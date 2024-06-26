Avrupa Sol Partisi’nden Fransa’da yeni Halk Cephesi’ne destek açıklaması

Avrupa Sol Partisi’nin Yürütme Kurulu açıklaması şöyle:

Fransa’daki durumun gelişimi, kapitalizmin çok derin bir krizi bağlamında toplumsal krizlerin, derinleşen eşitsizliklerin, demokratik krizin ve rejim krizinin yoğunlaştığını gösteriyor. Kırk yıllık neoliberal politikalar toplumsal ve bölgesel dayanışmayı ortadan kaldırdı. Emmanuel Macron büyük ölçüde reddedildi. Toplumu parçalayarak, Fransa’yı temsilcisi olduğu büyük mali sermayenin hedefleriyle aynı hizaya getirmeye çalışarak, siyasi ayrışmayı hızlandırdı ve sağ-sol ayrımını maksimum düzeyde bulanıklaştırdı. Aşırı sağ bu zeminde, ister yabancı olarak algılanan biri, isterse sadece biraz daha iyi durumda olduğu varsayılan bir komşu olsun, öfkeyi “ötekine” yönlendirerek büyüyor. Aşırı sağ, halk protestolarını içeriğini boşaltıyor ve bunu Fransız toplumunu ırkçı ve yabancı düşmanı bir temelde yeniden kurma projesine hizmet etmek için hileli bir şekilde kullanıyor. Aşırı sağ iktidarın kapısında. İtalya ve Macaristan’da olduğu gibi, sağın bir kısmı ve burjuvazi, aşırı sağla utanç verici bir ittifak içinde, sermayenin egemenliğini sürdürmenin yollarını arıyor.

Avrupa’da olduğu gibi Fransa’da da aşırı sağ halkın yanında değil, en kötü anti-sosyal politikaları destekliyor. Ülkenin 1944’te faşizmden kurtarılmasından bu yana Fransız halkının demokratik ve toplumsal başarılarının mirasına ve hatta Fransız Devrimi’nin yurttaşlar arasındaki eşitlik mirasına bugün meydan okuyor.

Aşırı sağın Avrupa seçimlerinde konumunu güçlendirdiği ve aşırı sağcı İtalyan Giorgia Meloni hükümetinin Avrupalı muhafazakârlarla anlaşmalar yapabilecek konumda olduğu bir ortamda, Fransa’da 30 Haziran ve 7 Temmuz’da yapılacak parlamento seçimleri Avrupa’nın geleceği için yaşamsal önem taşıyor.

Avrupa Sol Partisi, Fransız solunun tüm örgütlerini bir araya getiren Yeni Halk Cephesi’nin oluşumunu memnuniyetle karşılıyor ve destekliyor.

Bu yeni girişim umut vericidir. Bu, halk açısından sağ-sol ayrımının yeniden netleştiğini gösteriyor. Sendikaların taleplerine dayanan bir yasama anlaşması ve sendika konfederasyonları Genel Çalışma Konfederasyonu (CGT) ve Birleşik Sendikalar Federasyonu’nun (FSU) yanı sıra Fransız Demokratik Çalışma Konfederasyonu (CFDT) ve Ulusal İşçi Partisi’nin de açık desteğiyle Özerk Sendikalar Birliği (UNSA), Yeni Halk Cephesi, emekli maaşları ve maaşlar, enerji fiyatlarının kontrolü, iklim kriziyle mücadele, ırkçılık ve Yahudi karşıtlığına karşı mücadele ve Fransa’nın barışa yönelik uluslararası kararlılığı için toplumsal istemlerde bulunuyor. Bu istemler; acil toplumsal, ekolojik ve barış sorunlarına yanıt verebilecek temel önlemleri sağlar ve bunu yapmak için gereken mali araçları sağlar ve aynı zamanda işçi haklarında da iyileşme sağlar. Yeni Halk Cephesi yeni bir siyasi ve toplumsal çoğunluk oluşturmayı amaçlıyor.

Avrupa Sol Partisi, kendisini Yeni Halk Cephesi’yle özdeşleştiren, aşırı sağ çoğunluğun oluşmasına karşı bir alternatif sunan ve yaşamı değiştirme umudunu yeniden yaratan zorlu ve yoğun bir seçim kampanyası yürüten tüm örgüt ve aktivistlere en güçlü ve en yoldaşça desteğini sunuyor.

Çeviri: Nezih Kazankaya