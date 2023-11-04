Anglo-amerikan emperyal aklın ve uydusu devletlerin sansürü – Hayati Yaşamsal

Anglo-amerikan emperyal aklın ve uydusu devletlerin sansürü, Filistin halkının direnişini manipüle ediyor, taşeron İsrail’in Gazze’de yaptığı etnik temizlik ve soykırıma destek vererek ortak oluyor.

Mescid-i Aksa Tufanı’nın en önemli bilgisi İsrail’e saldırı Hamaslı cihatçılar tarafından değil, dört birleşik silahlı grup tarafından gerçekleştirildi gerçeğin gözümüzden kaçırmamalıyız.

Bu, Gazze’deki Filistinlilerin elli yıldır ilk kez birleşmesidir.

Anglo-Amerika ve Uydu devletler ister Beğenin ya da beğenmeyin, Filistinlilerin kaderine karşı uzun yıllardır süren kayıtsızlığınızın bedeli ödeniyor.

El Aksa Tufanı” operasyonu tek başına Hamas tarafından gerçekleştirilmedi.

Bunun tetiklenmesine tüm Filistin Direnişinin üniter bir operasyon merkezi karar verdi.

Ana bileşen olan Hamas, birliklerin büyük kısmını sağladı ancak diğer üç grup da katıldı:

İslami Cihad, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi ve Filistin Genel Komutanlığı Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC-CG).

Bu Mescid-i Aksa Tufanı’nın en önemli bilgisi Filistin direnişinin yapılanması olayını değiştiriyor. Bu artık Müslüman Kardeşler’in cihatçı bir operasyonu değil, Gazze’deki tüm Filistinlilerin saldırısıdır. Yalnızca yukarıda adı geçen grupların dışında kalan ve başkanı Mahmud Abbas’ın ağır hasta olduğu Batı Şeria El Fetih katılmadı.

Bu operasyonun amacı, bazı Hamas cihatçıları bunu yapsa bile “Yahudileri öldürmek” değil, sivilleri ve askerleri alıp İsrail’in yüksek güvenlikli hapishanelerindeki Arap tutuklularla takas etmekti.

İsrail-Filistin çatışmasının iki devletle (İsrail’in hâlâ sınırları yoktur ve Filistin’inki hâlâ tanınmamıştır) değil, iki nüfus arasında olduğunu hatırlayalım.

Bu özel bir durum: Filistinliler bir devlet tarafından temsil edilmiyor ve İsraillilerin işgalci güç olarak ek sorumlulukları var.

Bu olaylar, 15 Mayıs 2023’te Körfez İşbirliği Konseyi, 77’ler Grubu, Arap Devletleri Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Çin’in Tel Aviv’in İsrail’i Birleşmiş Milletler’den uzaklaştırması çağrısında bulunmasıyla gerçekleşti.

Batı basını 7 Ekim Filistinlilerin kaderine karşı uzun yıllardır süren kayıtsızlığını sona erdiren Mescid-i Aksa Tufan eylemini barbarca suç olarak haber yaparken, İsrail’in 2014 ile ve 7 ekimden itibaren uygulamada olan “2023 GAZZE Planı”nıdan ve Gazze de yaşanan etnik temizlik ve soykırım dan hiç haber yapmadı.

İŞTE BATI BASININDA HİÇ BAHSEDİLMEYEN,

15 TEMMUZ 2014 MOŞE FEIGLIN*’IN GAZZE’YE ÇÖZÜM PLANI VE

7 EKİM 2023 DEN BERİ GAZZEDE UYGULANAN ETNİK TEMİZLİK-SOYKIRIM VE SÜRGÜN PLANI

Moşe Feiglin-2014’de Knesset meclisinin Başkan Yardımcısı ve İsrail’i yöneten Likud partisinin Manhigut Yehudit (“Yahudi Liderliği”) grubunun başkanı

ÜLTİMATOM

İsrail Başbakanı’ndan düşman halkına, İsrail’in kendi bölgelerindeki askeri hedeflere saldırmak üzere olduğunu bildirdiği ve olaya karışmayan ve zarar görmek istemeyenleri derhal oradan ayrılmaya çağırdığı bir uyarı. Sina Gazze’den uzak değil ve gidebilirler. İsrail’in insani çabalarının sınırı bu olacaktır. Hamas kayıtsız şartsız teslim olup saldırıyı engelleyebilir.

SALDIRI

Gazze Şeridi’ndeki tüm ‘hedef banka’ya, IDF’nin maksimum gücüyle (ve bunun çok küçük bir kısmıyla değil) ve elindeki tüm geleneksel araçlarla saldırmak. ‘Canlı kalkan’ veya ‘çevreye zarar’ gözetilmeksizin tüm askeri ve altyapı hedeflerine saldırılacak. Hedefleri tam olarak vurmamız ve önceden uyarıda bulunmamız yeterli.

