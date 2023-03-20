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Tohum takas Etkinliği Çayırova’da (Agios Theodoros) gerçekleşti, bir sonraki tohum takas 25 Mart’ta Doğanköy’de (Thermia)

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ekoloji haber
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Yeryüzü Tohumları İnisiyatifi yaptığı açıklaması şöyle:

Yeryüzü Tohumları İnisiyatifinin düzenlediği “Tohum Takas Etkinliği” 18 Mart Cumartesi günü Çayırova’da (Agios Theodoros), Mehmetçik – Büyükkonuk Belediyesi Lefkara Evi’nde gerçekleşti. Ekolojik tarım, organik tarım, permakültür ve atalık tohum ile ilgilenen birçok kişi etkinlikte bir araya geldi. Etkinliğin başında yapılan paylaşım çemberinde katılımcılar farklı ekolojik tarım deneyimlerini paylaştılar. İnisiyatif ve katılımcılar zehirsiz doğal tarıma dair görüşlerini dile getirdiler. Yıllardır ekilen tohumların hikayesinden bahsettiler. Sohbet sonrasında tohum takası gerçekleşti. Tohum takası esnasında tohum envanter çalışmaları çerçevesinde tohumların kayıtları yapıldı, tohum alındı ve tohum dağıtıldı, kayıt ve ayrıştırma işlemi etkinlik boyunca sürdü. Yeryüzü Tohumları İnisiyatifinin düzenleyeceği 2023’teki 2. “Tohum Takas Etkinliği” 25 Mart Cumartesi günü Girne Doğanköy’de (Thermia), The Potting Shed Garden Center’de (https://www.facebook.com/thepottingshedcyprus) gerçekleşecek.

Etkinlik yine bir konuşma çemberi ile başlayacak ve yerel tohumların önemine dair duyarlılık yükseltilmeye çalışılacak. Sohbet sonrasında yine tohum takası gerçekleştirilecek… Elinde tohumu bulunanlar bunları kaydettirdikten sonra takas esnasında dileyenlerle paylaşacak, tohumu olmayanlara ise, “ödünç” tohum verip çoğaltması ve ileride yapılacak Tohum Takas etkinliklerinde katılanlarla takas etmesi fırsatı da sunulacak…

Etkinlik tüm halkın katılımına açık olacak, özellikle “Başka Bir Tarım Mümkün” şiarını benimseyen herkesin etkinliğe katılması için çağrı yapıyoruz.

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