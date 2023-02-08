Alpay Durduran ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor "Bu Memleket Bizim" podcastını dinleyin diğer videolar -->bu memleket bizim 08/02/2023 Paylaş FacebookTwitterWhatsAppViberYazdırEmailTelegram 74 kişi tarafından okundu bu memleket bizim Halil Karapaşaoğlu, Aziz Şah ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor YKP - 13/02/2023 0 bu memleket bizim Kemal Güçveren, Nidai Mesutoğlu ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor YKP - 13/02/2023 0 Devamını Göster - Advertisement - - Advertisement - 5,999BeğenenlerBeğen796TakipçilerTakip Et1,235TakipçilerTakip Et104AboneAbone Ol Emperyalizmin çifte yüzü, Suriye depremi – Özkan Yıkıcı Özkan Yıkıcı 13/02/2023 Kıbrıs cumhuriyetinin yeni lideri Hristodoulides oldu – Özkan Yıkıcı Özkan Yıkıcı 13/02/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu Uzun lafın kısası 13/02/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu Uzun lafın kısası 13/02/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu Uzun lafın kısası 13/02/2023 Devamını Göster Başımız sağolsun! manşet 10/02/2023 TC’nin dayatmalarına karşı KTMMOB’nin yanındayız! manşet 30/01/2023 22 Ocak Barbarlığını Unutmadık! YKP'nin açıklamaları 23/01/2023 Devamını Göster