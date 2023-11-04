Avrupa Vicdani Ret Bürosu (EBCO) Genel Kurulu, 28 Ekim’de Lefkoşa/Kıbrıs’ta gerçekleştirildi

Avrupa Vicdani Ret Bürosu (EBCO), Genel Kurulunu 28 Ekim 2023’te Lefkoşa, Kıbrıs’ta gerçekleştirdi; hem ara bölgede, Dayanışma Evi‘nde hem de Kıbrıs’ta Vicdani Ret İnisiyatifi‘nin ev sahipliğinde çevrim içi olarak karma bir toplantı olarak düzenlendi. EBCO Genel Kuruluna Belçika, Kıbrıs, Fransa, Gürcistan, Almanya, Yunanistan, İtalya, Rusya, İsviçre, Türkiye, Ukrayna ve İngiltere’den üye kuruluşların temsilcileri katıldı.

“Özellikle Rusya’nın Ukrayna’ya karşı devam eden saldırganlık savaşı göz önüne alındığında mevcut zorlukları tartışmak ve Rusya, Ukrayna ve Beyaz Rusya’daki tüm vicdani retçilerin, asker kaçaklarının ve şiddet içermeyen savaş karşıtı protestocuların korunmasına yönelik eylemlerimizi düzenlemek için bir araya geldik. Kıbrıs’ta vicdani retçilerin hak ihlallerini, Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin ilgili kararlarını uygulamamasını, Yunanistan’ın BM İnsan Hakları Kararına uymamasını da ele aldık. Son olarak İsrail’deki vicdani retçilerle dayanışmamızı ve çatışmadaki tüm şiddete, ayrımsız cinayetlere ve yıkımlara karşı net tavrımızı ifade ettik. EBCO Başkanı Alexia Tsouni bugün yaptığı açıklamada, Ukrayna’da, Filistin’de ve dünya çapındaki tüm çatışma bölgelerinde adil ve kalıcı bir barışa ulaşmak için derhal ateşkes ve müzakere çağrısında bulunduk” dedi.

Askerlik hizmetini vicdani ret hakkı, Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi’nin (ICCPR) 18. maddesi kapsamında güvence altına alınan, kamuya açık durumlarda bile ihlal edilemeyen düşünce, vicdan ve din özgürlüğü hakkının doğasında yer almaktadır.

EBCO şu anda aşağıdaki ortak uluslararası kampanyaları yürütmektedir:

* #ObjectWarKampanyası: Rusya, Beyaz Rusya ve Ukrayna’daki tüm asker kaçakları ve askerlik hizmetine karşı vicdani retçiler için koruma ve sığınma.

* Rusya’daki vicdani retçilerin, asker kaçaklarının ve teslim olan veya yakalananların uluslararası korunmasına yönelik gerekli tedbirler hakkında Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu’na yapılan çağrı, aynı zamanda Rusya’da askerlik hizmetine yönelik Vicdani Retçiler Hareketi tarafından da desteklenmektedir .

* 15/08/2023 tarihinden bu yana kısmi ev hapsinde tutulan Ukrayna Pasifist Hareketi Genel Sekreteri Yurii Sheliazhenko’ya yönelik tüm suçlamaların düşürülmesine yönelik kampanya .

* #protection4olga kampanyası: Siyasi sığınma başvurusu Litvanyalı yetkililer tarafından 18/08/2023 tarihinde reddedilen Belarus örgütü “Bizim Evimiz“in Litvanya’daki yöneticisi Olga Karatch için koruma ve sığınma.

Buna paralel bir eylem olarak, EBCO, Yunan Vicdani Retçiler Derneği ve Kıbrıs Vicdani Ret Girişimi ortaklığında 27/10/2023 tarihinde Kaymakkin Sosyal Alanı‘nda Yunan vicdani retçi Michalis Maragkakis’in kitabının sunumu düzenlendi. Panelin moderatörlüğünü EBCO Kıbrıs yönetim kurulu üyesi Gina Chappa üstlenirken, panelin konuşmacıları ise Yunan vicdani retçiler Michalis Maragkakis, Lazaros Petromelidis ve Theodoris Diamantidis oldu.