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Kıbrıs iktibasSevgül UludağAtlılar’daki kazıda on Kıbrıslıtürk’ten geride kalanlara ulaşıldı - Sevgül Uludağ
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Sevgül Uludağ

Atlılar’daki kazıda on Kıbrıslıtürk’ten geride kalanlara ulaşıldı – Sevgül Uludağ

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Orjinal yazının kaynağıyeniduzen.com
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1974’te savaş sonrasında öldürülüp gömülmüş oldukları toplu mezardan bazı Kıbrıslıtürkler tarafından çıkarılarak Atlılar Şehitliği içerisine toplu olarak gömülen Atlılar köyünden Kıbrıslıtürkler’in bulunduğu gömü yerinde Kayıplar Komitesi’nin yürütmekte olduğu kazıda, on Kıbrıslıtürk’ten geride kalanlara ulaşıldı. Kazılar, bu toplu gömü yerinde bulunan Atlılar’dan 37 Kıbrıslıtürk’ün DNA testleri vasıtasıyla kimliklendirilmesi maksadıyla yürütülüyor.

Kayıplar Komitesi Kıbrıslıtürk Üye Ofisi Kazılar Koordinatör Yardımcısı Arkeolog Erge Yurtdaş’tan aldığımız bilgilere göre, kazılarda son durum şöyle:

***  Paşaköy/Aşşa: 1963/64 kaybı iki Kıbrıslıtürk’ün bir tarlada efkalipto ağaçlarının altında veya bu ağaçların arasındaki bir çukur/kuyuda gömülü olabileceği bilgisi üzerine daha önce kazısı yapılan alanda genişletme çalışmaları yapmak amacıyla başlatılan kazı çalışmaları tüm hızıyla devam etmektedir.

***  Geçitkale/Lefkonuk: 1963/64 kaybı iki Kıbrıslıtürk’ün Geçitkale’de Çınarlı (Bladan) köyüne doğru olan tarlaların içindeki bir kuyuda gömülü olabileceği bilgisi ile başlatılan kazı çalışmaları halen devam etmektedir.

***  Atlılar/Aloda: 1974 yılında Atlılar toplu mezarındaki 37 Kıbrıslıtürk, Atlılar Köyü’ndeki Şehitliğe taşınmıştır. Atlılar şehitliğindeki kalıntıları kimliklendirmek amacıyla başlatılan kazı çerçevesinde, mezar alanı içerisinde manuel kazı çalışmalarına geçilmiştir.

***  Girne (askeri bölge): 1974 kaybı bir grup Kıbrıslırum’un dere yatağına yakın bir noktada gömülü olabileceği bilgisi ile daha önce de kazısı yapılan alana yakın bir noktada tekrardan başlatılan kazı çalışmaları halen devam etmektedir.

*** Lapta/Lapithos: 1974 kaybı bir grup Kıbrıslırum’un, Lapta’daki Ayirgodissa Kilisesi’nin çevre duvarının yanında gömülü olabileceği bilgisi üzerine başlatılan kazı çalışmaları halen devam etmektedir.

***  Peristerona: 1974 kaybı bir Kıbrıslıtürk’ün kuyuya atılmış olabileceği bilgisi üzerine başlatılan kazı çalışmaları halen devam etmektedir.

Biz de kazı ekiplerindeki tüm arkeologlarımıza, şirocularımıza ve diğer çalışanlara “Çok kolay gelsin” diyoruz…

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Atlılar’daki kazılardan görünüm…
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