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YKP: TC’nin emireri Tatar görüşmeleri Türkiye adına sabote ediyor

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manşetYKP'nin açıklamaları

YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı, Kıbrıs sorunundaki gelişmeleri değerlendirdiği açıklamasında TC tarafından atanan Tatar’ın Türkiye adına görüşmeleri sabote ettiğinin altını çizdi. Açıklamanın tamamı şöyle:

Kıbrıs’ın kuzeyindeki atanmış şahıs Ersin Tatar her fırsatta Türkiye ile birlikte hareket ettiklerini vurgulayıp durmaktadır.

Türkiye, içine girdiği ekonomik çıkmazdan kurtulmak için yeniden AB ve BM ile iyi ilişkiler içinde olduğu izlenimini verme gayretindedir. Her ne kadar basınımızın dikkatinden kaçsa da bizler, son yapılan AB liderler zirvesinden biliyoruz ki, Türkiye ile kurulacak tüm ilişkilerde Kıbrıs konusu masadadır. Türkiye’nin ekonomik olarak ihtiyacı olan Gümrük Birliğinin güncellenmesinde de konu Kıbrıs’tır. Bu nedenle Ersin Tatar Gambiya’da timsah kuyruğu çekiştirirken TC dışişleri bakanı BM genel sekreteri temsilcisi ile samimi fotoğraflar vermekteydi. Hakan Fidan, ekonomik gerekçelerle ‘BM ile ilişkisi iyi olan taraf’ rolünü oynadığı için görüşme sürecinin sabote edilmesi görevini emir eri Tatar’a verdi. Kimse, birkaç gün önce elinden tutup Gambiya’larda gezdirdiği Ersin Tatar’ın kendi başına görüşmeleri sabote ettiğini düşünecek kadar saf değildir. Türkiye pazarlıkta elini yükseltmektedir. Ersin Tatar’ın ise Kıbrıslı Türkleri temsil etmediğini herkesin net olarak anladığı muhakkaktır. Masada yine Türkiye’nin çıkarları için pazarlıklar yapılırken Kıbrıslı Türklerin geleceği bu pazarlıkta yok edilmektedir.

YKP, Türkiye’nin istirdat ve asimilasyon politikalarının tüm hızı ile devam ettiğine ve buna karşı da mücadele edilmesi gerektiğine dikkati çeker…

YKP, TC’nin emir eri Tatar’ın Kıbrıslı Türkleri temsil etmediğinin altını çizer, onun ve şürekasının aldığı kararlara karşı tüm kesimleri mücadeleye çağırır…

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