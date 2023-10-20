İklim ve Savaş – Çağla Elektrikçi

Savaş, iklim krizi ve toplumsal bölünmeler birbiriyle bağlantılı küresel sorunlardır. İklim krizi kaynak kıtlığına, yerinden edilmeye ve gerilimin artmasına yol açarak çatışmaları körükleme potansiyeline sahiptir. Sosyal ve politik bölünmeler, bu sorunların etkili bir şekilde ele alınmasına yönelik koordineli çabaları engelleyebilir. Bu zorlukların üstesinden gelmek, uluslararası işbirliğini, diplomasiyi ve bunların birbiriyle bağlantılı etkilerini hafifletecek sürdürülebilir politikaları gerektirir.

Savaşların hem ekonomi hem de iklim üzerinde önemli etkileri vardır.

Savaşlar çoğu zaman yollar, köprüler ve fabrikalar gibi altyapıların tahrip olmasına yol açarak ekonomik kalkınmayı ve yeniden inşa çabalarını sekteye uğratır.

Savaş sırasındaki kaynaklara olan talep, bir ülkenin ekonomisini zorlayabilir. Savaş çabalarına aktarılan kaynaklar kıtlığa ve fiyatlarda artışa yol açabilir.

Savaşlar nüfusları yerinden eder, geçim kaynaklarının kaybına ve işsizliğin artmasına neden olur. Bu durum sosyal güvenlik ağlarını ve kamu maliyesini zorlayabilir.

Devam eden çatışmalar, ekonomik büyüme için hayati önem taşıyan yerli ve yabancı yatırımları caydırıyor.

Fosil yakıtların askeri operasyonlarda kullanımı ve altyapı tahribatını da içeren savaş zamanı faaliyetleri, sera gazı emisyonlarına ve hava kirliliğine katkıda bulunur.

Savaşlar genellikle, ekosistemleri bozan ve depolanmış karbonu serbest bırakan kaynak çıkarma ve askeri faaliyetler de dahil olmak üzere çeşitli nedenlerle ormansızlaşmaya yol açar.

Savaşlar yerinden edilmeye yol açabilir ve bu da genellikle mülteci kamplarının ve önemli karbon ayak izine sahip diğer insan yerleşimlerinin oluşmasıyla sonuçlanır.

Seyreltilmiş uranyum mühimmatları gibi belirli silahların kullanılması, uzun vadeli çevresel hasara neden olabilir ve ekosistemler ve halk sağlığı için tehdit oluşturabilir.

Genel olarak savaşların hem ekonomik istikrar hem de çevre üzerinde zararlı etkileri vardır. Çatışmaları önleme ve barışı teşvik etme çabaları bu olumsuz sonuçların hafifletilmesine yardımcı olabilir. Ek olarak, çatışma sonrası yeniden yapılanma, ekonomik ve çevresel zorlukların üstesinden gelmek için sürdürülebilir kalkınmaya öncelik vermelidir.

Savaş çoğu zaman insan hakları açısından karmaşık zorluklara yol açar. Savaş sırasında insan haklarının etkilenebileceği bazı temel yollar şunlardır:

Silahlı çatışmalar önemli miktarda can kaybı, yaralanma ve acıya neden olabilir ve en temel insan hakkı olan yaşam hakkını etkileyebilir.

Çatışmalar insanları evlerinden kaçmaya zorlayarak çok sayıda kişinin ülke içinde yerinden edilmesine ve mülteci olmasına yol açıyor. Sığınma talebinde bulunma hakları ve keyfi gözaltından kurtulma hakları ihlallerine karşı karşıya kalabilirler.

Kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere siviller, çatışmalar sırasında özellikle savunmasızdır. Ayrım gözetmeyen saldırılar, cinsel şiddet ve çocuk askerlerin silah altına alınması gibi insan hakları ihlalleri meydana gelebilir.

Savaşlar sırasında altyapının, sağlık hizmetlerinin ve eğitimin kesintiye uğraması, insanların temel hizmetlere erişimini engelleyerek sağlık ve eğitim haklarını ihlal edebilir.

Çatışma bölgeleri çoğu zaman insanların hareket özgürlüğünü kısıtlayarak onların kişi özgürlüğü ve güvenliği haklarının yanı sıra kendi ülkeleri içinde özgürce hareket etme haklarını da etkiler.

Kendi ülkeleri içinde yerinden edilmiş kişiler, yardım ve koruma alma konusunda zorluklarla karşılaşabilir ve ülke içinde yerinden edilmiş kişiler olarak haklarını ihlal etme potansiyeline sahip olabilirler.

Gözaltındaki kişiler, özgürlük hakları ve işkenceye ve zalimce, insanlık dışı veya aşağılayıcı muameleye maruz kalmama hakları ihlal edilerek keyfi gözaltına ve işkenceye maruz kalabilirler.

Çatışma sırasında adalet sistemi çökebilir, adalete erişim ve insan hakları ihlallerinin hesap verebilirliği engellenebilir.

Silahlı çatışmalar sırasında insan haklarını korumaya yönelik çabalar arasında uluslararası insancıl hukuka bağlı kalınması, diplomasi ve barışın desteklenmesi ve ihlallerden sorumlu olanların hesap verebilirliğinin sağlanması yer alıyor. Uluslararası kuruluşlar ve STK’lar çatışma bölgelerinde insan haklarının korunmasının izlenmesi ve savunulması konusunda önemli bir rol oynamaktadır.