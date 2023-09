Yeni başlayanlar için solu “eleştiri” rehberi – Burak Kurtcebe

Sonda söylemem gerektiğini başta söylemek gerekiyor belki de…

Yazının kendisi sol partileri aklama çabasında değildir!

Günahsız ya da süper olduklarını da iddia eden yok!

Yazı yapılan “müthiş” analizler ve eleştiriler sonucunda örgütlülüklerini ya da oy verme davranışını sağda konumlandıranlara ve bu eleştirilere iyi niyetli de olsa katılanları düşünmeye sevk etmek amacıyla yazılmıştır

*

Sanki siyasi bir partinin işlevlerinden biri değilmiş gibi Bir sol parti aday çıkarıyor diye eleştir,

Bu eleştiriler üzerine sanki son 50 seçimin 47’sinde kazanmamış gibi YKP boykot yapınca seçimi UBP’nin kazanacağını iddia et,

CTP ve TDP Türkiye ile olan ilişkilere karşı laf söyleyince “Türkiye ile aramızı bozacak, para gelmeyecek diye”, bazı konularda ortak hareket edince “bak onlar da hepsi gibi yapar “ diye nutuk çek,

Sanki toplumun içerisindeki her bir kurum, her bir ilişki biçimi, her bakanlık sıkıntılı değilmiş gibi Bağımsızlık Yolu için “Bunlar da her şeye karşı eylem yapar” de,

Sol Hareket içerisindeki arkadaşlara “örgütsüzlerin bir araya gelmesi” de, yetmedi “aday çıkarıp bölüyorlar” de,

Anlamsız bir “solda birlik” narası at, sol yerel seçimde birleşip bazı yerlerde ortak belediye meclisi üyeleri çıkarsa bile destekleme,

Sol Partiler Kıbrıslı Elen partilerle adanın birleşmesi ya da barış için ortak hareket etmek amacıyla bir araya geldiğinde o partilere “Rumcu”,

Kıbrıs’ın kuzeyinde gerçekleşen herhangi bir hukuksal anomaliye yapılan itirazda da “KKTC’ci” diye suçla, yetmezse ve çok kızgınsan her biri ekonomik anlamda fakir, neredeyse her şeyi birkaç kişinin dayanışmasıyla yaptıkları şeyleri beğenmeyip , “Rum’dan ya da KKTC’den (TC’den) para alıyor , ajan diye suçla!

Bütün bu eleştirileri yaptıktan sonra oyunu yine en büyük partilere vererek bütün siyasi partilerin aynı olduğunu iddia et!

*

Gel vatandaş bir konuda anlaşalım,

Sen zaten sol partileri destekleyecek ya da onlara oy vermeyeceksin!

Hepsi birleştiğinde de vermedin,

Ortak belediye meclis üyeleri çıkardıklarında da desteklemedin,

Boykot ettiler güldün, aday çıkardılar bölüyorlar diye nara attın!

Sen vicdanını rahatlatmak için, yaptığını meşru göstermek için, kötü şeyler bulmak için baktın ve kendince yanıtlar buldun…

Oyna, devam!