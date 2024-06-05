YKP, Kıbrıslıları, “başka bir Avrupa mümkün” diyenlerin mücadelesiyle dayanışma amacıyla Avrupa Solu’nun güçlenmesi için oy vermeye çağırır!

YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı, Avrupa Parlamentosu seçimlerindeki süreci değerlendirdi, herkesi oy kullanmaya çağırdı. Açıklamanın tamamı şöyle:

Bu Pazar, 9 Haziran günü Kıbrıslılar beşince kez Avrupa Parlamentosu seçimleri için sandığa gidecekler…

İlk dördünde özellikle Kıbrıslı Türklerin özel seçmen listelerine kaydolmalarından oy kullanma süreçlerine bir dizi sorunların yaşandığını herkes gözlemledi, bizlerin de dahil olduğu resmi toplantılarda bunların giderilmesi için notlar da alındı ama maalesef gene bir sürü çözülmemiş sorunla sandığa gidiyoruz…

Nikos Hristodulidis, Kıbrıslı Türklerle ilgili birtakım açılımlar yapacağını vaat etmişti… Avrupa Parlamentosu seçimleri birçok yönüyle önemli bir süreç, maalesef görmekteyiz ki Kıbrıslı Türklerin katılımını kolaylaştıracak yeni hiçbir önlemi Hristodulidis hükümeti hayata geçirmemiştir… Kıbrıslı Türkler, nasıl oy kullanacağı, sandığa nasıl ulaşacağı gibi bilgileri siyasi partilerden, sivil toplum örgütlerinden almaktadır ama hem Avrupa Parlamentosu Kıbrıs ofisi, hem de Kıbrıs Cumhuriyeti hükümeti normal bir ülkede sandığa gidiliyor havasında süreci yalnızca uzaktan izlemektedir… Bu seçimde de Kıbrıslı Türklerin seçime katılımının düşük olmasının sorumlusu birinci derecede Hristodulidis hükümeti olacaktır… Dört seçimdir bu kadar düşük katılım olmasına rağmen etkin önlemler geliştirmeyen Brüksel’deki yetkililer de elbette ikinci derecede sorumludur…

Berlin Duvarı yıkılışı yıldönümü etkinliklerinde adanın yeninden birleşmesi, duvarların yıkılması üzerine güzel sözler söyleyen ama çok kritik zamanda sorumluluktan kaçan Alman Elçiliğinin de tavrını bizler not ettik… Az ya da çok katılımı etkileyecek Goethe Enstitüsüne kurulacak oy verme sandıkları için önce olumlu sonra ise olumsuz yanıt veren Alman Elçiliğinin elbette iki toplumlu etkinlere verdiği desteğin samimiyeti bizlerde ciddi şüphe uyandırmıştır, bunun altını çizeriz…

Seçimlere günler kala YKP Parti Meclisi kararını yeniden hatırlatırız…

YKP, Avrupa Sol Partisi (EL) gözlemci üyesidir ve Avrupa Parlamentosu seçimlerini de bu çerçevede değerlendirir.

Yeni Kıbrıs Partisi, üye, sempatizan ve parti dostlarını tüm Avrupa’da, Avrupa Sol Partisi’ndeki siyasi parti ve seçim bloklarının ve dolayısı ile GUE/NGL (The Left) – Sol grubun üyelerinin barışçı, ekolojik, toplumsal cinsiyet eşitlikçi, emekten yana başka bir Avrupa mücadelesi için Avrupa Parlamentosunda daha güçlü yer alması için oy vermeye çağırır.

Kıbrıs’ta ise GUE/NGL (The Left) – Sol grubun üyesi olan AKEL listesine oy vermeye çağırırız…

Ayrıca Yeni Kıbrıs Partisi, Kıbrıs Cumhuriyeti’nde seçme seçilme hakkı olan herkesi etnik farklılık temelinde değil, Avrupa Parlamentosundaki grupların ideolojik pozisyonlarına bakarak kendi ideolojik yaklaşımları çerçevesinde gidip oy vermeye çağırır.