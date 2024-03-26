Türki Devletlerin Tanımadığı ‘Eşit Egemen’ – Tacan Reynar

Övünmeye gelince fersah fersah gerinerek ‘eşit egemeniz’ dediğiniz milli teziniz yerle yeksan…

Yıllardır dilinize pelesenk olmuş ‘KKTC vardır ve ilelebet varolacaktır’ söylemi de artık her söylendiğinde gülünç kalıyor.

15 Kasım 1983’ten bugüne ne dereler ne çaylar aktı köprülerin altından,

hangilerinizin eline ne fırsatlar geçti,

kimileriniz haketmedikleri makamların, mevkilerin ve koltukların sahibi oldu.

Vasatlığın iktidarlarını yaşattınız topluma yıllardır.

Yasa yapmayı bilmeyen kimler varsa o meclise oturdu.

Siyaset bilimi ve yurt sevgisi olan gençler ya ülkeyi terketmekte buldu çareyi ya da kamuda bir yerlerde alt kademelerde yer edinme.

Böyle sahte bir rejimin, Rum sahte deyince küplere bindiğiniz sahte devletin sahteliklerini de bugünlerde mahkemelerde deşifre eder oldunuz.

Gemi karaya oturalı çok oldu ama yiye yiye bir türlü ganimeti de bitiremediniz.

Bu memlekete, bu topluma kıydınız.

Sahte rejiminize göstermelik sırıtanlar bile artık sizi sallamıyor.

Hor gördüğünüz ama insan kaçakçılığı yapılan o ülkelerin ‘öğrencileri’ bile artık buralara uğrayamayacak örneğin.

Seçkin ve çok seçilen eski Milli Eğitim Bakanı’nız Kemal Dürüst tutuklanıyorken, Afrika ülkesi Zimbabwe 5 üniversiteyi akredite listesinden çıkarıyor.

Sağlık sisteminin ardından, eğitim sektörü çöküşte…

Üstelik tam da batan geminin mallarını toplamak için kurtarıcı diye atanmış CB Tatar’ın DAÜ’de düzen kurmayı beceremeyen kişiyi, tüm üniversiteleri kurtarmak ve denetlemek için atamış olduğu gibi.

Bâzen diyorum da, 10 yaşındaki çocuğa verseniz o makamı daha akılcı yönetir.

Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu ama, en büyük milliyetçi sizlersiniz.

Bakın, Türki devletlerle arası sıkı fıkı olan Arıklı bile çare bulamıyor Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Kazakistan ve Kırgızistan ile diplomatik ilişkilerini ‘derinleştirmesine’!

Dış İşleri Bakanlığı ve Ertuğruloğlu daha Twitter’dan milli gün kutlamaya devam etsin.

Veya kutlamadan önce şu soruların hesabını versin:

Bahreyn temsilcisinin vizesi neden onaylanmadı?

Sonra Katar’a neden atandı?

Bahreyn temsilciliği vize yenilenmediği için nasıl kapandı?

Kazakistan ile de ilişkilerini geliştiriyor Kıbrıs Cumhuriyeti.

Hatta inanır mısınız, daha Kasım 2023’te Kıbrıs Cumhuriyeti vekilleri Antalya’da düzenlenen Asya Parlamenter Asamblesi Yürütme Konseyi’ne katılmış ve ‘Tornaritis’in Yürütme Konseyi toplantısı çerçevesinde TBMM Başkanı Dr. Numan Kurtulmuş ile kısa bir görüşme gerçekleştirdiği, Çin ve Azerbaycan heyet başkanlarıyla da temaslarda bulunduğu ve Asamble’nin işleyişiyle ilgili konuları ele aldığı’ haberlere yansımıştı.

Tabi dünya haberlerinde yer aldı, bizde öylesine geçiştirildi.

Bahreyn, Kırgızistan, Türkmenistan, Azerbaycan ve Türkiye !

Bakın, Limasol merkezli ünlü gemicilik şirketi bile nasıl İstanbul’da ofis açıyor. Türk medyası da haberi ‘Türk denizciler Rumlara danışacak’ diye müjdeliyor.

Görmek ile bakmak arasında fark vardır.

Üç maymunu oynayanlar istedikleri kadar her yerlerini kapatsınlar, safsata siyaseti de bir yere kadar!

UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu da ”Rumlar bizimle hiçbir şekilde eşit statüyü kabul etmiyorlar” demiş.

Eşit statü mü? Eşit egemen mi?

Sen, bırak Kıbrıs Cumhuriyeti’nin seçilmiş milletvekillerinin sizi eşit statüde kabul etmesini, müslüman kardeşin Bahreyn diplomatına vize bile vermiyor, temsilciliğin kapanıyor.

Üyeliğe kabul edilmeyip sadece gözlemci olabildiğin Türk Devletleri Teşkilatı’ndaki Türki devletler de KKTC ile değil, Kıbrıs Cumhuriyeti milletvekilleri ve bakanları ile el sıkışıyor.

Siz oralarda gözlemeye devam edin.

Gözleyin, ama batan sahte siyasetin son palavraları bunlar,

öncesinde bir Bahreyn vize reddi yiyin de öyle hazmedin !