KUŞATMA

Buna paralel olarak Gazze’de tam bir kuşatma var. Strip’e hiçbir şey girmeyecek. Ancak İsrail Gazze’den çıkışa izin verecek. (Siviller Sina’ya gidebilir, savaşçılar IDF güçlerine teslim olabilir).

SAVUNMA

İsrail veya İsrail güçlerinin saldırıya uğradığı herhangi bir yere derhal tam güçle saldırılacak ve ‘canlı kalkan’ veya ‘çevreye zarar’ dikkate alınmayacak.

FETHETMEK

İsrail Silahlı Kuvvetleri, hava ve uzak mesafe ateş gücüyle hedeflerin yumuşatılmasını tamamladıktan sonra, başka hiçbir düşünceye gerek duymadan, askerlerimizin zarar görmesini en aza indirmek için gerekli tüm araçları kullanarak, tüm Gazze Şeridi’ni fethetmek üzere piyade gönderecektir.

ELEME

GSS ve IDF, Gazze’deki tüm silahlı düşmanları tamamen ortadan kaldıracaktır. Suç işlemeyen ve silahlı teröristlerden ayrılan düşman halkına uluslararası hukuka uygun muamele yapılacak ve ayrılmalarına izin verilecek. İsrail, ayrılmak isteyenlere cömertçe yardım edecek.

EGEMENLİK

Gazze bizim topraklarımızın bir parçasıdır ve sonsuza kadar orada kalacağız. Topraklarımızın bir kısmının sonsuza kadar özgürleştirilmesi, toprak ele geçirme savaşında askerlerimizi tehlikeye atmayı haklı çıkaran tek şeydir. Gazze’deki terör ortadan kaldırıldıktan sonra burası egemen İsrail’in bir parçası olacak ve Yahudiler yaşayacak. Bu aynı zamanda İsrail’deki konut krizini de hafifletmeye hizmet edecek. Sahil tren hattı en kısa sürede Gazze Şeridi uzunluğuna kadar uzatılacak. Anketlere göre Gazze’deki Arapların büyük çoğunluğu bölgeyi terk etmek istiyor. İsrail karşıtı faaliyetlere katılmayanlara cömert bir uluslararası göç paketi sunulacak. Kalmayı tercih edenler daimi ikamet statüsü alacaktır. İsrail’de birkaç yıl yaşadıktan ve alıştıktan sonra, Knesset’teki uygun mevzuata ve İçişleri Bakanı’nın duruma göre vereceği yetkiye bağlı olarak, İsrail’in yönetimini, içeriğini ve yönetim biçimini kişisel olarak kabul edenler. Yahudi Devleti’nin kendi topraklarında yaşaması için İsrail vatandaşlığı teklif edilecek.

2023 İSRAIL İSTİHBARAT BAKANLIĞI’NIN GAZZE’LİLERIN MISIR’A SÜRGÜN EDİLMESİ PLANI-

Bakan Gila Gamliel’in yetkisi altında yazılmış olan belgenin başlığı “Gazze’deki sivil nüfusa ilişkin politika seçenekleri”dir.

Gazze’nin 2,3 milyon sakininin zorla Mısır’ın Sina Yarımadası’na nakledilmesini öneriyor.

Üç seçenek şunlardır:

1-Gazze’deki nüfusun Filistin Yönetimi’nin egemenliği altında tutulması;

2-Gazze’deki nüfusun yeni bir yerel yönetim altında tutulması;

3-Gazze nüfusunun Mısır Sina’sına tahliyesi.

Her seçenek üç açıdan incelenir:

Yapılabilirliği; Meşruiyeti (Not: Bu not hiçbir zaman uluslararası hukuka atıfta bulunmaz); Ve İdeolojik etkisi.

Üçüncü seçenek ise “İsrail’e yönelik saldırıdan zarar gören Batı’nın tamamının caydırıcılığını yeniden tesis edecek, İsrail için açık bir zafer” olarak sunuluyor:

Sina’da güvenli bir bölge kurularak Mısır, Hamas’ın ideolojik kirliliğinden korunmalıdır. Gazze nüfusunun bir kısmı Yunanistan, İspanya, Fas, Libya, Tunus ve Kanada’ya yerleştirilebilir.

Sivil nüfus Mısır’a tahliye edildikten sonra İsrail Savunma Kuvvetleri, Gazze harabeleri arasında teröristlerle çatışmaya girebilecektir.

Gazzelileri, Hamas’ın suçları nedeniyle Allah’ın topraklarını kaybetmeleri ve bir daha geri almamaları gerektiğine karar verdiğine ikna etmek için bir iletişim kampanyası başlatılmalıdır.

ANGLO-AMERİKAN EMPEYAL AKLINA HİZMET EDEN TEK GÖZLÜ VE YALANCI GLOBAL MEDYA, ARTIK BİZİ ŞAŞIRTMAMALI