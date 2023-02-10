Serhan Gazioğlu ve Murat Kanatlı karikatür ile gündemi konuşuyor "Bu Memleket Bizim" podcastını dinleyin diğer videolar -->bu memleket bizim 10/02/2023 Paylaş FacebookTwitterWhatsAppViberYazdırEmailTelegram 53 kişi tarafından okundu bu memleket bizim Halil Paşa, Nikolaos Stelya ve Murat Kanatlı yakın tarihte yaşananları değerlendiriyor YKP - 06/02/2023 0 bu memleket bizim Yılmaz Parlan, Hüseyin Ağlamaz ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor YKP - 30/01/2023 0 Devamını Göster - Advertisement - - Advertisement - 5,999BeğenenlerBeğen796TakipçilerTakip Et1,236TakipçilerTakip Et103AboneAbone Ol Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu Uzun lafın kısası 10/02/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu Uzun lafın kısası 10/02/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu Uzun lafın kısası 10/02/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu Uzun lafın kısası 10/02/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu Uzun lafın kısası 10/02/2023 Devamını Göster TC’nin dayatmalarına karşı KTMMOB’nin yanındayız! manşet 30/01/2023 22 Ocak Barbarlığını Unutmadık! YKP'nin açıklamaları 23/01/2023 Sünni İslam dayatması tek başına laiklik sorunu değil, istirdat projesinin bir... manşet 13/01/2023 Devamını Göster