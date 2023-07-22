VİDEO: Rüstem Post Pandemi Konuşmaları: Yapay Zeka (Halil Karapaşaoğlu / Halil Duranay) "Bu Memleket Bizim" podcastını dinleyin diğer videolar -->video 22/07/2023 Paylaş FacebookTwitterWhatsAppViberYazdırEmailTelegram 103 kişi tarafından okundu 00:59:00 Halil Karapaşaoğlu, Aziz Şah ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor 13/02/2023 00:59:57 Kemal Güçveren, Nidai Mesutoğlu ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor 13/02/2023 00:59:23 Serhan Gazioğlu ve Murat Kanatlı karikatür ile gündemi konuşuyor 10/02/2023 00:51:13 Alpay Durduran ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor 08/02/2023 01:05:27 Halil Paşa, Nikolaos Stelya ve Murat Kanatlı yakın tarihte yaşananları değerlendiriyor 06/02/2023 00:58:47 Yılmaz Parlan, Hüseyin Ağlamaz ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor 30/01/2023 Devamını Göster - Advertisement - - Advertisement - 5,999BeğenenlerBeğen796TakipçilerTakip Et1,254TakipçilerTakip Et124AboneAbone Ol Cehenneme giden yolun taşları döşeniyor – Yusuf Gürsucu iktibas 22/07/2023 Tahıl anlaşmasını askıya alan Rusya – Özkan Yıkıcı Özkan Yıkıcı 21/07/2023 CTP içinde AKP’nin Truva atı var mı? – Nidai Mesutoğlu Nidai Mesutoğlu 21/07/2023 KKTC/ Potemkin köyü aldatmacası/ Üç Başlı Ejderha/ Sığındım Köklerime – Hare Yakula Hare Yakula 21/07/2023 Devamını Göster Seçmen düzene tepkisini sandığa gitmeyerek net ortaya koydu manşet 07/07/2023 Tepkimizi koyalım, sandığı boykot edelim, gayrı meşruiyetleri daha da su yüzüne çıksın YKP'nin açıklamaları 14/06/2023 Esarete karşı; bütün Kıbrıslıları direnişe çağırıyoruz YKP'nin açıklamaları 06/06/2023 Devamını Göster