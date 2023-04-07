Akkuyu Nükleer Santrali için Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği’nde değişiklik hazırlığı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği, Akkuyu Nükleer Santrali’nin uyabileceği hale getiriliyor. Bakanlık tarafından hazırlanan taslağın yürürlüğe girmesi durumunda Akdeniz’de de müsilaj riski gündeme gelecek.

Bakanlık tarafından hazırlanan taslağa Sendika.Org olarak ulaştık.

Mevcut yönetmelikte denize deşarj edilen soğutma suyunun 35˚C’yi aşamayacağı ile ilgili kısıtlama taslak yönetmelikte yer almadı.

Mevcut yönetmelikte denetim amaçlı yapılacak analizlerde numune alma yeri deşarj noktasının 75 metre mesafesinde iken taslak yönetmelikte 500 metre civarına kadar çıkıyor.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin devreye girmesiyle birlikte Akdeniz’e günde 3 milyon metreküp soğutma suyunun deşarj edileceğini düşünülüyor. Sıcaklık üst sınırının konmamasıyla birlikte bu durumun Akdeniz’de de müsilaj oluşum riskini gündeme getirecek.

Mevcut yönetmelikte geçen ifade:

Deniz ortamının seyreltme kapasitesi ne olursa olsun, denize deşarj edilecek suların sıcaklığı 35˚C’yi aşamaz. Atık su deşarjları, difüzörlerin bulunduğu deşarj noktası referans kabul edilerek deniz yüzeyinde 75 metre yarıçaplı alan sınırında (ilk seyrelme bölgesi sınırı olarak kabul edilerek) deniz suyunun sıcaklığını, Haziran-Eylül aylarını kapsayan yaz döneminde 1˚C’den, diğer aylarda ise 2˚C’ den fazla değiştiremez. Ancak, deniz suyu sıcaklığının 28˚C’nin üzerinde olduğu durumlarda, alıcı ortam sıcaklığını 3˚C’den fazla değiştirmeyecek şekilde deşarja izin verilebilir.

Taslak yönetmelikte geçen ifade:

Soğutma amaçlı olarak deniz suyu kullanılması durumunda Tablo 2’deki sıcaklık kriterleri dikkate alınır. Nükleer Güç Santrallerinde ise; deniz suyunun soğutma amaçlı olarak kullanılması ve bir kanal vasıtası veya derin deniz deşarjı ile denize deşarj edilmesi durumunda; kanal boyu/derin deniz deşarj hattı uzunluğunun 1/4’ü olacak şekilde belirlenecek deniz etki alanında deniz suyunun sıcaklığını, Haziran-Eylül aylarını kapsayan yaz döneminde 1˚C’den, diğer aylarda ise 2˚C’den fazla değiştiremez. Ancak, deniz suyu sıcaklığının 28˚C’nin üzerinde olduğu durumlarda, alıcı ortam sıcaklığını 3˚C’den fazla değiştirmeyecek şekilde deşarja izin verilebilir.