şilide gördük.

Tüm bu anlatılanların üstüne oturan gerçeklik: Assange, yayılnadığı belgelerle yayınlanıp bilinmeyen birçok bilgi içermektedir. Amerikanın savunması ise “konuyla alakalı bazı kişilerin ivşa edilmesiyle, onların hayatının tehlikedenolacağı” bahanesidir. Oysa onca bilgi sonucu olaylarda direk katılımcı olan hiçbir kimse ne ldürüldü nede yargılandı. Halbuki adalet denilen mekanizma tarafsız işleseydi, en azından katliyam ve işkence yapan kesimler sorgulanırdı. Yine de Assange, hem dünyaya bilgi kazandırtı hemde gerçeklerle nasıl bedel ödetildiğini, kendine yapılanla kanıtladı.

Tarih Assangeın katgılarını önemli belge olarak çoktan kaydeti. Yaptığı katılım tartışılmaz derecede önemlidir. Amerikan yalan mekanizmansının yatıklarını bizat kendi bilgileriyle kamuoyuna sundu. Bu nedenle Assange tartışılmaz önemli yayın iletişimci aydınn olarak hep anılacaktır. Bu arada dileyen Kıbrısla alakalı birçok hala konuşturulmayan gerçek bilgileri de WikiLeaks’te bulur. Bazılarını zaten bende yazdım. Assangea aydınlık gökyüzüne yeniden gelmesine merhaba diyorum.