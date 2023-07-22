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VİDEO: Rüstem Post Pandemi Konuşmaları: Yapay Zeka (Halil Karapaşaoğlu / Halil Duranay)

"Bu Memleket Bizim" podcastını dinleyin

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