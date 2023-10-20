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Netanyahu Biden kucaklaşması sıfır Filistinli Gazze’yi hedefliyor – Hayati Yaşamsal

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BU İKİLİ TARİHE ADLARINI GAZZE’DE “ETNİK TEMİZLİK VE SOYKIRIM”IN MİMARI–MÜHENDİSİ-MÜTEHHATİ İLE TAŞERONU OLARAK YAZDIRACAKLAR

İsrail’e giden ABD Başkanı Biden, Netanyahu ile ortak basın toplantısı düzenledi. Biden, ‘ABD İsrail’in yanındadır’ dedi. Hastana saldırısına ‘patlama’ diyen Biden,

“ÜZGÜNÜM, İSRAİL DEĞİL DİĞER TARAF YAPMIŞ GÖRÜNÜYOR”(!!) ifadesini kullandı.

Biden: “İsraiL ABD gibi değerli bir konuma sahip. Diğer demokrasiler !! (Demokrasiler yok uydular var)* bizim ne yapacağımızı izliyor” dedi.

Netanyahu “ABD Nazi’leri yenmek için bizimle birlikte hareket etti, şimdi de Hamas’ı alt etmek için bizimle birlikte hareket edecek”

Netanyahu “ABD bizimle birlikte hareket edecek” derken, bir emrivaki, zorlama hatta ABD’ye talimat vererek, İsrail’i şu anda yönetenlerinin önce Gazze’yi yerle bir etmek, sonrasında ise global Filistinlilerin Etnik Temizliği ve Soykırımı savaşının belirleyicisi, heveslisi, ve Konsraktör’ü (Yapıcı Taşeron) olacaklarını, ABD’nin bu amaç için kendileri ile birlikte MİMARI-MÜHENDİSİ ve FİNANSÖRÜ olarak hareket etmek  zorunda olduğunu söylüyor.

Gazze’deki Etnik temizlik ve Soykırım boyutları hakkında Fehim Taştekin’in Gazete Duvar’daki yazısından ve 800 Akademisyen’nin ortak açıklamasından birkaç can alıcı noktayı dikkatinize getiriyorum.

Fehim Taştekin:

“Aklımızın ve vicdanımızın kapılarını açalım artık; Filistin 75 yıldır ölüyor; sistematik olarak ağır çekimde soykırıma uğruyor. Kendini insanlığa “demokratik, özgür ve medeni” diye dayatanlar bu barbarlığa çanak tutuyor. Batılı dostları İsrail’in “öldürme hakkı” için kendini paralıyor; silahsa silah, paraysa para, propagandaysa propaganda…” https://www.gazeteduvar.com.tr/soykirimin-demokrat-ortaklari-makale-1643026

Akademisyenlerin Ortak Açıklamasıdan:

“İsrailli yetkililer tarafından 7 Ekim’den bu yana yapılan açıklamalara bakılırsa, Gazze’deki Filistinlilerin öldürülmesi ve yaşam için gerekli olan temel koşulların sınırlandırılmasının ötesinde, Gazze Şeridi’ne yönelik devam eden ve olması muhtemel İsrail saldırılarının olası bir soykırımcı niyetle yapıldığına ilişkin emareler de var. İsrailli siyasi ve askeri figürlerin kullandığı dil, soykırım ve soykırıma teşvik ile ilişkilendirilebilecek söylem ve mecazları yeniden üretiyor gibi görünüyor. Filistinlilere yönelik insan olmaktan çıkaran tarifler yaygın.”

“Filistinli insan hakları örgütleri, Yahudi sivil toplum grupları, Holokost ve soykırım çalışmaları akademisyenleri ve diğerleri şimdi Gazze’deki Filistinli toplumuna karşı olması yakın bir soykırım konusunda uyarıyor. Gazze Şeridi’nde soykırım yapılması konusunda ciddi bir riskin varlığının altını çiziyoruz” dedi.

‘Devletlere soykırım suçunu önleme yönünde yasal görevleri uyarınca soykırımcı eylemleri bireysel ve toplu olarak engellemek için somut ve anlamlı adımlar atma’ çağrısında bulunan 801 akademisyen, “Filistin halkını korumalı ve İsrail’in daha fazla soykırıma teşvikten ve Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi’nin 2’nci maddesi tarafından yasaklanan eylemlerden kaçınmasını sağlamalılar” dedi.

BM’nin tüm ilgili organlarına seslenerek ‘Filistin halkını soykırımdan korumak için derhal müdahalede bulunma, gerekli soruşturmaları başlatma ve gerekli uyarı prosedürlerini başlatma’ çağrısında bulundu.

https://twailr.com/public-statement-scholars-warn-of-potential-genocide-in-gaza/

https://twailr.com/wp-content/uploads/2023/10/Gaza-public-statement-and-signatories.pdf

 

*()parantez içindekiler bana ait

** Taşeron genellikle, genel bir projenin parçasında belirli bir görevi yerine getirmek amacıyla genel yüklenici (Mimarı-Mühendisi- Müteahhiti) tarafından kiralanan.

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